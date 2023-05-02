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«Валенсия» — «Вильярреал», прогноз на матч Примеры 3 мая 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Валенсия» — «Вильярреал». Сегунда ждёт!
Максим Ермаков
«Валенсия» — «Вильярреал»: прогноз на матч Примеры
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«Летучие мыши» после этого тура могут вернуться в зону вылета.

3 мая 2023 года состоится матч Примеры «Валенсия» — «Вильярреал». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу «жёлтой субмарины» можно с коэффициентом 2.40. Шансы «летучих мышей» оценены в 2.95. Заключить пари на ничью предлагается за 3.45.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Валенсия» — «Вильярреал» 3 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Валенсия» — «Вильярреал» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.00. Ставки на то, что «жёлтая субмарина» победит со счётом 1:0, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Вильярреал» (03.05.2023)

Испания - Примера. 33-й тур
03 мая 2023, среда. 20:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

3 мая 2023 года на стадионе «Месталья» пройдёт матч 33-го тура Примеры между «Валенсией» и «Вильярреалом». Игра двух команд с разных частей турнирной таблицы. Будет интересно посмотреть, как хозяева продолжат борьбу за выживание и что придумают гости, чтобы приблизиться к зоне Лиги чемпионов.

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«Валенсия» переживает не лучшие времена и располагается на 17-м месте, набрав всего 33 очка в 32 турах. Команда граничит с зоной вылета и опережает двух ближайших преследователей на два очка. Очень плотная борьба, и до конца неясно, кто останется в Примере, а кому суждено вылететь.

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«Вильярреал» занимает пятую строчку в таблице чемпионата Испании. Команде не хватает пяти очков, чтобы подняться выше и претендовать на путёвку в Лигу чемпионов следующего сезона. Пока клуб довольствуется местом в зоне Лиги Европы, но «Бетис» отстаёт всего на четыре очка. Если расслабиться – всё может измениться.

«Летучие мыши» в последней встрече проиграли «Кадису» (1:2). А ведь могли сейчас быть на его месте – этот матч был важен для клуба. «Валенсия» пропустила два мяча, после чего смогла отыграть один гол. Его забил Самуэл Лино.

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«Жёлтая субмарина» на выходных одержала вторую победу подряд. Команда обыграла «Сельту» со счётом 3:1. Автором дубля стал Николас Джексон. Счёт мог быть более крупным, если бы Парехо реализовал пенальти.

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На своём стадионе «Валенсия» играет заметно лучше. Она победила в трёх из пяти последних встреч дома, но очень мало забивала. За этот период футболисты «летучих мышей» забили пять мячей.

«Вильярреал» в хорошей форме. За пять последних встреч команда одержала три победы. В одном из матчей она выиграла у «Реала» со счётом 3:2. Полный порядок у «жёлтой субмарины» с результативностью. Все пять последних игр заканчивались тоталом больше 2.5 мяча. В пяти из семи матчей в Примере клуб забивает индивидуально больше 1.5 мяча.

У «Вильярреала» ещё сохраняются шансы побороться за путёвку в Лигу чемпионов. Непонятно, за счёт чего «Валенсия» может обыграть сохраняющий стабильность клуб. Поэтому предполагаем, что после 33-го тура «летучие мыши» вернутся в зону вылета, а «жёлтая субмарина» одержит победу при тотале больше 1.5 мяча.

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Сделать ставку на победу «Вильярреала» и тотал больше 1.5 мяча можно с коэффициентом 2.95. В букмекерской конторе «Фонбет» за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей. Поставить его можно на любое событие, в том числе на встречу Примеры.

Ставка: победа «Вильярреала» и тотал больше 1.5 мяча за 2.95.

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