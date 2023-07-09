Хуберт Хуркач — Новак Джокович. Серб сметает всех на пути

9 июля Хуберт Хуркач и Новак Джокович сыграют в матче четвёртого круга Уимблдона. Начало — не ранее 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом серба, коэффициент на его победу составляет 1.05. На успех поляка можно поставить в букмекерских конторах за 10.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Хуберт Хуркач — Новак Джокович 9 июля 2023 года

Аналитики сомневаются, что матч четвёртого круга Уимблдона Хуберт Хуркач — Новак Джокович получится упорным: ставки на тотал больше 33.5 гейма принимаются за 2.02, а тотал меньше 33.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.74. Заключить пари на четвёртый сет в букмекерских конторах можно за 2.14.

Анализ и прогноз на матч четвёртого круга Уимблдона Хуберт Хуркач — Новак Джокович (09.07.2023)

К сожалению, из-за плохих погодных условий матчи самого популярного теннисного турнира приходится откладывать на некоторое время. 9 июля померяются силами в игре четвёртого круга Уимблдона Хуберт Хуркач и 23-кратный чемпион ТБШ — Новак Джокович.

Хуберт Хуркач имеет весьма неплохую статистику выступлений на травяном покрытии. В прошлом сезоне он даже выиграл АТР-500 в Галле. Обыграл поляк ряд сильных теннисистов — Уго Умбера, Феликса Оже-Альяссима, Ника Кирьоса и Даниила Медведева, который на тот момент являлся первой ракеткой мира.

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Впрочем, в минувшем розыгрыше Уимблдона Хуберту не удалось пробраться даже дальше первого круга. Он обидно уступил Алехандро Давидович-Фокине 2:3 (6:7, 4:6, 7:5, 6:2, 6:7). В конце прошлого сезона и в начале текущего 26-летний теннисист неплохо сыграл в ряде турниров. Он дошёл до четвёртого круга Australian Open и выиграл АТР-250 в Монреале.

Затем Хуркача настиг спад. Лишь в одном из последующих турниров он сумел дойти до полуфинала — в АТР-250 в Штутгарте. И то только за счёт того, что уровень соперников был невелик. Дальше поляка не пустил Ян-Леннард Штруфф 1:2 (6:3, 3:6, 3:6). Также он добрался до четвертьфинала в АТР-500 в Дубае, проиграв как раз Новаку Джоковичу 0:2 (3:6, 5:7).

В текущем розыгрыше Уимблдона успехи Хуркача на удивление хороши. На предыдущих стадиях он уверенно обыграл Альберта Рамос-Виньоласа 3:0 (6:1, 6:4, 6:4), Яна Хоински 3:0 (6:4, 6:4, 7:6) и 16-ю ракетку мира Лоренцо Музетти 3:0 (7:6, 6:4, 6:4). Удастся ли ему в этот раз навязать борьбу легендарному Новаку?

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Джокович в текущем сезоне просто неудержим. Он выиграл на Australian Open и «Ролан Гаррос», продемонстрировав высший пилотаж. Новак громил соперников вне зависимости от их класса и мастерства. Ему потребовалось всего три сета для того, чтобы обыграть Андрея Рублёва, Каспера Рууда и Стефаноса Циципаса.

Затянулись до четырёх сетов только встречи Джоковича с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и Кареном Хачановым. И то это было на грунтовом покрытии Открытого чемпионата Франции, в котором знаменитый серб выступает немного хуже, чем на харде и траве.

До четвёртого круга Уимблдона Новак дошёл без каких либо проблем. Сначала он уверенно обыграл Педро Качина 3:0 (6:3, 6:3, 6:7), а затем Джордана Томпсона — 3:0 (6:3, 7:6, 7:5) и опытного Стэна Вавринку — 3:0 (6:3, 6:1, 7:6), который дважды побеждал Джоковича в финалах «Больших шлемов».

Победа в матче с Вавринкой стала для второй ракетки мира 31-й подряд на травяном покрытии (все были одержаны на Уимблдоне). Ко встрече с Хуркачем он подходит в качестве явного фаворита. Поляка можно будет похвалить уже за то, если он не потерпит разгромное поражение.

Сейчас на счету Новака семь трофеев Уимблдона, и последние четыре он выиграл подряд. Пока отсутствуют из-за травм Рафаэль Надаль и Ник Кирьос, у серба есть шикарные шансы укрепить своё наследие. Он выглядит главным претендентом на победу в Открытом чемпионате Великобритании — 2023.

Поставить на победу Новака и тотал меньше 32.5 гейма можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Серб преуспевает абсолютно во всём. Он уверенными шагами приближается к 24-му титулу ТБШ и «Сезонному шлему». Джокович набрал такой невероятный ход, что остановить его, кажется, не по силам никому.

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К слову, теперь только у Джоковича остались шансы обойти Карлоса Алькараса и стать первой ракеткой мира по итогам Уимблдона. Российский теннисист Медведев, занимающий третью строчку в рейтинге АТР, лишился такой возможности. Даниилу уже точно не опередить испанца.

Прогноз и ставка на матч четвёртого круга Уимблдона Хуберт Хуркач — Новак Джокович 9 июля 2023 года

Хуберт Хуркач – классный теннисист, обладающий довольно богатым и хорошим опытом выступлений на траве. Однако в текущем тонусе он не выглядит тем, кто способен навязать борьбу Новаку. Да, поляк набрал неплохой ход на Уимблдоне. Однако если на любимом грунтовом покрытии первая ракетка мира с трудом вырвал у Джоковича один сет, на что может рассчитывать менее мастеровитый и успешный поляк? Серб сметает всех на своём пути, приближаясь с каждым шагом к ряду исторических достижений.

Ставка: победа Новака Джоковича и тотал меньше 32.5 гейма за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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