«Денвер Наггетс» — «Финикс Санз», второй матч. Йокич позлит Дюранта

Серб высоко отозвался о лидерах соперника, но это не значит, что он их боится. Высокая результативность команды Николы не нравится Кевину.

2 мая состоится второй матч 1/4 финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Наггетс» в основное время можно с коэффициентом 1.52. Успех «Санз» по итогам 40 минут оценён экспертами в 2.45.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НБА «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» 2 мая 2023 года

Букмекеры считают, что второй матч 1/4 финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» будет результативным: тотал больше 225.5 очка идёт за 1.68, а тотал меньше 225.5 очка — за 2.05. Заключить пари на то, что «Санз» выйдут в полуфинал, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала НБА «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» (02.05.2023)

В Единой лиге ВТБ вот-вот определятся финалисты. В ожидании решающих матчей обратим внимание на плей-офф НБА. На 2 мая запланированы четыре встречи 1/4 финала турнира. В одной из них на стадионе «Болл-Арена» в Денвере местный «Денвер Наггетс» примет «Финикс Санз». Начало игры — в 5:00 мск.

В первом матче серии «Денвер» одержал победу со счётом 125:107. Главным героем встречи стал Джамал Маррей. Разыгрывающий набрал 34 очка, совершил пять подборов и отдал девять результативных передач. Майк Мэлоун остался очень доволен его выступлением.

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В послематчевом интервью главный тренер «Наггетс» заявил, что Маррей живёт ради плей-офф. Он подчеркнул, что последние два года без Джамала его команде приходилось тяжело. Примечательно, что в позапрошлом сезоне во втором раунде «Наггетс» разгромно уступили как раз «Санз».

Сейчас, когда Маррей здоров и заряжен, Мэлоун планирует достичь большего. Начало уже положено. Помимо Джамала, в замечательной форме пребывает лидер «Денвера» Никола Йокич. В первом матче с «Финиксом» он отметился 24 очками, 19 подборами и шестью результативными передачами.

Интересно, что в преддверии серии звёздный сербский нападающий выразил мнение, что «Финикс» – главный фаворит плей-офф нынешнего сезона. Он отметил, что у «Санз» потрясающий состав и отличный тренерский штаб. Йокич высоко отозвался о ведущих баскетболистах «Финикса» — Крисе Поле, Девине Букере и Кевине Дюранте.

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Звёзд у «Санз» предостаточно, но, несмотря на их старания, проблемы у команды начались в первом же раунде плей-офф — с «Лос-Анджелес Клипперс». Соперник был ослаблен множеством важных потерь. Тем не менее он сумел навязать борьбу «Финиксу» и даже забрал один матч.

Поражение в первой встрече с «Денвером» заставляет усомниться в том, что «Санз» готовы к борьбе за чемпионство. Больше всех очков в их составе набрал Дюрант. Он оформил дабл-дабл: 29 очков и 14 подборов. Также показал отличную игру в нападении Букер. Он записал на свой счёт 27 очков и отдал восемь результативных передач.

В атаке Букер очень хорош. В пятом матче с «Клипперс» он набрал 25 очков в третьей четверти. Защитник стал третьим игроком за последние 25 сезонов, кому удалось набрать не менее 25 очков за четверть в матче плей-офф НБА. Всё бы ничего, но вот в обороне Девин и его партнёры в текущем розыгрыше плей-офф НБА регулярно допускают ошибки.

За шесть матчей подопечные Монти Уильямса пропустили 703 очка, в то время как сами набрали 717. Предлагаем поставить на то, что «Денвер» наберёт в предстоящем матче больше 116.5 очка за коэффициент 1.94. Скорее всего, Никола Йокич и Джамал Маррей вновь порадуют результативностью. У них есть очень неплохие шансы на то, чтобы укрепить преимущество в серии.

В преддверии серии известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Василий Гомельский выразил мнение, что фаворитом являются не «Санз», а «Наггетс». Он отметил, что имена стартовой пятёрки «Финикса» внушительнее, но баланс состава пятёрки у «Денвера» намного качественнее.

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Также совсем недавно высказался по данному поводу член Зала славы, а ныне эксперт Чарльз Баркли. Он акцентировал внимание на слабой скамейке запасных у «Санз». Он поделился мнением, что они просто не могут набрать достаточное количество очков. Баркли отметил, что не видит на скамейке клуба тех, кто способен набрать хотя бы 20 очков в матче.

Прогноз и ставка на матч НБА «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» 2 мая 2023 года

Взвешивая все за и против, «Денвер» выглядит фаворитом предстоящей игры. У него сбалансированнее основная пятёрка, а также лучше глубина состава. В первом матче «Наггетс» выиграли. Во втором они вполне могут укрепить преимущество. У «Финикса» много звёзд и полный порядок с результативностью, но вот качества в обороне ему частенько не хватает. Возможно, тренер «Санз» сделает выводы и сумеет это исправить, но, думается, хозяевам всё же удастся набрать в грядущем матче более 116.5 очка.

Ставка: индивидуальный тотал «Денвера» больше 116.5 очка за коэффициент 1.94.

Экспресс с коэффициентом 8.27.

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