«Тоттенхэм» — «Брентфорд». Лигу Европы ещё нужно заслужить

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20 мая 2023 года состоится матч 37-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Брентфорд». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.80. Шансы «пчёл» оценены в 4.10. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Брентфорд» 20 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Тоттенхэм» — «Брентфорд» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10. Ставки на то, что «шпоры» победят со счётом 2:1, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Брентфорд» (20.05.2023)

Матч «Тоттенхэм» — «Брентфорд» пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», и хозяева начинают выходные на седьмом месте с 57 очками, в то время как гости находятся на девятой строчке с 53 очками.

«Шпоры» вступают в игру после поражения со счётом 1:2 «Астон Вилле» на прошлых выходных. Всего восемь минут потребовалось «львам», чтобы забить первый гол, но они удвоили своё преимущество за 18 минут до конца основного времени. Лондонцы реализовали пенальти, но это был лишь утешительный гол.

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Поражение от «Астон Виллы» означает, что «Тоттенхэм» одержал всего одну победу в шести последних встречах. Он также проиграл «Борнмуту», «Ньюкаслу» и «Ливерпулю». «Шпоры» набрали очки благодаря победе в матче с «Кристал Пэлас» и ничьей с «МЮ».

Тенденции показывают, что «Тоттенхэм» не проигрывал в восьми из девяти последних домашних встреч во всех соревнованиях. Он выиграли в шести из них. Обе команды забивали в четырёх из пяти матчей в Лондоне с участием «Тоттенхэма» в АПЛ.

«Брентфорд» приезжает на стадион «Тоттенхэм Хотспур» после домашней победы со счётом 2:0 над «Вест Хэмом». «Пчёлы» забили первый гол на 20-й минуте, а второй – незадолго до перерыва, чтобы взять матч под свой контроль.

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Победа над «молотобойцами» означает, что «Брентфорд» остался непобеждённым в четырёх из пяти последних игр в АПЛ. «Пчёлы» выиграли три из этих встреч, причём обыгрывали непростых соперников. Кроме «Вест Хэма», клуб победил «Ноттингем Форест» и «Челси». Также была зафиксирована ничья с «Астон Виллой» (1:1).

«Тоттенхэм» останется без травмированных Уго Льориса и Родриго Бентанкура. Также есть сомнения по поводу физической формы Райана Сесеньона.

«Брентфорд» едет в Лондон без травмированных Кристиана Нёргора, Понтуса Янссона и Кина Льюис-Поттера. Также есть сомнения по поводу физической готовности Айвана Тони и Томаса Стракоши.

«Тоттенхэм» выглядит фаворитом, но в последнее время ему с трудом удаётся побеждать. У «пчёл» более чем достаточно сил забить как минимум один гол. Однако Гарри Кейн не позволит сопернику выиграть, потому что участие «шпор» в еврокубках следующего сезона висит на волоске.

Поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Тоттенхэма» и обе забьют с коэффициентом 3.35 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и обе забьют за 3.35.

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