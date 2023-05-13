«Верона» — «Торино». Хватит отнимать у Миранчука голы!

Россиянину не засчитали два мяча в этом сезоне. Алексей никак не побьёт свой рекорд.

14 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Торино». Начало игры — в 13:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «мастифов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «быков» оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Верона» — «Торино» 14 мая 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Верона» — «Торино» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.56. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Торино» (14.05.2023)

В итальянской Серии А уже определился чемпион. Однако кто вылетит в Серию В, а кто закончит сезон в зоне еврокубков, ещё предстоит узнать. 14 мая запланировано пять матчей 35-го тура. В самом раннем из них на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне померяются силами «Верона» и «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 мск.

В середине сезона «Верона» произвела смену главного тренера. Новым наставником команды стал Марко Цаффарони. Опытному итальянскому специалисту удалось устранить оставленную предыдущими тренерами разруху и помочь жёлто-синим подняться с последнего места в турнирной таблице на 17-ю строчку.

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За последние шесть туров в чемпионате Италии «мастифы» уступили только «Интеру» (0:6). Также они сыграли вничью с «Наполи» (0:0) и «Кремонезе» (1:1), причём в обоих случаях «Верона» выступала на выезде. Обыграла она «Сассуоло» (2:1), «Болонью» (2:1) и «Лечче» (1:0).

Отрыв от зоны вылета небольшой — три очка, но что-то подсказывает, что подопечные Цаффарони сумеют сохранить прописку в Серии А. Благодаря 54-летнему наставнику у жёлто-синих стала гораздо крепче линия обороны. За последние 10 туров они лишь два раза пропустили больше одного гола за игру.

Также улучшилась результативность «Вероны». Связано это с тем, что в середине сезона она усилила линию полузащиты и атаки. Присоединились к «мастифам» Ондрей Дуда, Сириль Нгонж, Оливер Абильгор, Джейден Браф и бывший нападающий ЦСКА Адольфо Гайч.

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У «Торино» совсем другая история. На протяжении всего сезона клуб постепенно прогрессировал под руководством Ивана Юрича. Конечно, временами ему не хватало ресурсов. Не обходилось и без спадов. Тем не менее «быки» подготовили хорошую почву для следующего сезона.

У туринцев собрался сыгранный костяк. Входит в него бывший полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, взятый в аренду на сезон у «Аталанты». Летом гранатовые планируют выкупить россиянина, хотя возможен и альтернативный вариант — продление арендного соглашения ещё на один сезон.

В текущем розыгрыше Серии А Миранчук принял участие в 26 матчах, где отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также на счету россиянина два незасчитанных гола. Второй был отменён совсем недавно — во встрече последнего тура в матче с «Монцей» (1:1).

После длительного обсуждения и просмотра VAR главный арбитр встречи принял решение не засчитывать мяч. Он посчитал, что в процессе атаки нападающий «Торино» Антонио Санабрия подыграл себе рукой. Обидно, ведь для Миранчука гол был бы событийным. Хавбек в Италии три года, но за этот период времени ему ещё не покорилась отметка в пять голов в Серии А.

Так или иначе, к грядущей встрече гранатовые подходят в неплохом тонусе. За последние семь туров в Серии А они проиграли только «Роме» (0:1) и «Аталанте» (1:2). Помимо «Монцы», вничью туринцы сыграли с «Сассуоло» (1:1) и «Салернитаной» (1:1). Победили они «Лацио» (1:0) и «Сампдорию» (2:0).

Забивают подопечные Юрича немного, но регулярно. Однако и пропускают так же, несмотря на старания регулярно выручающего Вани Милинковича-Савича. За 34 тура «быки» забили 36 мячей, а сами получили 39.

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Если взвесить все за и против, отличным вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 2.17. История очных встреч только за такой исход. Семь из девяти игр последних закончились именно так. Надеемся, в этот раз, если Миранчук забьёт, его гол будет забит по правилам и засчитан.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Верона» — «Торино» 14 мая 2023 года

«Верона» заметно прибавила благодаря Цаффарони. У неё стала крепче оборона. Также за счёт трансферов у неё улучшилась результативность. На домашнем стадионе мотивированные борьбой за выживание «мастифы» наверняка сумеют забить «Торино». Впрочем, и гранатовые наверняка найдут чем ответить. Показатели у них на последнем отрезке сезона неплохие, но пропущенных мячей довольно много. Благо с результативностью порядок. История последних очных встреч всецело на стороне голов с обеих сторон. Думаем, и в этот раз отличиться сумеют и те и другие.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.17.

Экспресс с коэффициентом 11.32.

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