«Краснодар-2» — «Рубин». Дзагоев в погоне за Игнашевичем

6 мая состоится матч 30-го тура Первой лиги «Краснодар-2» — «Рубин». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех краснодарцев оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Краснодар-2» — «Рубин» 6 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Краснодар-2» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.86. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура Первой лиги «Краснодар-2» — «Рубин» (06.05.2023)

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба за выход в РПЛ. На 6 мая запланировано семь встреч 30-го тура. В одной из них на стадионе «Академия ФК Краснодар» померяются силами «Краснодар-2» и «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Краснодар-2» замыкает турнирную таблицу Первой лиги. За 29 туров ему удалось выиграть только пять матчей, а также семь раз сыграть вничью. За этот период времени чёрно-зелёные забили всего лишь 18 мячей — меньше всех. Сами при этом пропустили больше всех — 46.

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Несмотря на поражения, руководство «быков» приняло решение не увольнять Алексея Герасименко с должности главного тренера. Не исключено, что в следующем сезоне краснодарцы также будут выступать под руководством 52-летнего специалиста из Таганрога. Правда, уже во Второй лиге.

Избежать вылета у «Краснодара-2» вряд ли получится. Отставание от располагающейся на 14-й строчке «Кубани» составляет целых 11 очков. Теоретически шансы у чёрно-зелёных сохранить прописку в Первой лиге ещё есть, но они крайне малы. Для этого должно случиться чудо.

У «Рубина» дела обстоят намного лучше. На данный момент он располагается на втором месте в турнирной таблице Первой лиги. Совсем недавно казанцы пережили смену главного тренера, которая стала для них второй за сезон. Должность занял Рашид Рахимов.

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Под руководством нового наставника «Рубин» провёл три встречи, в которых обыграл «Шинник» (3:0), «Арсенал» (1:0) и «СКА-Хабаровск» (3:1). Таким образом, он сократил отставание от лидирующей «Балтики» до двух очков. У казанцев есть неплохие шансы побороться за первое место.

Назначение Рахимова пошло «Рубину» на пользу. Ему удалось раскрепостить команду и улучшить качество её игры во всех направлениях. Недавно о работе с 58-летним тренером высказался экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, выступающий за «Рубин».

Дзагоев отметил, что при Рахимове в положительную сторону изменилась интенсивность тренировок. Он подчеркнул, что специалист делает акцент на быстрой игре, в одно касание, пас ради паса. Также хавбек признался, что набрал лучшую форму за последние четыре года и готов играть полный матч.

Думается, казанцы без особого труда обыграют «Краснодар-2». Поставить на их победу с форой (-1) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. У чёрно-зелёных масса проблем, причём как игрового плана, так и с организацией.

«Рубин» не проигрывает уже 17 матчей кряду. У него полный порядок как с результативностью, так и в обороне. За 29 туров в Первой лиге казанцы забили 46 голов — больше только у «Балтики». Сами они пропустили только 25 мячей — меньше лишь у махачкалинского «Динамо» и «Нефтехимика».

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Краснодар-2» — «Рубин» 6 мая 2023 года

«Краснодар-2» является одним из главных претендентов на вылет во Вторую лигу. «Быки» очень много пропускают и крайне мало забивают сами. У «Рубина» всё с точностью наоборот. Смена главного тренера благоприятно отразилась на выступлениях и результатах казанцев. Скорее всего, они одержат уверенную победу в грядущей встрече.

Ставка: победа «Рубина» с форой (-1) за коэффициент 1.85.

Экспресс с коэффициентом 8.55.

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