Андрей Рублёв — Новак Джокович. Наступило время перемен?

Шесть лет не проигрывал Джокович на Уимблдоне, но молодость может взять верх.

11 июля 2023 года Андрей Рублёв и Новак Джокович сыграют в матче 1/4 финала Уимблдона. Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение сербскому теннисисту: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.07. Успех россиянина оценивается в 9.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Новак Джокович 11 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Андрей Рублёв — Новак Джокович получится упорным. Тотал больше 31.5 гейма идёт за 1.64, а тотал меньше 31.5 гейма — за 2.07. Заключить пари на то, что российский теннисист выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 21.5.

Анализ и прогноз на матч Андрей Рублёв — Новак Джокович (11.07.2023)

11 июля состоится матч 1/4 финала Уимблдона. Встречаются Андрей Рублёв и Новак Джокович. Россиянин в сезоне-2023 демонстрирует удивительный прогресс на травяных кортах. Хватит ли ему запала и куража в игре с главным фаворитом?

В карьере Андрея Рублёва много красивых и важных побед. Но игра с Александром Бубликом в четвёртом круге Уимблдона стала сюрпризом даже для самого россиянина. Он поймал необыкновенный кураж и продемонстрировал теннис высокого уровня.

Андрей Ольховский: Мирра Андреева подустала.

Один из розыгрышей мяча между Рублёвым и Бубликом наверняка займёт место в «золотом фонде» Уимблдона. Андрей сумел достать обводящий удар соперника и уже в полёте перекинул мяч на половину корта казахстанца. Трибуны устроили волну оваций.

Пятисетовый матч с Бубликом складывался для Андрея сложно. Казахстанец оказался мастером подачи и выполнил 39 эйсов за пять сетов! Кроме того, в середине встречи Рублёву пришлось прибегнуть к помощи врачей — он повредил палец.

Но все неприятности только мотивировали россиянина. Он тащил сложные обводящие удары соперника, при этом ставя в тупик Александра Бублика своевременными выходами к сетке.

Второй раз в истории трое россиян сыграют в четвертьфинале «Большого шлема».

Для Рублёва очень важно чувствовать, что у него идёт игра. Поддержка трибун придаёт силы, а теперь россиянин точно заслужил симпатии болельщиков. Хотя ему предстоит сыграть с одним из лучших теннисистов в истории.

Новак Джокович оказался в сложной ситуации из-за переноса матча с Хубертом Хуркачем. Соперники покинули корт при счёте 2:0 по сетам в пользу серба, но назвать лёгкой прогулкой для фаворита игру было нельзя.

Оба сета Джокович выиграл на тай-брейке. Польский теннисист старался максимально аккуратно и собранно действовать на подаче, чтобы не позволить Новаку выйти вперёд. Рублёву стоит обратить внимание на манеру игры Хуркача, которая оказалась неприятным сюрпризом для сербского теннисиста.

Стоит учесть, что Джокович не проигрывал на кортах Уимблдона уже шесть лет. Это фантастическое достижение! Андрей Рублёв считается теннисистом настроения. Для него важно поймать кураж и чувствовать любовь болельщиков. В такие моменты россиянин в состоянии пройти любого соперника, в том числе и такого сильного, как Новак.

Серба резонно признают фаворитом матча, но Рублёв готов с этим поспорить. Андрею вполне по силам выиграть у Джоковича минимум 14 геймов, поэтому перспективно смотрится ставка на индивидуальный тотал Рублёва больше 13.5 гейма за коэффициент 1.86.

Джокович хорошо отозвался о Рублёве в предверии матча. Он пошутил, сказав о том, что Андрей впервые хочет выйти в полуфинал Уимблдона, но серб надеется, что этого не произойдёт. Также он отметил, что у него есть тактика, но секреты её не будут раскрыты до встречи.

Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от этой встречи. Он отметил, что пришло время Рублёву «прижать» Новака. Он также добавил, что верит в победу россиянина.

Прогноз и ставки на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Новак Джокович 11 июля 2023 года

В отличие от многих соперников Джоковича, у Рублёва нет страха перед фаворитом. Россиянин уже побеждал великого серба в финале турнира в Белграде в 2022 году. Выиграть 14 геймов не должно стать проблемой для россиянина. Вот и поставим на это с коэффициентом 1.86.

Ставка: индивидуальный тотал Андрея Рублёва больше 13.5 гейма за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 7.58.

Синнер: история Сафиуллина напоминает Карацева.

Сафиуллин дебютирует в топ-50 рейтинга ATP.

«У меня странная история с Уимблдоном». Рублёв — о выходе в четвертьфинал.

Мирра Андреева устроила перепалку с судьёй.