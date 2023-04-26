«Атлетик» — «Севилья». Удача закончилась

Слишком долго севильцам везло, особенно в матчах с «МЮ».

27 апреля 2023 года состоится матч Примеры «Атлетик» — «Севилья». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Бильбао можно с коэффициентом 1.77. Шансы севильцев оценены в 4.70. Заключить пари на ничью предлагается за 3.65.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетик» — «Севилья» 27 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Атлетик» — «Севилья» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.75. Ставки на то, что баски победят со счётом 1:0, принимаются за 5.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Севилья» (27.04.2023)

Испания - Примера. 31-й тур 27 апреля 2023, четверг. 23:00 МСК Атлетик Б Бильбао Не начался Севилья Севилья Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч «Атлетик» — «Севилья» состоится 27 апреля на стадионе «Сан-Мамес». Хозяева начинают неделю на седьмой строчке с 46 очками, в то время как гости находятся на 12-м месте с 38 очками.

Баски выйдут на игру после победы со счётом 2:1 над «Альмерией». Открыв счёт на девятой минуте, «Атлетик» удвоил своё преимущество на 11-й минуте второго тайма, а в конце игры хозяева отыграли один гол.

«Зенит» интересуется вратарём «Трабзонспора» Чакыром.

Баски остаются непобеждёнными в последних шести матчах во всех соревнованиях. Они выиграли четыре из них. Серия побед в Ла Лиге насчитывает три встречи. Клубу удалось обыграть «Эспаньол» (2:1), «Реал Сосьедад» (2:0) и «Альмерию» (2:1).

Однако на домашнем стадионе «Атлетик» редко радовал болельщиков. Он одержал только одну победу в четырёх последних матчах на своём поле. Клуб уступил дома «Жироне» (2:3) и «Барселоне» (0:1), а также сыграл вничью с «Хетафе» со счётом 0:0.

«Севилья» приезжает на «Сан-Мамес», одержав победу в последнем матче с «Вильярреалом» — 2:1. Команда повела в счёте на 34-й минуте, но не смогла удержать преимущество. Выйти вперёд удалось лишь на последних добавленных минутах встречи благодаря голу Эн-Несири.

Почеттино и «Челси» достигли устного соглашения о контракте.

Таким образом, «Севилья» не знает поражений в последних шести играх во всех соревнованиях. Команда побеждала «Кадис», «Валенсию», «Вильярреал» в Ла Лиге и разгромно обыграла «Манчестер Юнайтед» (3:0) в четвертьфинале Лиги Европы.

«Атлетик» останется без травмированного полузащитника Икера Муньяина. Также есть сомнения по поводу физической готовности Иньиго Лекуэ и Хона Морсильо.

«Севилья» отправляется на матч без травмированных Маркао и Жоана Жордана. Все остальные игроки должны быть в форме и готовы ко встрече.

Игра обещает быть напряжённой: «Атлетик» нацелился на квалификацию в еврокубки, а «Севилья» набрала хорошую форму.

Мы ожидаем увидеть в этой игре менее 2.5 мяча, а может быть, хватит даже одного гола, чтобы победить. Дела у «Севильи» сейчас идут хорошо, но хватит ли импульса для победы на выезде с командой, которая тоже держится в отличной форме? Думается, нет.

Тренер 2DROTS: нам хочется попасть в РПЛ.

Предлагаем поставить на победу «Атлетика» и тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 3.75 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Атлетика» и тотал меньше 2.5 мяча за 3.75.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

Канчельскис: Дзюба — хищник, один из сильнейших футболистов России.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Вальядолид» с коэффициентом 2.90.

Артета рассказал о влиянии Зинченко и Жезуса на результаты «Арсенала».

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «МЮ» с коэффициентом 2.40.