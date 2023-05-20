«Байер» — «Боруссия» М. Азмун оправдает ожидания

Сердар провёл весь матч с «Ромой», но забить так и не смог. Вылет из Лиги Европы — его вина?

21 мая 2023 года состоится матч 33-го тура Бундеслиги «Байер» — «Боруссия» Мёнхенгладбах. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу леверкузенцев можно с коэффициентом 1.43. Шансы «жеребят» оценены в 6.30. Заключить пари на ничью предлагается за 4.40.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Байер» — «Боруссия» Мёнхенгладбах 21 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Байер» — «Боруссия» Мёнхенгладбах будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.75. Ставки на то, что леверкузенцы победят со счётом 2:1, принимаются за 9.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Байер» — «Боруссия» Мёнхенгладбах (21.05.2023)

Выбыв в середине недели из Лиги Европы, «Байер» возвращается в Бундеслигу и в воскресенье вечером играет дома с «Боруссией» Мёнхенгладбах.

За два тура до конца сезона «львы» занимают шестое место, а «жеребята» – 11-ю строчку. Между командами разница в 10 очков.

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«Фармацевты» стремятся удержать своё место, ведь оно гарантирует им участие в Лиге конференций следующего сезона. «Боруссии» М уже всё равно, как заканчивать этот розыгрыш.

В четверг леверкузенский «Байер» сыграл вничью с «Ромой» Жозе Моуринью со счётом 0:0, что означает вылет немецкой команды из Лиги Европы.

Несмотря на 72% владения мячом и 23 удара по воротам, подопечные Хаби Алонсо так и не смогли пробить голкипера римлян. Преимущество было невероятно огромным, но в цифры на табло оно так и не превратилось.

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Интересно, что Азмун провёл на поле весь матч, но, к сожалению, не помог команде выйти в финал. Играл он 87 минут и в последней встрече Бундеслиги со «Штутгартом», но вновь была ничья – 1:1.

В результате «Байер» продлил безвыигрышную серию до пяти встреч во всех соревнованиях, трижды сыграв вничью и дважды уступив.

Тем не менее «львы» проиграли только 1 из 11 последних матчей Бундеслиги, одержав при этом шесть побед, поэтому они будут уверены в том, что смогут отыграться.

Мёнхенгладбахская «Боруссия», напротив, в последней встрече потерпела поражение от дортмундцев со счётом 2:5, нанеся при этом 34 удара по воротам.

«Жеребята» проиграли три из четырёх последних матчей Бундеслиги. Стоит отметить, что «Боруссия» в этом сезоне неудачно выступает на выезде, победив только в 1 из 16 гостевых встреч чемпионата Германии. Команда проиграла пять из семи последних выездных матчей, набрав за это время два очка из 21 возможного.

Несмотря на спад формы «Байера», от подопечных Хаби Алонсо ожидают, что они сумеют отыграться и воспользоваться плохой выездной формой «Боруссии» М. К тому же Азмун обязан реабилитироваться и помочь команде хотя бы забить. Его последние 90+ минут на поле в игре с «Ромой» оказались безрезультативными.

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