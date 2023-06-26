Жаклин Кристиан — Варвара Грачёва. Французский флаг не даёт преимуществ

Это будет первый турнир бывшей российской теннисистки как француженки. Но она не фаворит.

26 июня 2023 года Жаклин Кристиан и Варвара Грачёва сыграют матч турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия). Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение Варваре: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.44. Успех румынской теннисистки оценивается в 2.79.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч в Бад-Хомбурге Жаклин Кристиан — Варвара Грачёва 26 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Жаклин Кристиан — Варвара Грачёва получится упорным. Тотал больше 20.5 гейма идёт за 1.70, а тотал меньше 20.5 гейма — за 2.09. Заключить пари на то, что Грачёва выиграет со счётом 2-0 по сетам, можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч Жаклин Кристиан — Варвара Грачёва (26.06.2023)

26 июня состоится матч первого круга турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге. Встречаются Жаклин Кристиан и Варвара Грачёва. Соперницы демонстрируют неудовлетворительные результаты в последнее время, поэтому их мотивация победить будет на максимальном уровне.

Варвара Грачёва решилась на смену гражданства. Теперь спортсменка будет выступать под французским флагом. Паспорт этой страны она пока не получила, но по согласованию с WTA уже будет представлена как теннисистка из Франции. Это её первый турнир под другим флагом.

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Вполне вероятно, положительные эмоции помогут Грачёвой преодолеть небольшой спад. После выхода в полуфинал турнира во Франции, она проиграла во втором круге «Ролан Гаррос» и выбыла в первом раунде турнира в Берлине.

Теннисистка рассчитывала показать хороший результат на Открытом чемпионате Франции. Варваре нужно заслужить уважение местной публики, но дополнительное волнение отрицательно сказалось на её выступлении.

Стоит отметить, что Варваре на «Ролан Гаррос» досталась сложная соперница — Слоан Стивенс. Американка выделяется способностью вытаскивать самые сложные мячи и умеет терпеть длинные розыгрыши на грунте.

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В свою очередь, Грачёва не сумела справиться с нервами. У неё не получилось навязать борьбу Слоан Стивенс, которая предугадывала практически все её ходы и была точней в исполнении ударов. Даже двигалась по площадке она быстрее.

Затем последовал провал на турнире в Берлине. Он проходил на травяных кортах, а Грачёва традиционно долго адаптируется к этому виду покрытий. Её соперница из Хорватии Донна Векич одержала довольно лёгкую победу со счётом 2-0 по сетам.

Варвара старалась действовать в высоком темпе и использовать преимущество в силе подачи, но её подвела точность. Ни одного эйса при пяти двойных ошибках — катастрофа!

За выход в следующий круг Грачёва поспорит с представительницей Румынии — Жаклин Кристиан. 25-летняя теннисистка в сезоне-2023 уже выиграла турнир в Загребе.

Тем не менее у Жаклин налицо большие игровые проблемы. На трёх последних турнирах теннисистка не сумела пройти дальше первого круга. По слухам, она играет с небольшим повреждением плеча.

Хотя наиболее вероятной победительницей матча называют Грачёву, но спортсменка в плохой форме. Ей сложно провести игру на стабильно высоком уровне, без спада. Поэтому рассмотрим вариант с тоталом.

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Судя по последним результатам, преимущества нет ни у одной теннисистки. Весьма вероятно, они будут брать свои подачи и дело дойдёт до тай-брейка — хотя бы в одном сете. Перспективно смотрится ставка на тотал больше 21.5 гейма за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч WTA-250 Жаклин Кристиан — Варвара Грачёва 26 июня 2023 года

Теннисистки находятся в плохой игровой форме. По части мотивации преимущество на стороне Варвары, но она проваливается на первой подаче, что не позволяет играть агрессивно. Румынская спортсменка достаточно опытная, чтобы навязать борьбу. Предполагаем, что они сыграют не менее 22 геймов. Вот и поставим на это.

Ставка: тотал больше 21.5 гейма за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 7.16.

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