«Кёльн» — «Бавария». Томас Тухель не волшебник, а жаль

27 мая 2023 года состоится мат 34-го тура Бундеслиги «Кёльн» — «Бавария». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.35. Шансы «Кёльна» оценены в 7.00. Заключить пари на ничью предлагается за 6.00.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Кёльн» — «Бавария» 27 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Кёльн» — «Бавария» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 4.00. Ставки на то, что мюнхенцы победят со счётом 3:1, принимаются за 10.0 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Кёльн» — «Бавария» (27.05.2023)

Мюнхенская «Бавария» отстаёт от возглавляющей таблицу дортмундской «Боруссии» на два очка и готовится ко встрече с «Кёльном» на «Райн-Энерги» в последнем туре сезона.

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Красные становились чемпионами в 10 последних сезонах Бундеслиги подряд. Однако доминирование «Баварии» в немецком футболе может закончиться в субботу, независимо от того, выиграет ли она в последней встрече.

Что касается «Кёльна», то он занимает 10-е место в таблице, находясь на 10 очков дальше от зоны вылета и на 26 очков отставая от «Баварии».

Команда проводит нестабильный сезон, одержав 10 побед, 12 раз сыграв вничью и потерпев поражения в 11 играх, хотя в последние недели ей сопутствует удача.

Действительно, «Кёльн» набрал семь очков в трёх последних встречах, причём победы были одержаны над крепкими «Байером» (2:1) и «Гертой» (5:1). В последнем матче клуб сыграл вничью с «Вердером» (1:1).

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Невозможно скрыть тот факт, что «Бавария» в последнее время испытывает трудности на выезде, проиграв три из шести последних встреч в гостях в Бундеслиге.

Тем не менее подопечные Томаса Тухеля могут похвастаться отличной игрой в атаке и лучшим показателем в обороне, поэтому они будут уверены в том, что завершат сезон на высоком уровне.

Во всех соревнованиях «Кёльн» не выиграл ни одной из последних 17 встреч с «Баварией». Мюнхенцы одержали девять побед подряд в период с 2017 по 2022 год, хотя в последней игре в январе команды сыграла вничью – 1:1.

Не только у «Баварии», но и у «Боруссии» будет простой соперник в заключительном туре. Однако это не повод сдаваться, ведь шансы всегда есть. Томас Тухель сделает всё возможное, чтобы мюнхенцы выиграли. Поэтому рекомендуем поставить на победу «Баварии» и тотал больше 3.5 мяча за 2.02 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 3.5 мяча за 2.02.

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