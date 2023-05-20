«Торино» — «Фиорентина». Экс-полузащитник ЦСКА подстрахует Миранчука

Россиянин продолжает испытывать дискомфорт после травмы, и это не тот матч, в котором нужны его силы.

21 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Фиорентина». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех «лилий» оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Фиорентина» 21 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Фиорентина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Фиорентина» (21.05.2023)

В итальянской Серии А уже определился чемпион. Однако кто вылетит в Серию В, а кто закончит сезон в зоне еврокубков, ещё предстоит узнать. На 21 мая запланированы четыре игры 36-го тура. В одной из них на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине местный «Торино» примет «Фиорентину». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

За последние шесть туров в чемпионате Италии туринцы уступили только «Аталанте» (1:2). Вничью сыграли с «Салернитаной» (1:1) и «Монцей» (1:1). Обыграли подопечные Ивана Юрича «Лацио» (1:0), «Сампдорию» (2:0) и мотивированную борьбой за выживание «Верону» (1:0).

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За счёт хороших результатов туринцы поднялись на 10-е место в турнирной таблице. Всё бы хорошо, но в матче с «Монцей» получил травму Алексей Миранчук, взятый в аренду на сезон у «Аталанты». Совсем недавно его футбольный агент Вадим Шпинёв заявил, что полузащитник будет принимать решение об участии в матче прямо перед самой игрой.

Шпинёв подчеркнул, что нога беспокоит Миранчука, есть дискомфорт. Желаем ему скорейшей поправки. Россиянин стал одним из ведущих футболистов «быков». Он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя мячами и пятью результативными передачами.

Сообщалось, что руководство «Торино» намерено выкупить бывшего полузащитника у «Аталанты». Однако совсем недавно представляющий интересы Миранчука в Италии менеджер Мирко Левати заявил о том, что клуб ещё не принял окончательного решения. Что ж, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.

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Без подспорья россиянина гранатовые обыграли в матче последнего тура Серии А «Верону». Главным героем встречи стал экс-хавбек ЦСКА Никола Влашич. Он забил красивый гол: прошил голкипера точным сильным ударом со средней дистанции. Зачастую хорват становится одной из главных креативных сил «Торино» в отсутствие Миранчука.

У «Фиорентины» результаты в последних шести турах чемпионата Италии не так хороши, как у «Торино». Ей удалось обыграть только «Сампдорию» (5:0) и «Удинезе» (2:0). Вничью «лилии» сыграли с «Аталантой» (1:1) и «Салернитаной» (3:3). Уступили они «Монце» (2:3) и «Наполи» (0:1).

Примечательно, что до этого команда не проигрывала семь туров кряду. Спад произошёл из-за того, что Винченцо Итальяно бросил большую часть сил на Лигу конференций. Стоит отметить, что это помогло. Совсем недавно его подопечные добыли путёвку в финал.

На предыдущей стадии турнира «лилиям» пришлось попотеть. У них возникли серьёзные проблемы с «Базелем». В первом матче в Италии швейцарцы выиграли — 2:1. В ответной игре дело дошло до дополнительного времени, в которое фиолетовые забили лишь на 120+9-й минуте.

У «лилий» классно поставлена игра. Да и в целом они здорово прибавили при Винченцо Итальяно. Вот только у «Фиорентины» ушло очень много энергии на то, чтобы обыграть «Базель», и совсем скоро ей предстоит сыграть в финале Кубка Италии с «Интером».

С большой долей вероятности Итальяно побережёт силы ведущих игроков на матч с «нерадзурри». Для «Торино» это отличная возможность закончить сезон на более высоком месте в турнирной таблице. Сейчас у него столько же очков, сколько у идущих на восьмом месте «лилий».

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Поставить на победу «быков» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Дополнительное преимущество им даёт домашний стадион. На выезде флорентийцы очень уязвимы. За 17 туров в Серии А гости выиграли лишь пять матчей и четыре раза сыграли вничью.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Фиорентина» 21 мая 2023 года

«Торино» набрал очень хороший ход на последнем отрезке сезона. Плохо лишь, что Миранчук получил травму. Будем надеяться, что повреждение окажется не слишком серьёзным и россиянин скоро выйдет на поле. А вот у «Фиорентины» результаты в Серии А просели из-за участия в Лиге конференций. К грядущему матчу она подходит с усталостью после насыщенного полуфинала с «Базелем». Кроме того, у «лилий» финал Кубка Италии на носу. Думаем, на «Олимпико ди Торино» «быки» их обыграют.

Ставка: победа «Торино» за коэффициент 2.05.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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Прогноз на матч «Торино» — «Фиорентина» с коэффициентом 4.60.

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