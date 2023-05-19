«Бавария» — «Лейпциг». Тухелю нельзя без чемпионства

20 мая состоится матч 33-го тура Бундеслиги «Бавария» – «Лейпциг». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех «красных быков» оценивается коэффициентом 5.85. Поставить на ничью предлагают за 5.65.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» 20 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Бавария» – «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.49.

Анализ и прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» (20.05.2023)

В ближайшие выходные состоится предпоследний тур чемпионата Германии по футболу. Центральный матч запланирован на вечер субботы. 20 мая в Мюнхене на «Альянц-Арене» «Бавария» примет «РБ Лейпциг». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 мск.

Этот сезон Бундеслиги во многом можно назвать уникальным, ведь за два тура до конца чемпион так и неизвестен. Столь упорной борьбы за последние 10 лет в чемпионате не было. «Бавария» остаётся на первом месте, опережая дортмундскую «Боруссию» всего на одно очко.

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С момента увольнения Юлиана Нагельсмана и прихода Томаса Тухеля мюнхенцы не провели ни одной качественной игры. Выбыли из Кубка Германии и Лиги чемпионов в четвертьфиналах. Спасти сезон можно, только взяв в 11-й раз чемпионский титул.

В целом мюнхенцы смогли выбраться из кризиса после четырёх матчей без побед во всех турнирах. Действующая победная серия насчитывает три игры с общим счётом 10:1. В последнем туре «Бавария» впервые за полтора месяца забила больше двух голов – «Шальке» (6:0). И лишь второй раз сыграла «на ноль» с марта.

Своевременно заявили о себе также лидеры атаки. Серж Гнабри оформил дубль и вырвался в лидеры бомбардирской гонки команды. В отсутствие травмированного Эрика Шупо-Мотинга у «Баварии» не осталось форвардов, но немец справляется. Вернули былую форму Томас Мюллер и Джамал Мусиала, а в обороне стабильны Бенжамен Павар и Маттейс де Лигт.

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Если рассматривать историю очных встреч этих команд, то «Лейпциг» можно назвать одним из наиболее удобных для «Баварии» соперников. В 16 играх «быки» победили только один раз. С тех пор в 11 матчах во всех турнирах были зафиксированы шесть побед красных и пять ничьих. А на домашнем стадионе у мюнхенцев четыре победы в шести встречах.

Тем не менее на данном этапе это не так важно. В первом круге «красные быки» сыграли вничью с действующим чемпионом (1:1), а теперь они также в отличной форме. В восьми последних матчах во всех турнирах у «Лейпцига» одно поражение – от «Байера» (0:2). Однако семь побед, в том числе в игре с дортмундской «Боруссией» (2:0) и «Фрайбургом» (5:1) в Кубке Германии. Действующая победная серия равна четырём встречам.

С мотивацией у подопечных Марко Розе тоже полный порядок. Тренер сразу отметил, что ему нет дела до чемпионской гонки – важно закрепиться в зоне Лиги чемпионов. С победой в Мюнхене ниже четвёртой строчки гости уже не опустятся. Приоритетом по-прежнему остаётся победа в Кубке Германии, но экономить силы «быкам» не надо, ведь финал лишь через две недели.

В то же время на выезде «Лейпциг» выступает до сих пор слабо. В пяти последних встречах в Бундеслиге у него две победы и три поражения, но больше одного мяча за игру забить не получалось. Впереди многое завязано на Кристофере Нкунку. Француз оправился после травмы, а в четырёх матчах забил два гола и дважды ассистировал партнёрам.

Обычно очные матчи «Баварии» и «Лейпцига» проходят в энергичном темпе с большим количеством голов. Сейчас командам не до веселья – на кону ключевые три очка. Оборона хозяев наверняка снова не порадует надёжностью и пропустит, но большого количества голов не ждём. Тухель будет действовать осторожно и постарается избежать первого домашнего поражения. На этот матч выберем ставку «Бавария» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.32.

Прогноз и ставка на матч Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» 20 мая 2023 года

«Бавария» отчаянно старается защитить чемпионский титул и впервые за 11 лет не остаться без трофеев в сезоне. Постепенно Томасу Тухелю удалось вернуть команде стабильность. Она одержала три победы подряд, пропустив всего один гол. Сыграть надёжно в защите с «Лейпцигом» будет сложно, так как «быки» в отличной форме и решают собственные задачи. Никто из команд не захочет рисковать, игра будет напряжённой, но красные дома ещё не проигрывали в этом сезоне.

Ставка: «Бавария» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.32.

Экспресс с коэффициентом 20.41.

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