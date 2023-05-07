«Брайтон» — «Эвертон». Роберто Де Дзерби восхищает

Не так давно «чайки» выиграли со счётом 6:0 у «Вулверхэмптона», а затем победили «МЮ» дома. Немыслимо!

8 мая состоится матч 35-го тура АПЛ «Брайтон» — «Эвертон». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «чаек» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «ирисок» оценён экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Эвертон» 8 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Брайтон» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Эвертон» (08.05.2023)

Миновали полуфинальные встречи Кубка Англии, а также 34 тура АПЛ. На 8 мая запланированы три игры 35-го тура. В одной из них на стадионе «Фалмер» в городе Брайтон-энд-Хоув померяются силами «Брайтон» и «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный судья — Саймон Хупер.

За последние 10 туров в чемпионате Англии «Брайтон» уступил только «Тоттенхэму» (1:2) и «Ноттингем Форест» (1:3). В обоих случаях на выезде. При этом «чайки» смотрелись в разы предпочтительнее соперников. Они больше времени владели мячом, острее атаковали и выиграли по ударам.

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Также подопечные Роберто Де Дзерби сыграли вничью с «Лидсом» (2:2) и «Брентфордом» (3:3). Победили «чайки» «Вест Хэм» (4:0), «Кристал Пэлас» (1:0), «Борнмут» (2:0), «Челси» (2:1), «Вулверхэмптон» (6:0) и, наконец, «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Брайтон» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от располагающегося на пятом месте «Ливерпуля» составляет семь очков, но у «чаек» есть ещё целых два матча в запасе. Всё ведёт к тому, что сезон они закончат в зоне еврокубков. Вполне заслуженно!

Подопечные Роберто Де Дзерби демонстрируют очень красивый комбинационный футбол. Практически в каждом матче они наносят 20 с лишним ударов по воротам. Единственное, что плохо — «чайки» не всегда много забивают. С завершением у них порой возникают проблемы.

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Во-встрече с «Манчестер Юнайтед» «Брайтону» удалось забить лишь в добавленное ко второму тайму время. И то не обошлось без везения. Защитник соперника Люк Шоу сыграл рукой в собственной штрафной. Был назначен 11-метровый удар, который реализовал Алексис Мак Аллистер.

Впрочем, «Эвертон» это вряд ли обнадёживает. Не так давно он пережил смену главного тренера. Должность занял опытный Шон Дайч. Назначение 51-летнего специалиста взбодрило команду, но ненадолго. После нескольких побед она снова угодила в чёрную полосу.

За последние семь туров в АПЛ «ириски» ни разу не выиграли. Вничью они сыграли с «Челси» (2:2), «Тоттенхэмом» (1:1), «Кристал Пэлас» (0:0) и «Лестером» (2:2). Уступили ливерпульцы «Манчестер Юнайтед» (0:2), «Фулхэму» (1:3) и «Ньюкаслу» (1:4).

И это при том, что у «Эвертона» имеется стимул в виде борьбы за выживание. Сейчас он располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от занимающего спасительную 17-ю строчку «Лидса» составляет всего одно очко. Мотивации у «ирисок» предостаточно, но она не помогает.

Несмотря на старания Джордана Пикфорда, «Эвертон» пропустил за последние семь туров 14 мячей. Благодаря Дайчу у «ирисок» появился некоторый прогресс и характер, однако проблем по-прежнему очень много. Компенсировать их нечем.

Поставить на победу «Брайтона» и тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.96. Несмотря на проблемы с реализацией, за 32 тура он забил целых 62 мяча. Больше только у «Манчестер Сити», «Арсенала», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». И то подопечные Клоппа и «шпоры» провели на два матча больше. У «чаек» есть все шансы выйти на третье место по результативности в АПЛ.

Дополнительное преимущество «Брайтону» даёт то, что встреча состоится на домашнем стадионе. За 16 туров на своём поле «чайки» проиграли только четыре матча и три раза сыграли вничью. Забили за этот период времени 32 мяча, а сами пропустили только 14.

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Также интересно, что совсем недавно «Брайтон» приобрёл нападающего «Уотфорда» Жуана Педро. Сообщается, что переход будет оформлен в первый день летнего трансферного окна. Приобретение 21-летнего бразильца станет рекордным для «чаек». Сумма сделки превышает € 22 млн, которые они заплатили за защитника Адама Уэбстера летом 2019 года.

Прогноз и ставки на матч 35-го тура АПЛ «Брайтон» — «Эвертон» 8 мая 2023 года

«Брайтон» демонстрирует великолепный футбол, часто побеждая, и готов закончить сезон в топ-6. У него есть некоторые проблемы с завершением, но чаще всего они проявляются в матчах с сильными соперниками. С «Эвертоном» у «чаек» не должно возникнуть проблем. Несмотря на мотивацию «ирисок», они не выиграли ни одного из семи последних матчей.

Ставка: победа «Брайтона» и тотал больше 2.5 мяча за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 22.41.

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