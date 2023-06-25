Карлос Алькарас — Алекс де Минор. Испанец готов к Уимблдону

25 июня 2023 года Карлос Алькарас и Алекс де Минор сыграют в финале турнира АТР-500 в Лондоне (Англия). Начало — не ранее 15:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение испанцу: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.25. Успех австралийского теннисиста оценивается в 3.95.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч в Лондоне Карлос Алькарас — Алекс де Минор 25 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Карлос Алькарас — Алекс де Минор получится упорным. Тотал больше 21.5 гейма идёт за 1.80, а тотал меньше 21.5 гейма — за 2.01. Заключить пари на то, что Карлос Алькарас выиграет со счётом 2:0 по сетам, можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч Карлос Алькарас — Алекс де Минор (25.06.2023)

25 июня состоится финал турнира в Лондоне. В решающем матче встретятся Карлос Алькарас и Алекс де Минор. Испанский теннисист хорошо адаптировался к травяному покрытию кортов и демонстрирует игру высокого класса.

На лондонских кортах в игре Алькараса появились новые яркие краски. К его обычному куражу добавилась уверенность в том, что даже самый рискованный мяч попадёт в площадку. По этой причине Карлос часто выбирал парадоксальные решения на корте, которые ставили соперников в тупик.

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На турнире в Лондоне он провёл уже четыре встречи, в которых проиграл только один сет. Это событие произошло в матче с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем. Испанец допустил много ошибок, особенно на своей подаче, выполнив лишь 67% точных попыток ввода мяча в игру.

При дальнейшем прохождении турнирной сетки Карлос не смог улучшить данный статистический показатель. Первая подача до сих пор остаётся техническим приёмом, который требует доработки. Максимальную точность испанец продемонстрировал во встрече с Димитровым (73%).

В остальных аспектах игры Алькарас прибавлял с каждым матчем. Его обводящие удары настигали соперников в полупозиции, а выходы к сетке оказывались своевременными и обескураживали их.

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Алькарас в полуфинале турнира в Лондоне выиграл в двух сетах у Себастьяна Корды (6:3, 6:4). В матче с американским теннисистом Карлос выполнил два эйса, реализовал три брейк-пойнта и проиграл всего один гейм на своей подаче.

В свою очередь, Корда не сумел справиться с нервами. У него не получилось навязать борьбу Алькарасу, который предугадывал практически все ходы соперника. Он был точнее в исполнении ударов и быстрее в передвижении по корту.

Турнир в Лондоне проводится на травяных кортах, что подходит под быструю и агрессивную манеру игры Алькараса. Вторая ракетка мира умеет находить оптимальное время для выхода к сетке и подготавливает атаки за два-три удара.

За победу в финале испанец поспорит с представителем Австралии Алексом де Минором. 24-летний теннисист в сезоне-2023 уже выиграл престижный турнир в Акапулько (Мексика) на харде.

В Лондоне Алекс де Минор в напряжённой борьбе победил Хольгера Руне всухую по сетам — 2:0 (6:3, 7:6). Он продемонстрировал уверенные действия у сетки, выиграв 60% розыгрышей.

Карлос Алькарас — наиболее вероятный победитель турнира в Лондоне. Испанец находится в отличных физических кондициях и намерен продемонстрировать, что на стартующем вскоре Уимблдоне будет крайне опасным соперником.

Алькарас впервые в карьере вышел в финал травяного турнира.

Кроме того, Алекс де Минор по манере игры удобен для второй ракетки мира. Это доказывает результат их единственной очной встречи, которую выиграл Карлос со счётом 2:1. Перспективно смотрится ставка на победу Алькараса с форой (-4) за коэффициент 1.89.

Прогноз и ставки на матч АТР-500 Карлос Алькарас — Алекс де Минор 25 июня 2023 года

Алькарас находится в оптимальных кондициях. Он довольно легко перестроил манеру игры с грунта на травяное покрытие корта. Учитывая результат очной встречи, вполне вероятно, что испанец победит с приличным отрывом. Поэтому делаем ставки на то, что Карлос выиграет с форой (-4).

Ставка: победа Карлоса Алькараса с форой (-4) за 1.89.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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