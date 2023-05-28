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«Атлетико Минейро» — «Палмейрас», прогноз на матч Серии А 29 мая 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Атлетико Минейро» — «Палмейрас». Халк поделится опытом с Эндриком
Михаил Коробов
«Атлетико Минейро» — «Палмейрас»: прогноз на матч
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29 мая состоится матч 8-го тура чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» — «Палмейрас». Начало игры — в 0:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Атлетико Минейро» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Палмейрас» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» 29 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» (29.05.2023)

Бразилия - Серия А. 8-й тур
29 мая 2023, понедельник. 00:30 МСК
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Не начался
Палмейрас
Сан-Паулу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бразильская Серия А продолжает набирать обороты. 29 мая состоятся три встречи 8-го тура. В одной из них на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти померяются силами местный «Атлетико Минейро» и действующий чемпион страны — «Палмейрас». Стартовый свисток запланирован на 0:30 мск.

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«Атлетико Минейро» весьма продуктивно начал сезон — с победы в Лиге Минейро. Затем произошёл небольшой спад. Футболисты потерпели поражения в двух стартовых играх группового этапа Кубка Либертадорес. Также они уступили «Васко да Гама» (1:2) и сыграли вничью с «Сантосом» в первых двух турах бразильской Серии А.

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Много времени на исправление ситуации Эдуардо Коудету не потребовалось. Наставник быстро отладил плохо функционирующие механизмы и помог клубу подняться на четвёртое место турнирной таблицы чемпионата Бразилии. За последние пять туров его подопечные уступили только лидирующему «Ботафого» (0:2), на выезде.

Обыграл «Атлетико Минейро» сначала «Атлетико Паранаэнсе» (2:1), а затем «Куябу» (4:0), «Интернасьонал» (2:0) и «Коритибу» (2:1). Кроме того, клуб из Белу-Оризонти победил «Альянса-Лиму» (2:0) и «Атлетико Паранаэнсе» (2:1) в Кубке Либертадорес. Таким образом, он увеличил свои шансы на выход в плей-офф.

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Не последнюю роль в результатах команды сыграл бывший нападающий «Зенита» Халк. В текущем сезоне он принял участие в 26 матчах во всех официальных турнирах, забив 18 мячей и сделав четыре результативные переди. Несмотря на возраст, 36-летний нападающий демонстрирует высокий уровень игры и приносит громадную пользу.

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Халк является настоящим лидером «Атлетико Минейро». Он не только часто берёт игру на себя и делает результат, но и выполняет большой объём командной работы. Интересно, что бразилец не забывает про Россию. Совсем недавно он поздравил свой бывший клуб с чемпионством в РПЛ. Форвард заявил, что он всегда хранит воспоминания о выступлениях за «Зенит» в своём сердце.

В предстоящем матче Халка и его команду ждёт непростое испытание. В соперниках один из самых сильных клубов Бразилии — «Палмейрас», выигравший по итогам прошлого сезона Кубок и чемпионат страны. Стоит отметить, что «Минейро» не одержали ни одной победы за последние семь очных встреч.

Дважды за этот период времени зелёно-белые выбивали «Атлетико» из Кубка Либертадорес. В обоих случаях встречи получились равными, но «Палмейрас» повезло больше. Сможет ли клуб из Белу-Оризонти добыть три очка в этот раз?

Руководству «Палмейрас» стоит отдать должное. Оно сумело сохранить чемпионский состав, а также главного тренера Абела Феррейру. Начала сезон команда из Сан-Паулу, как и ожидалось, отлично. За стартовые семь туров в бразильской Серии А она не потерпела ни одного поражения. Ничьих при этом всего три.

Также зелёно-белые преуспевает в Кубке Либертадорес. За четыре тура группового этапа они уступили только «Боливару» (1:3), на выезде. Во всех остальных играх одержали результативные победы. К слову, за 23 матча во всех официальных турнирах подопечные Феррейры забили целых 42 мяча.

Атакующая линия у «Палмейрас» очень мощная. Что говорить, если нападающего «Реала» Эндрика Феррейра либо выпускает на замену, либо и вовсе оставляет в запасе. Вундеркинд уже согласовал контракт со «сливочными». Однако выступать за них «форвард» пока что не может, так как ему нет 18 лет.

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Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.94. Обе команды подходят к матчу в отличной форме. Слишком много голов вряд ли будет, ведь у них надёжные оборонительные линии. Однако как минимум по одному мячу клубы друг другу наверняка сумеют оформить.

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Помимо Халка, у «Минейро» в ударе Паулинью. В последних 12 матчах во всех турнирах он забил девять мячей. Плюс встреча состоится на домашнем стадионе клуба из Белу-Оризонти. За счёт этого шансы поквитаться с действующим чемпионом Бразилии у экс-нападающего «Зенита» заметно возрастают.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» 29 мая 2023 года

Выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Шансы на победу у команд примерно равны. Обе подходят к матчу в отменной форме. Поэтому предлагаем проверить голы с обеих сторон. В отличном тонусе находятся лидеры атаки «Атлетико Минейро» и «Палмейрас». На двоих клубы забили 27 мячей всего за семь туров в бразильской Серии А, а пропустили 12.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.94.

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