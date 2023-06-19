Норвегия — Кипр. У Холанда откроется второе дыхание

В последнем матче Эрлинг был заменён, потому что выдохся. Об этом сказал сам тренер.

20 июня состоится матч квалификации на Евро-2024 Норвегия – Кипр. Начало игры – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу норвежцев можно с коэффициентом 1.14. Успех киприотов оценивается аналитиками коэффициентом 21.0. Поставить на ничью предлагают за 8.20.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на отборочный матч Евро-2024 Норвегия — Кипр 20 июня 2023 года

Аналитики считают, что матч Норвегия – Кипр будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.33, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.64. Поставить на «обе забьют» можно за 2.78.

Анализ и прогноз на матч квалификации чемпионата Европы Норвегия — Кипр (20.06.2023)

Летняя часть квалификации чемпионата Европы по футболу подходит к концу. Командам осталось провести всего по одному матчу, который может всерьёз повлиять на турнирную ситуацию в группах. Одна из таких встреч пройдёт в Осло на стадионе «Уллевол» – сборная Норвегии примет Кипр. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В последние полтора года норвежская команда неоднократно называлась одной из самых перспективных. Выросло поколение по-настоящему звёздных футболистов, и вместе с ними должен был прийти результат. Тем не менее должного прогресса как не было, так и нет. В этом отборе в не самой сложной группе у норвежцев ни одной победы в трёх матчах и всего одно очко.

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Все ждут чуда от связки Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора, у которых всегда есть помощь в лице Рюэрсона и Сёрлота. По именам атака у норвежцев действительно мощная, но она не может приносить пользу без командного баланса. В семи последних матчах хозяева забили больше одного мяча лишь однажды – в товарищеской игре с Ирландией.

При этом оборона подводит на регулярной основе. За этот же период «свёрла» пропускали минимум два мяча от Шотландии, Испании, Сербии и Словении, превосходя почти всех по количеству ударов. Показательной стала недавняя встреча с шотландцами. Норвегия неплохо играла час, Холанд забил с пенальти, а четыре игрока соперника получили предупреждения. Но давление в концовке поставило оборону в тупик, и за три минуты было пропущено два гола (1:2).

Критика досталась всем, особенно Холанду, который был заменён за десять минут до конца. Главный тренер сборной Столе Сольбаккен отметил, что с форвардом команда играла, как в меньшинстве. Эрлинг действительно очень устал после длинного сезона в «Манчестер Сити», но продолжил забивать.

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И всё же от него ждут большего. Норвегия в сложном положении – первое место почти недосягаемо, но даже до второго три очка. И не забываем, что рядом Испания, которая пока не впечатляет, но остаётся очевидным фаворитом. Хозяевам необходима серия побед, чтобы остаться в борьбе за выход на Евро. Таким образом, игра с Кипром имеет важное значение.

Киприоты отнюдь не подарок для любой команды. Да, они практически без шансов уступили в матче с Шотландией (0:3), однако крупных провалов давно не допускали. В пяти последних матчах у них лишь одно поражение с разгромным счётом. Гости осознают свои возможности и не рискуют в ответственные моменты.

11 очных встреч провели команды, но в каждой побеждали «свёрла». Три поражения и вовсе получились разгромными для киприотов, а в семи случаях не удавалось забить ни одного мяча. Неудивительно, что эксперты совершенно не верят в гостей, вопреки слабой форме соперника.

Тем не менее киприоты постараются достичь хотя бы минимальной цели в этой встрече – забить гол. В нападении у них хватает ресурсов, реализация на хорошем уровне. Кроме того, в шести из восьми последних встреч во всех турнирах они забивали минимум один мяч. Средняя результативность на этом отрезке – больше гола за игру.

Норвегия мотивирована добыть первую победу в этом отборе. Отступать команде некуда, да и соперник едва ли сможет преподнести сенсацию. В 14 последних официальных матчах на выезде у Кипра всего три ничьих и ни одной победы. И всё же в обоюдную результативность можно поверить, так как оборона хозяев часто ошибается. Предлагаем ставку на победу Норвегии и тотал больше 3.5 мяча за 2.52.

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Норвегия — Кипр 20 июня 2023 года

Матч двух аутсайдеров группы А. Сборная Норвегии пока не может реализовать весь потенциал своего звёздного нападения, регулярно проваливаясь в обороне. После обидного поражения от Шотландии подопечные Сольбаккена лишили себя права на ошибку, ведь одно очко после трёх туров – это мало. Им необходима победа, желательно убедительная. Поэтому игра должна порадовать большим количеством голов, а Эрлинг Холанд этому поспособствует.

Ставка: победа Норвегии и тотал больше 3.5 мяча за 2.52.

Экспресс с коэффициентом 14.76.

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