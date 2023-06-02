«Торино» — «Интер». Миранчук себя покажет

3 июня 2023 года состоится матч 38-го тура Серии А «Торино» — «Интер». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 2.35. Шансы миланцев оценены в 3.10. Заключить пари на ничью предлагается за 3.35.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Интер» 3 июня 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Торино» — «Интер» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.83. Ставки на то, что парижане победят со счётом 1:0, принимаются за 8.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Торино» — «Интер» (03.06.2023)

Это заключительная игра сезона Серии А для «Торино» и «Интера». Эти два клуба встретятся в Турине, а всё внимание подопечных Симеоне Индзаги обращено на финал Лиги чемпионов, который состоится в следующие выходные.

Несмотря на то что «змеям» ещё многое предстоит решить в последнем туре чемпионата Италии, они дадут отдых некоторым звёздам, чтобы они были готовы к финалу с «Манчестер Сити» в ЛЧ.

Агент Барбоза: скорее всего, летом Малком уедет в Европу.

«Интер» подходит к матчу с уже обеспеченным местом в четвёрке сильнейших, так что у Индзаги есть ещё больше причин дать отдых основным игрокам.

Однако ещё не решено, на каком месте финишируют «змеи». Они отстают от «Лацио», находящегося на второй строчке, всего на два очка, а также опережают «Милан» на столько же.

В последний месяц «Интер» находится в относительно хорошей форме и с начала мая потерпел всего одно поражение.

УЕФА: Марциняк принёс извинения и будет работать на финале Лиги чемпионов.

В Серии А ему удалось обыграть «Лацио», «Рому» и «Ювентус» — все эти команды сейчас находятся в семёрке лучших. Кроме того, в Лиге чемпионов клуб победил «Милан» со счётом 3:0.

Проиграли «змеи» «Наполи» две недели назад, но, победили ещё одну команду из пятёрки сильнейших — «Аталанту» в прошлые выходные. Поэтому можно утверждать, что подопечные Индзаги в отличной форме.

Один трофей у «Интера» уже есть – это победа в Кубке Италии. «Змеи» победили «Фиорентину» со счётом 2:1.

Что касается «Торино», то у него нет цели. Туринцы занимают восьмое место в таблице и отстают от «Ювентуса», идущего седьмым, на шесть очков.

«Быки» находятся на одном уровне по очкам с «Фиорентиной», которая располагается чуть ниже их в таблице. Клуб Миранчука запросто может опуститься ещё ниже, но вряд ли ему это как-то помешает.

Миранчук давно не забивает, и у руководства могло пропасть желание подписывать с ним контракт. Тем более для этого необходимо договариваться с «Аталантой». Но если Индзаги использует часть резервного состава, в таком случае шанс забить у него появится. Впрочем, достаточно мотивации будет у всей команды.

Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сезона по версии Goal.

Поэтому рекомендуем сделать ставку на победу «Торино» с коэффициентом 2.35 по линии «Фонбет». А всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Торино» за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

Камоцци: речь о возвращении Миранчука в РПЛ неуместна.

Ловчев оценил идею назначения Слуцкого в «Динамо».

«Рубин» заинтересован в трансфере Магомеда-Шапи Сулейманова.

Хави: возвращения Месси в «Барселону» хотят все каталонцы.