«Локомотив» — «СКА-Хабаровск». С «Балтикой» была случайность

Галактионов быстро сделает выводы из поражения в матче с калининградцами. Хабаровчанам не поздоровится.

9 июля состоится товарищеский матч «Локомотив» — «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Шансы хабаровчан оценены экспертами в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» 9 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» (09.07.2023)

Во второй половине июля стартует новый сезон РПЛ. Чтобы как можно лучше подготовиться к нему, команды проводят контрольные матчи. На 9 июля запланирована товарищеская встреча между московским «Локомотивом» и «СКА-Хабаровск». Стартовый свисток на стадионе «РДЖ Арена» прозвучит в 17:00 мск.

«Локомотив» этим летом принял участие уже в трёх товарищеских встречах. Пока что у него не всё получается. Сначала подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с «Иртышом» (1:1). Затем они обыграли «Волгарь» (4:2) и, наконец, уступили «Балтике» (0:1), впервые за 25 лет получившей путёвку в РПЛ.

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Во встрече с калининградцами у красно-зелёных плохо получалось выстраивать атаки. Был, конечно, забит один мяч из офсайда Артёмом Дзюбой. Также от «Локо» отвернулось везение в середине второго тайма. Он заработал пенальти, но реализовать его не получилось. Даниил Куликов пробил в штангу, а новичок команды Владислав Сарвели на добивании не попал в пустой угол ворот.

Ещё был момент с двойным спасением голкипера калининградцев Евгения Латышонка. Больше железнодорожники толком ничего не создали. Конечно, стоит отдать должное «Балтике», которая очень слаженно оборонялась. Однако есть вопросы и к Михаилу Галактионову. У некоторых сложилось впечатление, что его команда не готова к началу нового сезона.

Впрочем, у тренера есть возможность исправиться и доказать обратное. Минувший сезон его подопечные закончили на потрясающей ноте. За последние 13 туров в чемпионате России красно-зелёные уступили только «Зениту», а также сыграли вничью с ЦСКА (1:1) и «Крыльями Советов» (1:1).

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В предстоящем матче железнодорожников не должно возникнуть проблем. «СКА-Хабаровск» по итогам минувшего сезона занял лишь 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. За последние 15 туров он обыграл только «Волгарь» (2:0) и расположившийся в нижней части таблицы тульский «Арсенал» (6:0).

Несмотря на большое количество неудач, руководство клуба из Хабаровска приняло решение не увольнять с должности главного тренера Сергея Шаронова. Также армейцы арендовали у «Локомотива» и ЦСКА двух полузащитников — Андрея Никитина и Андрея Савинова.

Покинул «СКА-Хабаровск» 23-летний защитник Александр Иваньков. На этом пережитые клубом изменения заканчиваются. В обновлённом виде он провёл пока только один товарищеский матч, в котором закономерно уступил московскому «Динамо» (1:2).

Бело-голубые вполне могли забить больше, но где-то выручали голкиперы красно-синих, а где-то их подводило завершение. К слову, на 71-й минуте не реализовал 11-метровый удар полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

Поставить на победу «Локомотива» в грядущем матче и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Думается, Артём Дзюба отыграется на хабаровчанах после не очень удачного выступления во встрече с «Балтикой». Галактионов наверняка сделает выводы, и результат будет иным.

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За последние 13 туров в РПЛ железнодорожники забили целых 34 мяча. У красно-синих нет такой надёжности и слаженности в обороне, как у «Балтики». Сдаётся, их ожидают поражение и большое количество пропущенных мячей.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» 9 июля 2023 года

«Локомотив» провёл этим летом больше товарищеских матчей. У него лучше тонус и намного сильнее состав. Думается, Галактионов проведёт работу над ошибками после поражения в игре с «Балтикой», и железнодорожники одержат результативную победу. «СКА-Хабаровск» плохо закончил минувший сезон и не лучшим образом усилился в преддверии грядущего. Вряд ли от них стоит ожидать сюрприза.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 2.5 мяча за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 16.42.

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