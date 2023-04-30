«Лестер» — «Эвертон». Джейми Варди выберется из зоны вылета

Лидер «лис» воодушевлён. Его заряда должно хватить для того, чтобы избежать понижения.

1 мая состоится матч 34-го тура АПЛ «Лестер» — «Эвертон». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лис» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех «ирисок» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Эвертон» 1 мая 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Лестер» — «Эвертон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Эвертон» (01.05.2023)

В АПЛ на 1 мая запланирована встреча 34-го тура. На стадионе «Кинг Пауэр» померяются силами местный «Лестер» и «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обе команды располагаются в зоне вылета. Мотивации у них хоть отбавляй, что добавляет интриги грядущей игре.

Совсем недавно «Лестер» пережил смену главного тренера. Занял должность Дин Смит. Его назначение воодушевило команду. В первом матче под руководством 52-летнего специалиста «лисы» уступили набравшему ход «Манчестер Сити» (1:3), на выезде.

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Соперник превосходил подопечных Смита по многим качествам, но они достойно держались и даже сумели забить. У «лис» даже была возможность сократить разрыв в счёте до минимального в концовке. Сработал прессинг на чужой половине поля. Джеймс Мэддисон вышел один на один с вратарём, но не сумел его перехитрить.



После этого «Лестер» обыграл «Вулверхэмптон» (2:1), а также сыграл вничью с «Лидсом» (1:1). Победа над «волками» стала первой для «лис» за последние 10 матчей в чемпионате Англии, но больше интересна встреча с «павлинами».

Дело в том, что помог «Лестеру» избежать поражения многолетний лидер — Джейми Варди. В силу возраста нападающий стал реже радовать результативностью. Забитый мяч стал для него первым за последние 20 туров в чемпионате Англии.

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Хотя важно не это, а то, с каким настроем Варди выступил в матче с «Лидсом». После забитого мяча форвард выплеснул сумасшедшие эмоции, зарядив тем самым дополнительной энергией как болельщиков, так и одноклубников. Сдаётся, в оставшейся части сезона он выложится по полной.

«Эвертон» тоже относительно недавно произвёл смену главного тренера. Должность занял Шон Дайч. Назначение взбодрило команду из Ливерпуля. На эмоциях ей даже удалось обыграть лидирующий «Арсенал», «Лидс» и неуступчивый «Брентфорд» (во всех трёх случаях 1:0).

Однако немаловажно, что во всех этих встречах «ириски» выступали на домашнем стадионе и надолго их воодушевления не хватило. За последние шесть туров «Эвертон» не одержал ни одной победы. Вничью сыграл с «Челси» (2:2), «Тоттенхэмом» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0).

Проиграли ливерпульцы «Манчестер Юнайтед» (0:2), «Фулхэму» (1:3) и «Ньюкаслу» (1:4). Несмотря на старания Джордана Пикфорда, «ириски» много пропустили. За эти шесть туров в их ворота забили 12 мячей.

Благодаря Дайчу «Эвертон» стал атаковать чаще и острее. Однако, как показывает практика, этого мало. Временами подводит реализация, а иногда защита проваливается. Тренеру предстоит проделать огромное количество работы для того, чтобы отладить игровые механизмы «ирисок», которые были разрушены предыдущими наставниками.

Что-то подсказывает, что в оставшееся до конца сезона время Дайч не успеет устранить все проблемы. Предлагаем поставить на победу «Лестера» за коэффициент 2.03. Немалое преимущество «лисам» даёт то, что встреча пройдёт на их домашнем стадионе. Поддержка родных болельщиков наверняка поможет.

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Примечательно, что «ириски» одержали лишь одну победу за 16 туров в АПЛ на выезде. Также они семь раз сыграли вничью. Забили за этот отрезок времени только 10 мячей, в то время как сами пропустили 26. Хуже ливерпульцев на выезде выступают в этом сезоне только «Лидс» и «Ноттингем Форест».

Прогноз и ставки на матч 34-го тура АПЛ «Лестер» — «Эвертон» 1 мая 2023 года

«Лестер» пребывает на моральном подъёме. Джейми Варди прервал свою безголевую серию. Думается, опытный лидер «лис» вдохновит одноклубников своим примером. Скорее всего, встреча получится насыщенной на события, ведь обе команды мотивированы борьбой за выживание. Однако у «Эвертона», на наш взгляд, гораздо меньше шансов избежать вылета в Чемпионшип. Несмотря на старания Шона Дайча, «ириски» проигрывают. Плюс у них большие проблемы с выездами. В победу подопечных «Лестера» верится больше.

Ставка: победа «Лестера» за коэффициент 2.03.

Экспресс с коэффициентом 9.70.

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