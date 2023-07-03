Панна Удварди — Арина Соболенко. Белоруска выдержит давление

Журналисты пытаются испортить настрой спортсменки из Беларуси, но она всё равно обыграет венгерку.

4 июля Панна Удварди и Арина Соболенко сыграют в матче первого круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество белоруске, коэффициент на её победу составляет 1.03. На успех венгерской спортсменки можно поставить в букмекерских конторах за 13.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Панна Удварди — Арина Соболенко 4 июля 2023 года

Аналитики считают, что встреча первого круга Уимблдона Панна Удварди — Арина Соболенко не получится упорной: ставки на тотал больше 18.5 гейма принимаются за 2.40, а тотал меньше 18.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.53. Заключить пари на третий сет в букмекерских конторах можно за 4.40.

Анализ и прогноз на матч первого круга Уимблдона Панна Удварди — Арина Соболенко (04.07.2023)

Стартовал 136-й розыгрыш самого популярного теннисного турнира. На 4 июля запланировано множество интересных матчей первого круга Уимблдона. В одном из них померяются силами 24-летняя венгерская теннисистка Панна Удварди и вторая ракетка мира — Арина Соболенко. Начало — не ранее 13:00 мск.

В прошлом сезоне Панна впервые выступила на турнирах «Большого шлема». Примечательно, что на Уимблдоне она сыграла лучше всего. Венгерка вышла во второй круг, обыграв Тамару Зиданшек — 2:0 (6:4, 7:6). Дальше её не пустила Элисе Мертенс — 1:2 (6:3, 6:7, 5:7).

Руне прервал тренировку на Уимблдоне из-за боли в спине.

Удварди стоит похвалить за то, что она сумела навязать борьбу более опытной и техничной бельгийке. Однако то выступление было, пожалуй, лучшим в карьере Панны. Лишь в двух из семи последующих турниров в одиночном разряде ей удалось пройти во второй круг — в WTA-250 в Палермо в прошлом сезоне и WTA-250 в Мериде в текущем.

В Палермо 24-летняя венгерка проиграла во втором круге соотечественнице Анне Бондарь 0:2 (2:6, 4:6). А во втором круге в Мериде она не смогла доиграть матч с Магдой Линнет до конца из-за того, что подвернула ногу. Простой из-за травмы негативно отразился на тонусе Удварди.

После возвращения Панна провела два матча. В первом — в WTA-250 в Рабате — она уступила не самой сильной американской теннисистке Питон Стирнс со счётом 0:2 (1:6, 1:6). На «Ролан Гаррос» венгерская спортсменка проиграла квалифаеру Ирине Шиманович — 1:2 (7:6, 3:6, 1:6).

Винус Уильямс: никто ещё не выступал до 50 лет, я буду первой.

В текущем тонусе Удварди вряд ли удастся навязать борьбу второй ракетке мира, выигравшей в этом сезоне уже три трофея. Сначала Соболенко победила в WTA-500 Аделаида-1 и Открытом чемпионате Австралии, а затем в WTA-1000 в Мадриде. Также она дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», потерпев поражение от Каролины Муховой — 1:2 (6:7, 7:6, 5:7).

Затем Соболенко неудачно выступила на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине. Она добралась только до второго круга, обыграв на предыдущей стадии сильно сбавившую из-за возраста Веру Звонарёву — 2:0 (6:3, 6:2). Уступила Арина Веронике Кудерметовой — 0:2 (2:6, 6:7).

Вообще, трава не является любимым покрытием Соболенко. Когда-то она делилась ощущениями, что любит все покрытия. Однако за всю профессиональную карьеру белорусская теннисистка не выиграла ни одного травяного турнира категории WTA в одиночном разряде.

С другой стороны, два года назад на Уимблдоне Арина добралась до полуфинала, проиграв Каролине Плишковой — 1:2 (7:5, 4:6, 4:6). Также она доходила до финала травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе. В решающем матче Соболенко уступила Екатерине Александровой — 0:2 (5:7, 0:6).

С тех пор вторая ракетка мира заметно улучшила свой теннис. Когда-то у неё возникали трудности и на грунтовом покрытии, но за счёт усердия и тренировок эта проблема была устранена. Поставить на победу Соболенко в предстоящем матче и тотал меньше 17.5 гейма можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

Вряд ли молодая венгерская теннисистка сумеет что-либо противопоставить мощным ударам Арины. Предстоящая встреча станет для Панны первой за всю карьеру в одиночном разряде с представительницей топ-20 женского рейтинга WTA. Не ждём, что ей удастся совершить сенсацию.

Чесноков не верит в прорыв Мирры Андреевой на Уимблдоне.

Журналисты постоянно пытаются оказать давление на белоруску. Так было на Открытом чемпионате Франции, и это сказывается на психологическом состоянии. Соболенко должна быть вновь готова к этому, тем более неприятные вопросы посыпались ещё перед началом Уимблдона.

Прогноз и ставка на матч первого круга Уимблдона Панна Удварди — Арина Соболенко 4 июля 2023 года

Панна Удварди обладает скудным опытом выступлений на турнирах категории WTA и ТБШ. Также она пребывает не в лучшем тонусе из-за относительно недавно перенесённой травмы. Соболенко есть куда прибавлять в игре на траве, но стартовать на Уимблдоне она должна уверенно. У Арины лучше техника и результаты, чем у венгерки. Скорее всего, она одержит победу.

Ставка: победа Арины Соболенко и тотал меньше 17.5 гейма за 1.79.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

Прошлогодний финалист Кирьос снялся с Уимблдона-2023 из-за травмы.

Ольховский: не считаю Медведева фаворитом Уимблдона.

Касаткина: сейчас мне опасно возвращаться в Россию.

Чесноков рассказал, при каких вариантах Медведев может выиграть Уимблдон.