«Бостон Селтикс» — «Майами Хит», пятый матч. Батлер составит компанию Йокичу

26 мая состоится пятый матч 1/2 финала плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Майами Хит». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Селтикс» в основное время можно с коэффициентом 1.34. Успех «Хит» оценён экспертами в 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» 26 мая 2023 года

Букмекеры считают, что пятый матч 1/2 финала плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» будет результативным: тотал больше 212.5 очка идёт за 1.61, а тотал меньше 212.5 очка — за 2.20. Заключить пари на то, что «Селтикс» выйдут в финал, можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» (26.05.2023)

Плей-офф НБА в самом разгаре. На 26 мая запланирована пятая встреча 1/2 финала. На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне померяются силами «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Начало игры — в 3:30 мск. Счёт в серии в пользу «Хит» — 3-1. Удастся ли «кельтам» совершить камбэк и стать первой командой в истории плей-офф НБА, которая выиграет с 0-3?

В четвёртом матче на выезде «Бостон» выиграл 116:99. Самым результативным игроком встречи стал форвард «кельтов» Джейсон Тейтум. Он записал на свой счёт 33 очка, отдал 7 результативных передач, а также совершил 11 подборов и 2 блок-шота.

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Именно с Тейтумом связаны основные надежды «Селтикс» на камбэк в серии. В заключительном матче 1/4 финала плей-офф НБА с «Филадельфией» он набрал 51 очко и совершил 13 подборов. Выдавать классные выступления в важных матчах форвард умеет, но что насчёт стабильности?

С этим у Тейтума не всё в порядке. Только в 8 из 17 матчей в текущем розыгрыше плей-офф НБА он набрал больше 30 очков. Игроки «Бостона» Джейлен Браун и Маркус Смарт выражали мнение, что их команде попросту не хватает уверенности в собственных силах. Однако дело не только в этом.

По поставленному Джо Маззуллой в «Селтикс» баскетболу имеется немало вопросов. Неоднократно складывалось впечатление, что «кельты» попросту не знают, как разыгрывать свои атаки. В четвёртом матче с «Хит» им удалось улучшить реализацию и сделать хороший задел для камбэка. Но вот удастся ли развить успех?

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Стоит отметить, что добился победы в четвёртом матче «Бостон» не только за счёт собственной самоотверженности и желания. Несмотря на то что встреча проходила в Майами, «Хит» выступили очень слабо. Они не реализовали большое количество трёхочковых бросков, а также допустили множество потерь.

Хорошо выступили, пожалуй, только лидер «Майами» Джимми Батлер и Гэйб Винсент. Разыгрывающий набрал 17 очков и отдал 4 передачи. Звёздный форвард «Хит», в свою очередь, набрал 29 очков, совершил 9 подборов и отметился 5 результативными передачами.

В послематчевом интервью Батлер признался, что постарается отвлечься от поражения, чтобы сосредоточиться на следующей игре. Он отметил, что вместе с командой немного послушает музыку, выпьет пива или вина. По мнению форварда, не всегда нужно сосредотачиваться на баскетболе. Порой необходимо отвлекаться от игры.

Возможно, данный подход сработает лучше всего. Под руководством опытнейшего Эрика Споэльстры «Хит» далеко не первый год демонстрируют классный баскетбол и добираются до финальных стадий плей-офф НБА. Тренер пользуется огромным авторитетом у подопечных.

Ввиду этого проблем у «Майами» нет, несмотря на то что за неё выступает немало назадрафтованных баскетболистов. На протяжении всей серии с «Бостоном» «Хит» демонстрировали мастер-класс по опеке, вынуждая соперника постоянно ошибаться. Скорее всего, это же мы увидим в грядущем матче.

В текущем розыгрыше плей-офф НБА «Хит» ни разу не проигрывали два матча подряд. Думается, Споэльстра проведёт разбор полётов и найдёт правильные слова для поднятия духа своих подопечных. Поставить на то, что «Майами» как минимум не проиграет в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.15.

У «кельтов» имеются некоторые внутренние проблемы. Инсайдер Эдриан Войнаровски недавно сообщил, что раздевалка «Бостона» до сих пор не может принять тот факт, что предыдущий тренер Име Удока уволен. Это не значит, что команда не приняла Джо Маззуллу, но она верила в Удоку и имела с ним сильную связь.

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Всё идёт к тому, что «Хит» выйдут в финал плей-офф НБА во второй раз за последние три года. Соперник уже известен — «Денвер Наггетс». «Майами» дважды удалось обыграть «кельтов» в Бостоне в начале серии. Скорее всего, получится и в этот раз. Чем раньше закончится серия с «Селтикс», тем лучше. Удастся сохранить больше сил для финала.

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Победа в четвёртом матче серии наверняка придаст «Бостону» уверенности в собственных силах. Однако маловероятно, что это поможет ему обыграть «Майами» в грядущем матче. В этот раз «Хит» вряд ли выступят столь же неудачно. Предыдущие три встречи показали, что баскетбол у них поставлен лучше, чем у не очень стабильных «кельтов».

Ставка: «Майами Хит» не проиграет за 3.15.

Экспресс с коэффициентом 7.94.

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