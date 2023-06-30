Не сойти с ума не так просто, как кажется.

Делать ставки и не потерять всё. Как избежать лудомании

Наверняка все слышали о людях, которые проиграли кучу денег на ставках, распродавали имущество и практически сходили с ума из-за проигрышей. Не будем вас пугать, но на их месте может оказаться любой человек. Игромания — серьёзное психическое заболевание. Рассказываем, как избежать лудомании при ставках на спорт.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Немного о психологии азарта

Азарт и спорт неразрывны. И многие игроки на ставках путают свои фанатские пристрастия с зачатками игромании. Переход здесь плавный и зачастую незаметный. Поэтому нужно очень внимательно следить за своим состоянием.

Практически все лудоманы уверены в том, что можно без усилий и специальных знаний выиграть много денег в лотерею или карточную игру. Ставки на спорт не исключение. Многие считают, что, посмотрев пару матчей по телевизору, они легко и непринуждённо предсказывают верные результаты матчей.

Многочисленные болельщики считают, что хорошо разбираются в футболе, хоккее, теннисе, баскетболе и с лёгкостью предвидят исходы матчей. С уверенностью они регистрируются в букмекерских конторах и… окунаются совсем в другую реальность.

Более того, далеко не каждый может остановиться. Желание отыграться после поражений может привести к катастрофе. И самой настоящей болезни.

Симптомы игромании в ставках на спорт

Итак, игромания или лудомания — патологическая привязанность к азартным играм, которая ведёт к критическим финансовым потерям, социальному отчуждению личности, моральной деградации.

Самые распространённые её симптомы:

необходимость делать ставки. Даже в межсезонье или глубокой ночью, когда событий мало и они не самые крупные, неизвестные игроку;

повышенные нервозность, раздражённость и бессонница в периоды, когда нет возможности делать ставки;

агрессия по отношению к близким, а также повышенный стресс — головные боли, учащённое сердцебиение;

невозможность остановиться, желание отыграться во что бы то ни стало;

сокращение социальных контактов — замкнутость и отчуждённость;

отказ от хобби и любых интересов;

постоянные обещания закончить делать ставки после последнего пари или после победы.

Отметим, что игроманам всегда кажется, что их проблемы легко и быстро решаемы. Но это не так.

Стадии игромании в ставках на спорт

С симптомами разобрались, теперь давайте разберёмся со стадиями игромании:

эйфория. Чистый кайф от игры, положительные эмоции. Даже если выигрыша нет;

проигрыши. Появляется зависимость от ставок. Эйфория спадает, а ум начинает подсчитывать проигранное. При этом присутствует жуткое желание отыграться;

разочарование. Игрок начинает понимать, что ставки — это не про заработок, осознаёт, что проиграл кучу денег и будет проигрывать и дальше, но остановиться не может, в нём ещё живёт надежда вернуть утраченное;

отчаяние. Никаких интересов в жизни у человека не осталось. Всё, чего он хочет — снова ощутить эйфорию.

Начиная делать ставки, последите за собой. Если вы видите излишнюю эмоциональность в своих поступках, лучше отказаться от такого развлечения. Если игрок доходит до третьей стадии лудомании, скорее всего, он не сможет справиться с болезнью без помощи специалистов.

Как избежать игровой зависимости

Универсального рецепта нет, нужно просто контролировать себя.

Попробуйте для начала сделать виртуальные ставки не на деньги, таких сервисов сейчас много. И последите за своим психологическим состоянием. Если оно вызывает опасения — лучше даже не регистрироваться в букмекерской конторе.

Даже если у вас всё в порядке, воспользуйтесь нашими советами для самоконтроля:

не заводите много аккаунтов в разных букмекерских конторах;

выделяйте на ставки небольшую часть вашего бюджета, сумму, которую вам не жалко будет потерять;

установите для себя лимиты потраченных средств на разные временные отрезки;

никаких отыгрышей в случае серии неудач, это путь к катастрофе;

всегда помните, ставки — развлечение, а не заработок.

Как видите, только постоянный самоконтроль может помочь вам избежать проблем. Установите для себя правила и строго их соблюдайте.

Что делают букмекеры?

Многие букмекерские конторы предлагают игрокам самостоятельно установить лимиты на количество и суммы заключённых пари за различные временные отрезки. Таким образом, система не даст сделать ставок больше, чем нужно. Более того, у ряда букмекеров можно пройти процедуру самоисключения. Подав соответствующее обращение, вы больше не сможете сделать ставки.

Бороться с игроманией вполне можно, но помните, что победить её можете только вы сами. А ещё лучше не доводить до такого состояния. Удачных ставок! И подходите к ним с холодной головой.