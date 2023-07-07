Анастасия Потапова — Мирра Андреева. Поддержка Энди Маррея как раз кстати

8 июля 2023 года Анастасия Потапова и Мирра Андреева сыграют в третьем круге Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение Анастасии: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.71. Успех Мирры оценивается аналитиками в 2.14.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Анастасия Потапова – Мирра Андреева 8 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Анастасия Потапова – Мирра Андреева получится упорным. Тотал больше 21.5 гейма идёт за 1.81, а тотал меньше 21.5 гейма — за 2.00. Заключить пари на то, что Потапова выиграет со счётом 2:0 по сетам, можно за 2.62.

Анализ и прогноз на матч Уимблдона Анастасия Потапова – Мирра Андреева (08.07.2023)

На стадии третьего круга Уимблдона сетка свела двух российских теннисисток. Анастасия Потапова, которая уже имеет в своём активе два титула, встретится с талантливой Миррой Андреевой. Матч начнётся не ранее 13:00 мск.

Анастасия Потапова продолжает прогрессировать в нынешнем сезоне. Она всё ещё молодая теннисистка, которая совершенствует свою игру, но пика пока не достигла. В двух матчах на Уимблдоне россиянка никаких проблем не испытала – швейцарка Селин Наэф и словенка Кая Юван были обыграны в двух сетах.

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Потапова впервые в своей карьере пробилась в третий круг травяного турнира «Большого шлема». В прошлом году она участия в нём не принимала, а в позапрошлом выбыла после первого матча с хорваткой Донной Векич. За последние годы могло создаться впечатление, что на траве Анастасия играть не умеет, но она добилась существенного прорыва в этом направлении.

22-летняя спортсменка хорошо подготовилась к Уимблдону после турнира в Бирмингеме, на котором вышла в полуфинал и только в трёх сетах уступила будущей чемпионке латвийке Елене Остапенко. Каждый из матчей Потаповой длился больше полутора часов, но в Лондоне она справляется гораздо быстрее, отдавая не более восьми геймов за матч.

В целом в этом сезоне Анастасия почти не допускала провалов. Пять раз она выбывала в четвертьфинале, а в австрийском Линце завоевала второй титул в карьере. Есть прогресс и на турнирах «Большого шлема». На Открытом чемпионате Австралии россиянка провела всего два матча, тогда как на «Ролан Гаррос» три. Теперь она жаждет большего.

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Мирра Андреева продолжает покорять новые теннисные высоты. Во втором круге она прошла чешку Барбору Крейчикову, которая занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге. Теперь в матчах с представителями топ-20 у Андреевой положительный баланс побед и поражений. Но гораздо важнее, что она всё лучше показывает себя на траве.

Мирра перед Уимблдоном признавалась, что первое время не могла привыкнуть к новому покрытию и часто падала. Однако всё это не помешало ей одержать пять побед из пяти возможных. Матчи не даются ей легко – с китаянкой Сиюй Ван в первом круге игра длилась почти три часа. Тем не менее россиянка допускает вдвое меньше невынужденных ошибок, чем соперницы, что тоже говорит о многом.

Крейчикова снялась во втором сете при 0:4 по геймам, но великолепную игру Андреевой это никак не затмевает. Она прекрасно действовала на линии и у сетки, не отвлекалась на проблемы соперницы и эффективно подавала. В этом году Мирра всегда доходила минимум до третьего круга. Она отмечала, что не имеет конкретной цели, а просто хочет побеждать, поэтому не чувствует давления.

Впрочем, в предстоящей встрече некоторые цели у 16-летней теннисистки есть. В прошлом году в дебютном матче на профессиональном уровне она проиграла именно Анастасии Потаповой. Было это на турнире в Тунисе. Мирра взяла один сет и в целом смотрелась неплохо, но опыта не хватило — 1:2 (3:6, 7:6, 3:6).

Анастасия Потапова обладает бóльшим опытом, у неё в активе много побед. И всё же Андреева удивляла уже не раз, на траве она чувствует себя всё лучше, поэтому очередная победа не станет сенсацией. Но вот упорной встреча получится наверняка. Ставка на тотал больше 22.5 гейма за 2.03 смотрится хорошо.

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Интересно, что у Андреевой зарождается дружба с двукратным чемпионом Уимблдона Энди Марреем. В одном из интервью россиянка назвала его красивым, а тот в ответ стал присылать ей ободряющие сообщения. Однако сама Мирра призналась, что при встрече старается его избегать, потому что очень застенчива. Также 16-летняя спортсменка похвалила турнир и сказала, что травяное покрытие ей начинает нравиться.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Анастасия Потапова – Мирра Андреева 8 июля 2023 года

В матче двух россиянок эксперты отдают явное предпочтение Потаповой. Это и понятно, ведь она на 23-м месте в мировом рейтинге, тогда как Мирра Андреева только начала свой путь в большом теннисе. И всё же юная спортсменка всегда готова удивить, она уже проигрывала Потаповой и теперь не против взять реванш. Матч должен получиться напряжённым и затяжным.

Ставка: тотал геймов больше 22.5 за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

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