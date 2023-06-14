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Турция — Сербия, прогноз на матч ЧЕ-2023 15 июня 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Турция — Сербия. Победа Николы Йокича вдохновит сербок!
Михаил Коробов
Турция — Сербия: прогноз на матч ЧЕ-2023
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Звёздный центровой «Денвер Наггетс» стал чемпионом НБА и MVP финала. Его пример воодушевит женскую сборную.

15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 2023 года Турция — Сербия. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу сербок в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех турчанок оценён экспертами в 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧЕ-2023 Турция — Сербия 15 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч 1-го тура группового этапа ЧЕ-2023 Турция — Сербия будет результативным: тотал больше 140.5 очка идёт за 1.70, а тотал меньше 140.5 очка — за 2.08. Заключить пари на то, что турчанки не проиграют в первой четверти, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа ЧЕ-2023 Турция — Сербия (15.06.2023)

ЧЕ-2023 (ж). Группа D. 1-й тур
15 июня 2023, четверг. 16:00 МСК
Турция
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Только-только отгремел финал НБА. Обратим внимание на международную арену, где вот-вот стартует женский чемпионат Европы по баскетболу. На 15 июня запланировано восемь встреч 1-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Стожице-Арена» в Словении померяются силами Турция и Сербия.

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На последнем чемпионате Европы турчанки не сумели даже выйти из группы. Они уступили Италии (54:57) и Словении (55:62). Затем обыграли Венгрию (59:58), но это не помогло подняться с последнего места в группе и избежать вылета. С тех пор расклад сил изменился незначительно.

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Квалификацию на текущий чемпионат Европы турчанки миновали с большим успехом. Они набрали 11 очков, выиграв пять из шести встреч группового этапа. Всего на одно очко команда опередила Польшу.

Как раз полячки и нанесли единственное поражение женской сборной Турции, но с преимуществом всего в одно очко. После этого команда готовилась к основному турниру и провела много товарищеских встреч. Среди них была попытка навязать борьбу испанской сборной, но она не увенчалась успехом. Турчанки проиграли с треском — 37:76.

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Сборная Сербии гораздо успешнее сборной Турции. Уже не первый год она великолепно выступает под руководством опытной Марины Малькович. По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Европы её подопечные стали чемпионками. На пути к титулу они обыграли Испанию (71:64 ОТ), Бельгию (74:73) и Францию (63:54).

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На ЧМ-2022 Сербия дошла до 1/4 финала, уступив США — 55:88. Есть повод вернуться ещё сильнее и защитить титул чемпионок Европы.

Спорт в Сербии в последнее время стремительно развивается. Касается это и баскетбола, где одним из главных вдохновителей служит центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. Совсем недавно он привёл свою команду к победе в плей-офф НБА, которая стала для его клуба первой в истории.

По итогам финальной серии Йокич был признан MVP. Серб стал самым результативным игроком финального матча. Он набрал 28 очков, совершил 16 подборов и отдал 4 результативные передачи. Вне всяких сомнений, его пример вдохновит сербских баскетболисток.

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Поставить на ИТ2Б 74.5 очка можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. В трёх последних очных встречах сербки одерживали победы. Сейчас сборная Сербии пребывает на подъёме, причём как на игровом, так и на эмоциональном.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2023 Турция — Сербия 15 июня 2023 года

Последние несколько лет сборная Турции выступает в различных турнирах неудачно. В семи последних очных встречах турчанки уступили. Велика вероятность, что проиграют и в этот раз. Сербия набрала замечательный ход благодаря Малькович и не только. Плюс у неё есть дополнительное вдохновение — Никола Йокич. А большего, думается, и не нужно.

Ставка: индивидуальный тотал Сербии больше 74.5 очка за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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