«Порту» — «Фамаликан». Мехди Тареми заряжен

4 мая состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Португалии «Порту» — «Фамаликан». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Порту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Фамаликана» оценён экспертами в 14.0. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Португалии «Порту» — «Фамаликан» 4 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Порту» — «Фамаликан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.34.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Португалии «Порту» — «Фамаликан» (04.05.2023)

В Португалии сезон стремительно близится к завершению. Миновали встречи 30-го тура Примейры, а также первые полуфинальные матчи Кубка страны. На 4 мая запланирована одна ответная игра. На стадионе «Драгау» в Порту померяются силами «Порту» и «Фамаликан». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

По итогам этого сезона можно будет смело заявить, что «Порту» провёл его продуктивно. Подопечные Сержиу Консейсау выиграли Суперкубок и Кубок лиги Португалии, уверенно победив в решающих встречах «Тонделу» (3:0) и «Спортинг» (2:0).

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Также «драконам» удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. «Дальше 1/8 финала их не пустил «Интер» (0:1 и 0:0). Обидно, ведь португальцы показали весьма достойный футбол, ничем не уступив одному из сильнейших клубов Италии. Местами они даже смотрелись лучше.

Неплохо дела идут у «Порту» и в Примейре. Он располагается на втором месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Бенфики» составляет четыре очка. Учитывая то, что до конца сезона осталось всего лишь четыре матча, это много. Однако у «орлов» календарь будет гораздо труднее.

У «драконов» есть хорошие шансы выиграть как Примейру, так и Кубок Португалии. За последние восемь туров в чемпионате они потеряли очки только в матче с «Брагой» (0:0). Во всех остальных встречах подопечные Консейсау одержали победы, в том числе в игре с «Бенфикой» (2:1).

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Одним из главных героев встречи с «Бенфикой» стал партнёр экс-нападающего «Зенита» Сердара Азмуна по сборной — Мехди Тареми. Он записал на свой счёт победный гол. В этом сезоне форвард принял участие в 45 матчах за «Порту», в которых забил 25 голов и отдал семь результативных передач.

У «Фамаликана» нет игроков такого класса. Поэтому и не только он далеко не так успешен, как «Порту». На данный момент клуб располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. Отставание от располагающейся в зоне еврокубковых турниров «Ароки» составляет шесть очков.

За 30 туров команда одержала только 13 побед и три раза сыграла вничью. Большую часть поражений она потерпела на выезде. Забил «Фамаликан» в этом сезоне 34 мяча. Сам пропустил 39. Как же ему с такими показателями удалось добраться до полуфинала Кубка Португалии?

Всё просто, «Фамаликану» повезло с турнирной сеткой. На предыдущих стадиях Кубка Португалии он обыграл ряд аутсайдеров — «Трофенсе» (1:0), «Думиенсе» (4:1), «Лейшойнш» (2:1 ДВ) и «Белененсеш» (4:1). Большая часть этих команд выступает во втором по значимости дивизионе Португалии.

В первом полуфинальном матче с «Порту» дома «Фамаликан» проиграл со счётом 1:2. Скорее всего, уступит подобным образом он и в этот раз. Предлагаем поставить на победу «Порту» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.75.

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За 50 матчей во всех официальных турнирах в этом сезоне подопечные Консейсау забили целых 109 мячей. Кстати, недавно появилась информация о том, что в услугах португальского специалиста заинтересован «Интер». Сообщается, что руководство «нерадзурри» внимательно следило за его работой в очных матчах Лиги чемпионов.

Прогноз и ставки на матч Кубка Португалии «Порту» — «Фамаликан» 4 мая 2023 года

«Порту» гораздо сильнее и стабильнее «Фамаликана», добравшегося до полуфинала Кубка Португалии лишь благодаря лёгкой турнирной сетке. Если в первом матче на выезде «драконам» удалось одержать победу, то на домашнем стадионе они тем более должны выиграть и забить не меньше голов. Ждём голов и от Мехди Тареми. Он пребывает в шикарном тонусе, впрочем, как и вся команда.

Ставка: победа «Порту» и тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Экспресс с коэффициентом 11.16.

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