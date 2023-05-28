«Атлетико Минейро» — «Палмейрас». Халк поделится опытом с Эндриком

29 мая состоится матч 8-го тура чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» — «Палмейрас». Начало игры — в 0:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Атлетико Минейро» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Палмейрас» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» 29 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» (29.05.2023)

Бразильская Серия А продолжает набирать обороты. 29 мая состоятся три встречи 8-го тура. В одной из них на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти померяются силами местный «Атлетико Минейро» и действующий чемпион страны — «Палмейрас». Стартовый свисток запланирован на 0:30 мск.

«Атлетико Минейро» весьма продуктивно начал сезон — с победы в Лиге Минейро. Затем произошёл небольшой спад. Футболисты потерпели поражения в двух стартовых играх группового этапа Кубка Либертадорес. Также они уступили «Васко да Гама» (1:2) и сыграли вничью с «Сантосом» в первых двух турах бразильской Серии А.

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Много времени на исправление ситуации Эдуардо Коудету не потребовалось. Наставник быстро отладил плохо функционирующие механизмы и помог клубу подняться на четвёртое место турнирной таблицы чемпионата Бразилии. За последние пять туров его подопечные уступили только лидирующему «Ботафого» (0:2), на выезде.

Обыграл «Атлетико Минейро» сначала «Атлетико Паранаэнсе» (2:1), а затем «Куябу» (4:0), «Интернасьонал» (2:0) и «Коритибу» (2:1). Кроме того, клуб из Белу-Оризонти победил «Альянса-Лиму» (2:0) и «Атлетико Паранаэнсе» (2:1) в Кубке Либертадорес. Таким образом, он увеличил свои шансы на выход в плей-офф.

Не последнюю роль в результатах команды сыграл бывший нападающий «Зенита» Халк. В текущем сезоне он принял участие в 26 матчах во всех официальных турнирах, забив 18 мячей и сделав четыре результативные переди. Несмотря на возраст, 36-летний нападающий демонстрирует высокий уровень игры и приносит громадную пользу.

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Халк является настоящим лидером «Атлетико Минейро». Он не только часто берёт игру на себя и делает результат, но и выполняет большой объём командной работы. Интересно, что бразилец не забывает про Россию. Совсем недавно он поздравил свой бывший клуб с чемпионством в РПЛ. Форвард заявил, что он всегда хранит воспоминания о выступлениях за «Зенит» в своём сердце.

В предстоящем матче Халка и его команду ждёт непростое испытание. В соперниках один из самых сильных клубов Бразилии — «Палмейрас», выигравший по итогам прошлого сезона Кубок и чемпионат страны. Стоит отметить, что «Минейро» не одержали ни одной победы за последние семь очных встреч.

Дважды за этот период времени зелёно-белые выбивали «Атлетико» из Кубка Либертадорес. В обоих случаях встречи получились равными, но «Палмейрас» повезло больше. Сможет ли клуб из Белу-Оризонти добыть три очка в этот раз?

Руководству «Палмейрас» стоит отдать должное. Оно сумело сохранить чемпионский состав, а также главного тренера Абела Феррейру. Начала сезон команда из Сан-Паулу, как и ожидалось, отлично. За стартовые семь туров в бразильской Серии А она не потерпела ни одного поражения. Ничьих при этом всего три.

Также зелёно-белые преуспевает в Кубке Либертадорес. За четыре тура группового этапа они уступили только «Боливару» (1:3), на выезде. Во всех остальных играх одержали результативные победы. К слову, за 23 матча во всех официальных турнирах подопечные Феррейры забили целых 42 мяча.

Атакующая линия у «Палмейрас» очень мощная. Что говорить, если нападающего «Реала» Эндрика Феррейра либо выпускает на замену, либо и вовсе оставляет в запасе. Вундеркинд уже согласовал контракт со «сливочными». Однако выступать за них «форвард» пока что не может, так как ему нет 18 лет.

Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.94. Обе команды подходят к матчу в отличной форме. Слишком много голов вряд ли будет, ведь у них надёжные оборонительные линии. Однако как минимум по одному мячу клубы друг другу наверняка сумеют оформить.

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Помимо Халка, у «Минейро» в ударе Паулинью. В последних 12 матчах во всех турнирах он забил девять мячей. Плюс встреча состоится на домашнем стадионе клуба из Белу-Оризонти. За счёт этого шансы поквитаться с действующим чемпионом Бразилии у экс-нападающего «Зенита» заметно возрастают.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» 29 мая 2023 года

Выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Шансы на победу у команд примерно равны. Обе подходят к матчу в отменной форме. Поэтому предлагаем проверить голы с обеих сторон. В отличном тонусе находятся лидеры атаки «Атлетико Минейро» и «Палмейрас». На двоих клубы забили 27 мячей всего за семь туров в бразильской Серии А, а пропустили 12.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.94.

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