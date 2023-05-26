«Фиорентина» — «Рома». Моуринью продлит серию без побед

Видимо, тренер римлян думает о переходе в «ПСЖ» и финале Лиги Европы, потому что ставит личные антирекорды в Серии А.

27 мая 2023 года состоится матч 37-го тура Серии А «Фиорентина» — «Рома». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу фиолетовых можно с коэффициентом 2.07. Шансы римлян оценены в 3.60. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Рома» 27 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Фиорентина» — «Рома» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.70. Ставки на то, что фиолетовые победят со счётом 1:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Рома» (27.05.2023)

«Фиорентина» стремится пережить поражение в финале Кубка Италии от «Интера», встречая на стадионе «Артемио Франки» «Рому».

Казалось, что всё идёт хорошо для фиолетовых в Кубке, ведь они открыли счёт уже на второй минуте, но в том же первом тайме пропустили два и проиграли – 1:2.

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Сыграв ничью с «Торино» в последнем туре Серии А, «Фиорентина» спустилась на 11-е место в турнирной таблице, хотя была на девятом. Больше рассчитывать на что-то фиолетовые в этом сезоне не смогут.

Обеим командам предстоит провести финальные матчи в еврокубках, поэтому они будут помнить о них в первую очередь. «Фиорентина» через две недели встретится с «Вест Хэмом», а «Роме» 31 мая предстоит игра с «Севильей».

Однако подопечным Жозе Моуринью, в отличие от фиолетовых, нельзя опускать руки, ведь в гонке за шестёрку сильнейших они опережают «Ювентус» всего на одно очко.

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Место в Лиге чемпионов для «Ромы» маловероятно, так как она отстаёт от «Милана» на четыре очка и имеет всего шесть очков в запасе. Поэтому лучше сосредоточиться на победе над «Севильей». Благодаря этому можно будет получить путёвку в ЛЧ.

Подопечные Моуринью вернулись в первую шестёрку только благодаря «Ювентусу», который уступил «Эмполи» со счётом 1:4, а ещё тому, что с него сняли 10 очков.

«Рома» сыграла вничью три последних матча: с «Болоньей» (0:0) и с «Байером» (0:0) в Лиге Европы. В последней встрече римляне также сыграли вничью с «Салернитаной», но со счётом 2:2.

«Волки» не выигрывали в Серии А с момента победы над «Удинезе», которая произошла пять недель назад. После этого «Рома» потерпела поражения от «Аталанты» (1:3), «Интера» (0:2). Поскольку до Лиги Европы осталось всего четыре дня, Моуринью наверняка предоставит отдых важным футболистам.

Интересная информация недавно появилась в одном из источников. Судя по ней, Моуринью согласен взяться за работу в «ПСЖ» и уйти из «Ромы». Однако вряд ли это скажется на результатах, ведь он проделал так много работы, чтобы довести римлян до финала Лиги Европы.

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Предлагаем сделать ставку на ничью в этой встрече, которая выглядит более вероятной. В букмекерской конторе «Фонбет» дают на неё коэффициент 3.85. За регистрацию всем дарят фрибет 2000 рублей. Кроме того, у Моуринью первая в карьере серия из шести матчей без побед в лиге. Видимо, он правильно расставил приоритеты.

Ставка: ничья за 3.85.

Экспресс с коэффициентом 14.25.

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