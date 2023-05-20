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«Байер» — «Боруссия» М, прогноз на матч Бундеслиги 21 мая 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Байер» — «Боруссия» М. Азмун оправдает ожидания
Максим Ермаков
«Байер» — «Боруссия» М: прогноз на матч Бундеслиги
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21 мая 2023 года состоится матч 33-го тура Бундеслиги «Байер» — «Боруссия» Мёнхенгладбах. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу леверкузенцев можно с коэффициентом 1.43. Шансы «жеребят» оценены в 6.30. Заключить пари на ничью предлагается за 4.40.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Байер» — «Боруссия» Мёнхенгладбах 21 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Байер» — «Боруссия» Мёнхенгладбах будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.75. Ставки на то, что леверкузенцы победят со счётом 2:1, принимаются за 9.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Байер» — «Боруссия» Мёнхенгладбах (21.05.2023)

Германия - Бундеслига. 33-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Выбыв в середине недели из Лиги Европы, «Байер» возвращается в Бундеслигу и в воскресенье вечером играет дома с «Боруссией» Мёнхенгладбах.

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За два тура до конца сезона «львы» занимают шестое место, а «жеребята» – 11-ю строчку. Между командами разница в 10 очков.

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«Фармацевты» стремятся удержать своё место, ведь оно гарантирует им участие в Лиге конференций следующего сезона. «Боруссии» М уже всё равно, как заканчивать этот розыгрыш.

В четверг леверкузенский «Байер» сыграл вничью с «Ромой» Жозе Моуринью со счётом 0:0, что означает вылет немецкой команды из Лиги Европы.

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Несмотря на 72% владения мячом и 23 удара по воротам, подопечные Хаби Алонсо так и не смогли пробить голкипера римлян. Преимущество было невероятно огромным, но в цифры на табло оно так и не превратилось.

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Интересно, что Азмун провёл на поле весь матч, но, к сожалению, не помог команде выйти в финал. Играл он 87 минут и в последней встрече Бундеслиги со «Штутгартом», но вновь была ничья – 1:1.

В результате «Байер» продлил безвыигрышную серию до пяти встреч во всех соревнованиях, трижды сыграв вничью и дважды уступив.

Тем не менее «львы» проиграли только 1 из 11 последних матчей Бундеслиги, одержав при этом шесть побед, поэтому они будут уверены в том, что смогут отыграться.

Мёнхенгладбахская «Боруссия», напротив, в последней встрече потерпела поражение от дортмундцев со счётом 2:5, нанеся при этом 34 удара по воротам.

«Жеребята» проиграли три из четырёх последних матчей Бундеслиги. Стоит отметить, что «Боруссия» в этом сезоне неудачно выступает на выезде, победив только в 1 из 16 гостевых встреч чемпионата Германии. Команда проиграла пять из семи последних выездных матчей, набрав за это время два очка из 21 возможного.

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Несмотря на спад формы «Байера», от подопечных Хаби Алонсо ожидают, что они сумеют отыграться и воспользоваться плохой выездной формой «Боруссии» М. К тому же Азмун обязан реабилитироваться и помочь команде хотя бы забить. Его последние 90+ минут на поле в игре с «Ромой» оказались безрезультативными.

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