Вадим Немков – Йоэль Ромеро. Ученику Фёдора Емельяненко уже скучно

В ночь с 16 на 17 июня пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 297, в главном поединке которого встретятся россиянин Вадим Немков и кубинец Йоэль Ромеро. Встреча запланирована на 5:40 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты и ставки на бой Bellator 297 Вадим Немков – Йоэль Ромеро

Эксперты уверены в победе Немкова и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.18. На победу Ромеро дают 4.59. Ставки на то, что бой закончится нокаутом, принимаются с коэффициентом 1.85, а приёмом – за 6.50.

Где покажут бой Вадим Немков – Йоэль Ромеро

Официального эфира в России не планируется. Трансляцию проведёт платформа Showtime.

Анализ и прогноз на бой Bellator 297 Вадим Немков – Йоэль Ромеро

Вадим Немков — доминирующий чемпион полутяжёлого веса Bellator и один из сильнейших бойцов в своей категории.

За плечами у Немкова три защиты титула и выигранный Гран-при полутяжеловесов Bellator. В последний раз он проигрывал ещё в 2016 году, раздельным решением Карлу Албректссону. Помимо ММА, Вадим успел собрать целую коллекцию золотых медалей по самбо, несколько раз выигрывая чемпионаты мира и Европы.

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На данный момент Ромеро может быть последним реальным вызовом для Вадима в Bellator. Он уже перебил практически всю местную элиту полутяжёлого веса. Причём многих побеждал уверенно, разве что первый бой с Филом Дэвисом выдался непростым для Немкова, но во втором поединке он уверенно выиграл.

Йоэль Ромеро ушёл из UFC на серии из трёх поражений в возрасте 43 лет. В Bellator у него получилось перезапустить карьеру, пусть и не сразу. В дебютном бою Солдат Бога проиграл Филу Дэвису раздельным решением, а потом финишировал Алекса Полиззи и Мелвина Манхуфа.

На данный момент Ромеро уже 46, но, глядя на его впечатляющую физическую форму, этого не скажешь. За последние результаты кубинца можно порадоваться. Из UFC он ушёл не так красиво, как мог бы, и сейчас навёрстывает упущенное.

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Титульный бой для Ромеро, у которого в новой организации рекорд 2-1, это большой аванс и дань его старым заслугам. В Bellator — это обычная практика, когда выходцы из UFC, которые уже на спаде, очень быстро получают новый шанс, пока их имя ещё на слуху. Далеко не всегда это заканчивается удачно для них, но бой сделан и деньги принёс.

Из козырей Ромеро в этом бою можно выделить только мощный удар. 13 из 15 побед Йоэль добыл нокаутом, и это очень серьёзный показатель. Однако у Немкова удары тоже сокрушительные.

К счастью для Вадима, кубинец в ММА давно забыл про свою базу в борьбе. Используй Ромеро её чаще, он мог бы доставить Немкову немало проблем, но в последних боях Йоэль боролся очень редко. А в стойке, аккуратно работая с дистанции, чемпион должен потихоньку разбирать претендента, наращивая темп по ходу боя.

Возраст для бойцов – это не просто цифры. Пять раундов для 46-летнего Ромеро – очень серьёзное испытание. Может, Вадим и отдаст какой-то из первых раундов, но наверстает всё в конце поединка. Вряд ли победа будет досрочной, но по очкам Немков должен уверенно забирать бой.

Ставка: победа Вадима Немкова решением судей за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

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