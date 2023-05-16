«Краснодар» — «Урал». Гончаренко идёт напролом

17 мая состоится матч финала Пути регионов Кубка России «Краснодар» – «Урал». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех екатеринбуржцев оценивается аналитиками коэффициентом 4.20. Поставить на ничью предлагают за 3.72.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» — «Урал» 17 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Краснодар» – «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Урал» (17.05.2023)

Кубок России подбирается к главному матчу. В финал уже пробился ЦСКА, которому теперь предстоит узнать соперника. За это право сыграют в очной встрече «Краснодар» и «Урал». Начнётся игра в 19:30 мск.

Команда Владимира Ивича подходит к матчу в спорной форме. С одной стороны, она старается решить все поставленные задачи. Выход в полуфинал в приоритете, но и шансы на место в тройке сильнейших РПЛ ещё не потеряны. В десяти последних матчах «быки» проиграли только «Спартаку» (3:4).

Защитник «Вероны» Гюнтер перейдёт в «Спартак».

Тем не менее и хорошего в последнее время мало. На отрезке шести последних игр «Краснодар» в основное время победил только «Крылья Советов» (2:1). Команде удалось вырваться вперёд в самой концовке. Конечно, можно ещё вспомнить матчи в Кубке России с «Акроном» (1:0 П) и с самарцами (3:2 П), но серия пенальти – это не всегда вопрос мастерства.

Важно отметить, что хозяева на фоне успешной атакующей игры стали гораздо хуже действовать в обороне. Ворота сухими краснодарцы удержали только в одной из шести встреч — с «Акроном». За это время всего они пропустили 10 голов. Поэтому рассчитывать на сухую победу в этом матче болельщикам не приходится.

Интересно, что все три последних матча на своём поле в Кубке России «Краснодар» доводил до серии пенальти. Кубковая борьба с недавних пор даётся ему непросто, а теперь предстоит игра без права на ошибку. Да ещё и не в оптимальном составе, ведь проблемы со здоровьем имеют основной опорник Кевин Ленини и Никита Кривцов – 20-летний россиянин забил восемь голов в этом сезоне.

Айбатов опроверг интерес «Рубина» к Дзюбе.

Разумеется, немало проблем в составе и у «Урала». Основной вратарь Илья Помазун и центральный защитник Силвие Бегич превысили лимит по жёлтым карточкам – оба дисквалифицированы. По обороне гостей в игре с одной из самых результативных команд РПЛ это ударит серьёзно.

Впрочем, постепенно Виктор Гончаренко научился справляться со всеми сложностями. Не сказать, что концовку сезона гости проводят успешно, ведь результаты говорят сами за себя, но некий прогресс наметился. В последнем туре чемпионата России екатеринбуржцы обыграли «Оренбург», прервав серию из семи матчей без побед во всех турнирах.

Кроме того, в четырёх последних встречах оранжево-чёрные проиграли лишь ЦСКА (1:2), пропустив армейцев в финал Кубка России. Но и в той игре статистически гости смотрелись хорошо, просто класс в итоге всё решил. Также они неплохо выступают на выезде, не проигрывая в трёх матчах подряд.

Во многом ключевым вопросом перед матчем является то, сможет ли «Урал» поддержать атакующую активность «Краснодара». Тот же матч с «Оренбургом» придал оптимизма, ведь впервые за полтора месяца екатеринбуржцы забили больше одного гола. Хотя с реализацией проблем у них давно нет. В семи последних играх не удалось забить только в ворота «Пари НН».

Чуть более двух недель назад эти команды встречались в РПЛ, сыграв вничью 1:1. «Уралу» всегда удавалось оказывать сопротивление «Краснодару», а с учётом последних результатов «быков», лёгкой победы им ждать не стоит. Однако ставить на исход здесь рискованно. У «шмелей» проблемы с обороной, и Гончаренко понимает, что важнее не уступить хозяевам впереди. Лучшим вариантом ставки здесь видится обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.27.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Краснодар» — «Урал» 17 мая 2023 года

В Кубке России осталось определить второго финалиста. Для «Краснодара» и «Урала» это важнейший матч. Он приоритетнее борьбы за выживание и места в пятёрке лучших РПЛ. Команда Владимира Ивича часто сталкивалась с проблемами, в трёх матчах подряд доводя дело до серии пенальти. «Уралу» будет сложно продержаться, ведь в обороне немало потерь. Тем не менее атака гостей способна себя проявить и забить хотя бы один гол. Впрочем, «быки» наверняка забьют больше.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.27.

Экспресс с коэффициентом 22.03.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Урал» с коэффициентом 3.00.

«Рубин» готов предложить Дзюбе контракт с зарплатой € 1,5 млн в год.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал» с коэффициентом 3.62.

«Очень скучаю!» Халк поздравил «Зенит» с чемпионским титулом.