«Валенсия» — «Вильярреал». Сегунда ждёт!

«Летучие мыши» после этого тура могут вернуться в зону вылета.

3 мая 2023 года состоится матч Примеры «Валенсия» — «Вильярреал». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу «жёлтой субмарины» можно с коэффициентом 2.40. Шансы «летучих мышей» оценены в 2.95. Заключить пари на ничью предлагается за 3.45.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Валенсия» — «Вильярреал» 3 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Валенсия» — «Вильярреал» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.00. Ставки на то, что «жёлтая субмарина» победит со счётом 1:0, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Вильярреал» (03.05.2023)

3 мая 2023 года на стадионе «Месталья» пройдёт матч 33-го тура Примеры между «Валенсией» и «Вильярреалом». Игра двух команд с разных частей турнирной таблицы. Будет интересно посмотреть, как хозяева продолжат борьбу за выживание и что придумают гости, чтобы приблизиться к зоне Лиги чемпионов.

«Валенсия» переживает не лучшие времена и располагается на 17-м месте, набрав всего 33 очка в 32 турах. Команда граничит с зоной вылета и опережает двух ближайших преследователей на два очка. Очень плотная борьба, и до конца неясно, кто останется в Примере, а кому суждено вылететь.

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«Вильярреал» занимает пятую строчку в таблице чемпионата Испании. Команде не хватает пяти очков, чтобы подняться выше и претендовать на путёвку в Лигу чемпионов следующего сезона. Пока клуб довольствуется местом в зоне Лиги Европы, но «Бетис» отстаёт всего на четыре очка. Если расслабиться – всё может измениться.

«Летучие мыши» в последней встрече проиграли «Кадису» (1:2). А ведь могли сейчас быть на его месте – этот матч был важен для клуба. «Валенсия» пропустила два мяча, после чего смогла отыграть один гол. Его забил Самуэл Лино.

«Жёлтая субмарина» на выходных одержала вторую победу подряд. Команда обыграла «Сельту» со счётом 3:1. Автором дубля стал Николас Джексон. Счёт мог быть более крупным, если бы Парехо реализовал пенальти.

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На своём стадионе «Валенсия» играет заметно лучше. Она победила в трёх из пяти последних встреч дома, но очень мало забивала. За этот период футболисты «летучих мышей» забили пять мячей.

«Вильярреал» в хорошей форме. За пять последних встреч команда одержала три победы. В одном из матчей она выиграла у «Реала» со счётом 3:2. Полный порядок у «жёлтой субмарины» с результативностью. Все пять последних игр заканчивались тоталом больше 2.5 мяча. В пяти из семи матчей в Примере клуб забивает индивидуально больше 1.5 мяча.

У «Вильярреала» ещё сохраняются шансы побороться за путёвку в Лигу чемпионов. Непонятно, за счёт чего «Валенсия» может обыграть сохраняющий стабильность клуб. Поэтому предполагаем, что после 33-го тура «летучие мыши» вернутся в зону вылета, а «жёлтая субмарина» одержит победу при тотале больше 1.5 мяча.

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Сделать ставку на победу «Вильярреала» и тотал больше 1.5 мяча можно с коэффициентом 2.95. В букмекерской конторе «Фонбет» за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей. Поставить его можно на любое событие, в том числе на встречу Примеры.

Ставка: победа «Вильярреала» и тотал больше 1.5 мяча за 2.95.

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