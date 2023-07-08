«Зенит» — «Фенербахче». Семак на низком старте

Сине-бело-голубые в полной готовности подойдут ко встрече с турецким клубом. На носу Суперкубок России.

9 июля состоится матч предсезонного турнира «Зенит» — «Фенербахче». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами сине-бело-голубых: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно за 2.22. Успех турецкого клуба оценивается аналитиками коэффициентом 3.30. Поставить на ничью предлагают за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч предсезонного турнира «Зенит» — «Фенербахче» 9 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Фенербахче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.17. Гол «канареек» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз на матч предсезонного турнира «Зенит» — «Фенербахче» (09.07.2023)

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 09 июля 2023, воскресенье. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Фенербахче Стамбул, Турция Кто победит в основное время? П1 X П2

В Санкт-Петербурге продолжается предсезонный турнир. «Зенит» проведёт уже третий матч — на стадионе «Газпром Арена» сине-бело-голубые примут «Фенербахче». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Петербуржцы в прошлом сезоне досрочно оформили чемпионство. Команда Сергея Семака ударно провела концовку розыгрыша, несмотря на отсутствие турнирной мотивации. Сине-бело-голубые продемонстрировали уверенную игру в атаке и не изменяют себе в предсезонном турнире.

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«Зенит» провёл два товарищеских матча, добыв волевую победу над азербайджанским «Нефтчи» (3:1) и уступив сербской «Црвене Звезде» (1:2). В этих встречах тренер активно ротировал состав, тестируя разные сочетания на линиях. В последней контрольной игре с «Фенербахче» состав, вероятно, будет приближённый к основному.

Мощь атаки повысилась после того, как к команде присоединился Малком. По итогам прошлого сезона натурализованный бразильский нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата России. За 27 туров он забил 23 мяча и отдал семь результативных передач.

Руководство клуба активно работает над усилением состава. Команду Сергея Семака пополнили полузащитник и нападающий «Коринтианса» Ду Кейрос и Педро Энрике Силва дос Сантос. Однако форвард присоединится к петербуржцам лишь в феврале, когда ему исполнится 18 лет. Также «Зенит» близок к подписанию Марио Фернандеса.

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По слухам, чемпион России заинтересован в услугах 19-летнего полузащитника «Фламенго» Виктора Уго и воспитанника «Ньюэллс Олд Бойз» Анибала Исмаэля Морено, который сейчас играет за «Расинг».

Минувший сезон в исполнении «Фенербахче» получился сравнительно хорошим. Команда имела высокие шансы выиграть первый чемпионский титул с сезона-2013/2014, но упустила возможность, проиграв на финишной прямой «Галатасараю» (0:3). В итоге «жёлтые канарейки» довольствовались первой за 10 лет победой в Кубке Турции.

По итогам сезона португальский тренер и лучший бомбардир чемпионата Турции Эннер Валенсия покинули команду. Также ушёл талантливый полузащитник Арда Гюлер. В обратном направлении последовали Райан Кент и Эдин Джеко.

Под руководством Исмаила Картала «Фенербахче» начинает подготовку к старту сезона. Турецкий специалист дал комментарий по поводу участия команды в турнире, ответив, что он ожидает конкурентной игры, в которой желает проверить всех игроков.

Уже через неделю «Зенит» матчем с ЦСКА в Суперкубке России даст старт новому сезону, и предсезонный турнир является важным этапом подготовки. В последнем контрольном матче Сергей Семак наверняка предоставит больше игрового времени футболистам стартового состава. Для «Фенербахче» подготовка к сезону лишь начинается, и тренерский штаб намерен пойти на ротацию. Рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют и «Зенит» не проиграет за 1.97.

Прогноз и ставки на матч «Зенит» — «Фенербахче» 9 июля 2023 года

«Зенит» постепенно набирает форму. Товарищеский характер встречи позволяет не зацикливаться на результате и действовать более открыто. Обе команды обладают высоким атакующим потенциалом, что является залогом результативного сценария. Петербуржцы на правах хозяев постараются завершить предсезонный турнир на позитивной ноте, отсюда ставка на обе забьют и «Зенит» не проиграет за 1.97.

Ставка: обе забьют и «Зенит» не проиграет за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 16.42.

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