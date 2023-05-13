«Штутгарт» — «Байер». У Азмуна будет шанс

Скоро ответный матч с «Ромой». Алонсо наверняка побережёт силы лидеров и выделит больше игрового времени экс-форварду «Зенита».

14 мая состоится матч 32-го тура Бундеслиги «Штутгарт» — «Байер». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «швабов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «львов» оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Байер» 14 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Штутгарт» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» — «Байер» (14.05.2023)

Как и в большинстве других европейских стран, в Германии футбольный сезон близится к завершению. Позади 31 тур Бундеслиги. На 14 мая запланированы две встречи 32-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Штутгарте померяются силами «Штутгарт» и «Байер».

Совсем недавно «швабы» пережили смену главного тренера, которая стала третьей за сезон. В этот раз должность занял Себастьян Хёнес, ранее работавший в «Хоффенхайме». Его назначение, а также мотивация в виде борьбы за выживание, придали команде дополнительный импульс.

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Под руководством Хёнеса «Штутгарт» провёл пять матчей в чемпионате Германии. Сначала он обыграл «Бохум» (3:2), а также сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (3:3) и «Аугсбургом» (1:1). Затем победил мёнхенгладбахскую «Боруссию» (2:1) и уступил на выезде «Герте» (1:2).

Таким образом, «швабы» поднялись на 16-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание от идущего на 15-м месте «Шальке» составляет два очка. Также «Штутгарт» неплохо проявил себя в Кубке Германии. В полуфинале он уступил франкфуртскому «Айнтрахту», но в упорном матче — 2:3.

Главной проблемой «швабов» является нехватка крепости в обороне. За 31 тур они пропустили 54 мяча. Сами забили 39. Девять из них записал на свой счёт Серу Гирасси. Совсем недавно легендарный Лотар Маттеус посоветовал «Баварии» приобрести форварда «Штутгарта» вместо нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани.

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Маттеус отметил, что Гирасси в сотый раз привлёк его внимание в кубковом матче с «Айнтрахтом». По его мнению, у форварда «Штутгарта» есть всё, что нужно центральному нападающему: уверенное владение мячом, быстрый, крепкий. Лотар подчеркнул, что Гирасси столь же хорош, как Коло Муани, с той лишь разницей, что он стоит намного дешевле.

А вот у «Байера» на последнем отрезке сезона проглядывается небольшой спад. Отчасти он обусловлен многозадачностью «фармацевтов». Они стараются преуспеть не только в чемпионате Германии, но и в Лиге Европы. И там и там соперники очень сильные.

За последние четыре тура в Бундеслиге «Байер» обыграл только «Лейпциг» (2:0). Вничью сыграл с «Вольфсбургом» (0:0) и «Унионом» (0:0). Уступил «Кёльну» (1:2). Также в первом полуфинальном матче Лиги Европы «фармацевты» проиграли «Роме» (0:1).

Молодой талантливый нападающий «Байера» Флориан Вирц после поражения «Роме» отметил, что соперник очень глубоко оборонялся, но один игрок постоянно высовывался, когда его команда владела мячом. 20-летний форвард рассказал, что римляне не давали времени и возможности развернуться.

Между голкипером и защитниками «волков» не было пространства. Свободные зоны были перекрыты. У «фармацевтов» не получалось действовать в своём привычном темпе ввиду того, что «Рома» играла очень компактно. В предстоящем матче у «львов» вряд ли возникнут столь же большие трудности.

Впрочем, совсем скоро у «Байера» состоится ответный матч с «Ромой». Скорее всего, Алонсо решит поберечь силы ведущих футболистов и проведёт частичную ротацию, в частности даст время Сердару Азмуну. Иранец заметно прибавил на последнем отрезке сезона, но до основы он пока недотягивает.

Предстоящий матч — хорошая возможность для бывшего нападающего «Зенита» проявить себя. Однако выявить в нём фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Предлагаем проверить ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.00. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так.

С результативностью у «фармацевтов» полный порядок. За 31 тур они забили 54 гола. Но и сами пропустили немало — 43 мяча. Если Алонсо прибегнет к ротации состава, то надёжность оборонительной линии, вероятнее всего, снизится ещё сильнее.

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Испанский специалист полностью сконцентрирован на дуэли с Жозе Моуринью. Алонсо заявил, что на следующей неделе у его команды будет ещё одна возможность. Он отметил, что «фармацевты» чётко понимают план действий для победы над «Ромой». Тренер отметил, что они должны быть полностью сосредоточены.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Байер» 14 мая 2023 года

«Штутгарт» на последнем отрезке прибавил. Смена главного тренера и борьба за выживание воодушевили его. «Швабы» много пропускают, но и сами забивают немало. У них есть талантливый форвард, которого может приобрести «Бавария». «Байер» больше сконцентрирован на Лиге Европы. У «львов» очень мощная атака, но также часто ощущается нехватка крепости в защите. Думается, голов будет много, причём с обеих сторон. История очных встреч только за такой исход.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 11.32.

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Прогноз на матч «Динамо» — «Ахмат» с коэффициентом 3.60.

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Прогноз на матч «Факел» — «Пари НН» с коэффициентом 2.17.