«Байер» — «Кёльн». Такой Азмун пригодится «Зениту»

5 мая состоится матч 31-го тура Бундеслиги «Байер» — «Кёльн». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «львов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «козлов» оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Байер» — «Кёльн» 5 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Байер» — «Кёльн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Кёльн» (05.05.2023)

Как и в большинстве других европейских стран, в Германии футбольный сезон близится к завершению. Позади 30 туров Бундеслиги. На 5 мая запланирована встреча, которая откроет программу 31-го тура. На стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене встретятся местный «Байер» и «Лейпциг».

Если бы «фармацевты» не потеряли много очков в начале сезона, сейчас были бы одними из главных претендентов на чемпионство Бундеслиги. Под руководством легендарного Хаби Алонсо «Байер» достиг такого прогресса, что даже словами не описать. То, что испанец является главным кандидатом на замену Карло Анчелотти в мадридском «Реале», говорит само за себя.

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За последние девять туров в чемпионате Германии «львы» не проигрывали. Вничью они сыграли с «Фрайбургом» (1:1), «Вольфсбургом» (0:0) и «Унионом» (тоже 0:0). Во всех остальных встречах «Байер» победил, в том числе «Баварию» (2:1) и «Лейпциг» (2:0).

Также подопечные Алонсо недавно добыли путёвку в полуфинал Лиги Европы, в которой им предстоит встретиться с «Ромой» Жозе Моуринью. На предыдущих стадиях турнира «фармацевты» уверенно обыграли ряд сильных команд — «Монако», «Ференцварош» и активно прогрессирующий «Юнион».

За последние 14 матчей «львы» забили целых 30 мячей. Пять из них записал на свой счёт экс-нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который до прихода Хаби Алонсо в клуб не имел на своём счету ни одного забитого мяча в составе «Байера». Благодаря испанскому специалисту иранец здорово прибавил и стал хорошим усилением глубины состава.

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Дело в том, что Азмун проигрывает конкуренцию другим нападающим «Байера» и получает не очень много игрового времени. Недавно футбольный агент Анзор Гаргаев сообщил, что российские и турецкие гранды внимательно следят за ситуацией и интересуются иранцем. Также он заявил, что на месте «Зенита» постарался бы вернуть Сердара.

«Кёльн» за последние 10 туров в чемпионате Германии обыграл лишь две располагающиеся в нижней части турнирной таблицы команды — «Аугсбург» (3:1) и «Хоффенхайм» (3:1). Также он сыграл вничью с «Унионом» (0:0), «Боруссией» Мёнхенгладбах (0:0) и «Майнцем» (1:1).

Из-за поражений в других матчах «Кёльн» спустился на 11-ю строчку в таблице Бундеслиги. За эти 10 туров он забил всего лишь восемь мячей, шесть из которых пришлись на долю явных аутсайдеров. Сам клуб пропустил 16 голов. Шесть из них были забиты во встрече с дортмундской «Боруссией» (1:6).

«Кёльн» и так не славился высоким качеством исполнителей, но в начале текущего сезона он продал дортмундской «Боруссии» своего многолетнего лидера Антони Модеста. После ухода результативного нападающего команда утратила всякую конкурентоспособность.

Не на руку «Кёльну» то, что встреча состоится в Леверкузене. За 15 матчей на выезде он выиграл лишь три раза. За этот период времени подопечные Штеффена Баумгарта забили 18 мячей, а сами пропустили 32.

Вряд ли у набравших великолепный ход «фармацевтов» возникнут проблемы с «Кёльном». Предстоящий матч выглядит как разминка для них перед полуфинальными встречами Лиги Европы с «Ромой» Моуринью. Предлагаем поставить на победу «львов» с форой (-1) за коэффициент 2.06.

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Помимо «Реала», в Хаби Алонсо заинтересован «Тоттенхэм». В ближайшем будущем число команд наверняка будет только расти. Проделанная бывшим легендарным футболистом в «Байере» работа просто невероятна. Клуб вышел на абсолютно новый уровень.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Кёльн» 5 мая 2023 года

За последние 14 матчей во всех официальных турнирах «Байер» не проиграл ни разу. Ничьих всего четыре, причём три из них — на выезде. Во всех остальных встречах «фармацевты» победили, порадовав отменным футболом и результативностью. «Кёльну» вряд ли удастся хотя бы навязать им борьбу. На последнем отрезке сезона он выступает плохо. Клуб часто проигрывает и много пропускает.

Ставка: победа «Байера» с форой (-1) за коэффициент 2.06.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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