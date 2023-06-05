«Фатих Карагюмрюк» — «Касымпаша». Оздоев учится играть без Пирло

6 июня состоится матч 38-го тура турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» — «Касымпаша». Начало игры – в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Фатих Карагюмрюк» можно с коэффициентом 2.08. Успех «Касымпаши» оценивается аналитиками в 3.24. На ничью можно поставить за 4.16.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» — «Касымпаша» 6 июня 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.60, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.46. На гол хозяев дают коэффициент 1.12, а на то, что забьют гости – 1.23. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.44.

Анализ и прогноз на матч турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» — «Касымпаша» (06.06.2023)

Близится к завершению чемпионат Турции. 6 июня пройдут три встречи заключительного тура. В одной из них сыграют стамбульские команды. «Фатих Карагюмрюк» принимает «Касымпашу».

Хозяева поля в субботу гостили в Конье, сыграв вничью с местным «Коньяспором» (1:1). Основные события пришлись на концовку первого тайма. «Фатих Карагюмрюк» пропустил первым на 40-й минуте, но затем на четвёртой добавленной один из лучших бомбардиров Мбайе Дьян сравнял счёт.

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Этот матч стал вторым без Андреа Пирло. Итальянский тренер откликнулся на пока неизвестные широкой общественности «новые вызовы» и не стал дожидаться конца сезона, чтобы покинуть Стамбул.

Одним из футболистов, кто особенно расстроился этой новости, стал Магомед Оздоев. Российский полузащитник показал значительный прогресс под руководством Пирло. По словам Оздоева, итальянец научил его правильно перемещаться по полю и открываться в свободные зоны. Кроме того, Оздоев стал лучше играть в атаке и забил 5 мячей в 32 встречах чемпионата.

Как бы то ни было, под руководством временно исполняющего обязанности Алпарслана Эрдема команда вновь обрела уверенность, набрав четыре очка в двух матчах. До ничьей с «Коньяспором» была домашняя победа над «Кайсериспором» (2:0).

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Владелец «Фатих Карагюмрюк» мечтает о попадании в еврокубки, однако в этом сезоне его команда перед последним туром решает лишь локальные задачи. Максимальный прогресс, который может принести победа – это прыжок с восьмого на седьмое место в турнирной таблице.

«Касымпаша» по итогам чемпионата не сможет подняться выше своего 10-го места, но плотность в турнирной таблице Суперлиги такова, что поражение может отбросить клуб аж на три строчки вниз. Так что какая-то турнирная мотивация остаётся у обеих клубов перед заключительным туром.

«Касымпаша» находится в неплохой форме. Команда одержала три победы в четырёх последних матчах – над «Сивасспором» (2:1), «Истанбулспором» (1:0) и «Аланьяспором» (3:1). Единственное поражение клуб потерпел в последней игре с «Бешикташем» — 2:5.

Матч с грандом турецкого футбола сыграет с «Касымпашой» злую шутку. Три дня на восстановление после столь эмоциональной и энергозатратной игры – слишком мало для клуба, в котором есть проблемы с ротацией состава. Восемь футболистов «Касымпаши» находятся в лазарете, а ещё один не сыграет из-за дисквалификации.

Матчи соседей по городу хоть и не носят статус дерби, но игры «Фатих Карагюмрюк» с «Касымпашей» за редким исключением радуют глаз. Лишь в 1 из 11 последних очных встреч этих команд, включая три товарищеские, было забито менее четырёх голов. Поставим на то, что хозяева не проиграют, и тотал больше 3.5 мяча за 2.65.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» — «Касымпаша» 6 июня 2023 года

Соседи по городу и по турнирной таблице в последнем туре решают лишь локальные задачи, оставляя борьбу за еврокубки на другие сезоны. «Фатих Карагюмрюк» отреагировал на внезапное увольнение Андреа Пирло двумя неплохими матчами. «Касымпаша» в субботу оставила много сил в дерби с «Бешикташем». Усталость гостей даст о себе знать, и «Фатих Карагюмрюк» наберёт очки, а матч будет весёлым.

Ставка: «Фатих Карагюмрюк» не проиграет и тотал больше 3.5 мяча за 2.65

Экспресс с коэффициентом 6.37.

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