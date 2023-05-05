«Милан» — «Лацио». Рафаэл Леау в зоне риска

6 мая состоится матч 34-го тура Серии А «Милан» — «Лацио». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02, а шансы римлян оценены в 3.40. Заключить пари на ничью предлагается за 4.20.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч 34-го тура Серии А «Милан» — «Лацио» 6 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Лацио» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.67. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.07. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура Серии А «Милан» — «Лацио» (06.05.2023)

Матч 34-го тура Серии А «Милан» — «Лацио» состоится 6 мая в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало — в 16:00 мск. После ЧМ-2022 долгое время Стефано Пиоли не удавалось стабилизировать результаты. Лишь с возвращением Мика Меньяна в состав ситуация стала меняться в положительном векторе.

За последние 13 официальных матчей «россонери» проиграли лишь два раза — «Фиорентине» (1:2) и «Удинезе» (1:3). В семи встречах сыграли вничью. На самом деле результаты команды Стефано Пиоли не являются реальным показателем игрового прогресса.

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«Милан» не испытывает серьёзных проблем в созидании, но демонстрирует откровенно слабую игру в завершающей стадии, из-за чего возникают периодические проблемы даже во встречах с аутсайдерами. Например, в матче с «Кремонезе» (1:1), после которого команда опустилась на шестую строчку турнирной таблицы. Отставание от границ зоны ЛЧ составляет лишь два очка.

За шесть последних встреч Серии А миланцы выполнили 93 удара по воротам, из которых 28 пришлись в створ, но забили только девять голов. При этом они продемонстрировали 100-процентную реализацию моментов в матче с «Наполи» (4:0). Рафаэл Леау пребывает в ударной форме. В апреле он забил четыре гола и отдал три результативных передачи. Суммарно на его счету 13 мячей и 11 ассистов во всех турнирах.

«Лацио» уверенно смотрится на последнем отрезке сезона. За 11 туров «орлята» набрали 25 очков и закрепились на втором месте турнирной таблицы чемпионата Италии. Это наилучший результат клуба с сезона-1999/2000. Римляне в текущем сезоне добились значимого прогресса. Под руководством Маурицио Сарри оборона вышла на новый уровень, благодаря чему «Лацио» стал демонстрировать стабильные результаты, даже на выездах.

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За последние 11 туров бело-небесно-голубые пропустили лишь пять голов, при этом в восьми матчах сохранили ворота на замке. Суммарно за 33 тура «Лацио» пропустил 24 мяча. Более монолитной обороной в чемпионате Италии обладает лишь «Наполи». Команда Маурицио Сарри испытывает определённые проблемы в созидании, но при этом отличается высокой результативностью.

Футболисты выполняют в среднем по 11 ударов по воротам за игру (15-й показатель), но в итоге забили 52 мяча. Лишь четыре клуба более производительны. В 13 из них поучаствовал многолетний лидер команды Чиро Иммобиле. 33-летний итальянский нападающий забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Недавно нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в ДТП. Сообщалось, что футболист повредил позвоночник и сломал ребро. Он должен был пропустить как минимум 15 дней, но в итоге вышел на поле уже в следующем матче с «Торино», начав со скамьи запасных.

За последние 19 матчей Серии А он забил лишь три мяча. Чиро постепенно уступает роль главной звезды Маттиа Цаканьи. 27-летний футболист хорош не только в созидании, принимая активное участие в построении позиционно-комбинационной атаки, но и в завершении. На его счету 10 голов и шесть ассистов в Серии А.

«Милан» и «Лацио» провели 40 очных матчей. Миланский клуб записал в актив 18 побед, и 13 встреч завершились ничьей. Разница забитых и пропущенных мячей 62:44 в пользу подопечных Стефано Пиоли. Последняя личная встреча прошла в 19-м туре Серии А и закончилась разгромной победой «Лацио» со счётом 4:0.

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Если сравнивать команды по их текущим игровым кондициям, то «Лацио» находится в более выгодном свете. За последние 11 туров «орлята» набрали 25 очков, а «дьяволы» — 17. Подопечные Маурицио Сарри надёжнее действуют в защите. С учётом неуступчивости «Милана» в родных стенах, нам предстоит увидеть равную игру. Рекомендуем присмотреться к ставке на ничью или победу «Лацио» за 1.85.

Прогноз и ставки на матч 34-го тура Серии А «Милан» — «Лацио» 6 мая 2023 года

После того как Мик Меньян оправился от травмы, «Милан» прибавил в надёжности. Стефано Пиоли работает над повышением производительности атаки. У «Лацио» монолитная защита и хватает атакующих футболистов. Команда Маурицио Сарри пребывает к сравнительно лучшей форме. Мы бы присмотрелись к ставке «Лацио» не проиграет за 1.85.

Ставка: «Лацио» не проиграет за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 8.55.

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Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лидс» с коэффициентом 3.00.

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Прогноз на матч «Милан» — «Лацио» с коэффициентом 4.10.