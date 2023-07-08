Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Зенит» — «Фенербахче», прогноз на матч 9 июля 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Зенит» — «Фенербахче». Семак на низком старте
Александр Ничипорук
«Зенит» — «Фенербахче»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Сине-бело-голубые в полной готовности подойдут ко встрече с турецким клубом. На носу Суперкубок России.

9 июля состоится матч предсезонного турнира «Зенит» — «Фенербахче». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами сине-бело-голубых: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно за 2.22. Успех турецкого клуба оценивается аналитиками коэффициентом 3.30. Поставить на ничью предлагают за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч предсезонного турнира «Зенит» — «Фенербахче» 9 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Фенербахче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.17. Гол «канареек» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз на матч предсезонного турнира «Зенит» — «Фенербахче» (09.07.2023)

Кубок PARI Премьер
09 июля 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Санкт-Петербурге продолжается предсезонный турнир. «Зенит» проведёт уже третий матч — на стадионе «Газпром Арена» сине-бело-голубые примут «Фенербахче». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Определились фавориты групп Кубка России:
Жеребьёвка определила составы всех групп Пути РПЛ Кубка России. Фавориты не очевидны!
Жеребьёвка определила составы всех групп Пути РПЛ Кубка России. Фавориты не очевидны!

Петербуржцы в прошлом сезоне досрочно оформили чемпионство. Команда Сергея Семака ударно провела концовку розыгрыша, несмотря на отсутствие турнирной мотивации. Сине-бело-голубые продемонстрировали уверенную игру в атаке и не изменяют себе в предсезонном турнире.

Бывший тренер «ПСЖ» Галтье может возглавить «Аль-Шабаб».

«Зенит» провёл два товарищеских матча, добыв волевую победу над азербайджанским «Нефтчи» (3:1) и уступив сербской «Црвене Звезде» (1:2). В этих встречах тренер активно ротировал состав, тестируя разные сочетания на линиях. В последней контрольной игре с «Фенербахче» состав, вероятно, будет приближённый к основному.

Мощь атаки повысилась после того, как к команде присоединился Малком. По итогам прошлого сезона натурализованный бразильский нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата России. За 27 туров он забил 23 мяча и отдал семь результативных передач.

Номеру Зидана нужно соответствовать:
Беллингем оправдает пятый номер, под которым за «Реал» играл Зидан
Беллингем оправдает пятый номер, под которым за «Реал» играл Зидан

Руководство клуба активно работает над усилением состава. Команду Сергея Семака пополнили полузащитник и нападающий «Коринтианса» Ду Кейрос и Педро Энрике Силва дос Сантос. Однако форвард присоединится к петербуржцам лишь в феврале, когда ему исполнится 18 лет. Также «Зенит» близок к подписанию Марио Фернандеса.

Президент Бразилии назвал главную проблему национальной команды.

По слухам, чемпион России заинтересован в услугах 19-летнего полузащитника «Фламенго» Виктора Уго и воспитанника «Ньюэллс Олд Бойз» Анибала Исмаэля Морено, который сейчас играет за «Расинг».

Минувший сезон в исполнении «Фенербахче» получился сравнительно хорошим. Команда имела высокие шансы выиграть первый чемпионский титул с сезона-2013/2014, но упустила возможность, проиграв на финишной прямой «Галатасараю» (0:3). В итоге «жёлтые канарейки» довольствовались первой за 10 лет победой в Кубке Турции.

По итогам сезона португальский тренер и лучший бомбардир чемпионата Турции Эннер Валенсия покинули команду. Также ушёл талантливый полузащитник Арда Гюлер. В обратном направлении последовали Райан Кент и Эдин Джеко.

Под руководством Исмаила Картала «Фенербахче» начинает подготовку к старту сезона. Турецкий специалист дал комментарий по поводу участия команды в турнире, ответив, что он ожидает конкурентной игры, в которой желает проверить всех игроков.

«Арсенал» сделал правильный выбор:
Артета может рассчитывать на Хаверца в новом сезоне. «Арсенал» не ошибся!
Артета может рассчитывать на Хаверца в новом сезоне. «Арсенал» не ошибся!

Уже через неделю «Зенит» матчем с ЦСКА в Суперкубке России даст старт новому сезону, и предсезонный турнир является важным этапом подготовки. В последнем контрольном матче Сергей Семак наверняка предоставит больше игрового времени футболистам стартового состава. Для «Фенербахче» подготовка к сезону лишь начинается, и тренерский штаб намерен пойти на ротацию. Рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют и «Зенит» не проиграет за 1.97.

Прогноз и ставки на матч «Зенит» — «Фенербахче» 9 июля 2023 года

«Зенит» постепенно набирает форму. Товарищеский характер встречи позволяет не зацикливаться на результате и действовать более открыто. Обе команды обладают высоким атакующим потенциалом, что является залогом результативного сценария. Петербуржцы на правах хозяев постараются завершить предсезонный турнир на позитивной ноте, отсюда ставка на обе забьют и «Зенит» не проиграет за 1.97.

Ставка: обе забьют и «Зенит» не проиграет за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 16.42.

Кузяев отклонил предложение «Бешикташа».

Погба хочет остаться в «Ювентусе».

В «Венеции» прокомментировали интерес к Черышеву из России.

Сборная России сыграет с Катаром 12 сентября в Дохе.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023