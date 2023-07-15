«Факел» — «Ростов». Карпин поставит Евсеева в тупик

Ростовчане уже разгромили воронежцев в последнем контрольном матче, но могут ещё лучше.

15 июля состоится товарищеский матч «Факел» – «Ростов». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех воронежцев оценивается аналитиками коэффициентом 3.80. Поставить на ничью предлагают за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Факел» — «Ростов» 15 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Факел» – «Ростов» не получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Факел» — «Ростов» (12.07.2023)

До старта нового сезона чемпионата России по футболу остаётся всего одна неделя. Клубы завершают подготовку, набирая форму в контрольных встречах. 15 июля в Воронеже «Факел» примет одного из фаворитов РПЛ «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

«Факел» мощно провёл концовку прошлого сезона. Руководство клуба в ответственный момент решилось на замену главного тренера, пригласив Вадима Евсеева, и ход себя в полной мере оправдал. С ним «огнеопасные» провели семь матчей и одержали в них пять побед. А в переходных встречах обыграли дважды «Енисей» с общим счётом 3:0.

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У Евсеева была полноценная предсезонка для того, чтобы построить новую команду уже под себя. Разумеется «Факел» не избавится от статуса одного из аутсайдеров, однако задача проста – не вылететь. При удачном стечении обстоятельств воронежцы вполне могли бы претендовать на место в середине таблицы, но для этого придётся прыгнуть выше головы.

У хозяев назревают проблемы в нападении. Дело в том, что летом ушли свободными агентами Георгий Гонгадзе и Роман Акбашев – два лучших бомбардира и ассистента прошлого сезона. Они поучаствовали в 22 из 36 голах, забитых командой в РПЛ. Конечно, остаётся Максим Максимов, пришёл также из «Химок» Александр Долгов, но на сыгранность ещё потребуется время.

К слову, Максимов и Долгов забили два гола «Факела» в товарищеском матче с тамбовским «Спартаком». Пока хозяева провели лишь две контрольные встречи и во второй разгромно уступили именно «Ростову» (0:3). По их игре заметно, что оптимальная форма ещё не набрана и в первых турах будет тяжело. Но товарищеские матчи для того и нужны, чтобы набирать ход.

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«Ростов» относится к этому межсезонью серьёзно. Команда Валерия Карпина уже успела провести четыре товарищеских матча и одержала победу в каждом из них. Да, все соперники были гораздо ниже классом – «Форте» (4:2), «Черноморец» (4:1), «Динамо» из Махачкалы (2:1) и «Факел» (3:0). Однако важнее, что вопросов по игре почти нет, ведь ростовчане доминировали и много забивали.

Трансферное лето пока складывается для жёлто-синих тоже удачно. Из ключевых игроков они потеряли только Дмитрия Полоза, который забил в прошлом сезоне девять голов. Но глубина состава увеличилась – из «Краснодара» пришли опытные Евгений Чернов и Алексей Ионов, поможет клубу Акбашев, а ещё есть молодой иранский нападающий Мохаммад Мохеби.

Теперь достигать поставленных целей «Ростову» должно быть проще. В прошлом сезоне гости откровенно провалили второй круг – в девяти встречах с апреля по июнь одержали лишь две победы над «Уралом» и «Ахматом». В итоге вместо третьей строчки едва удалось сохранить четвёртую.

В данный момент «Ростов» играет очень активно и не заставляет болельщиков скучать. В среднем за четыре матча гости забивали больше четырёх голов. Лучший бомбардир команды Николай Комличенко тоже мощно начал – из 13 голов в товарищеских играх четыре на его счету. К обороне ещё есть вопросы, но и работа пока ведётся. Когда все новички сыграются, результат не заставит себя ждать.

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Эти команды встретятся в 1-м туре РПЛ, а до него проведут два товарищеских матча. В первом «Ростов» сопернику шансов не оставил, забив три безответных мяча. Едва ли в Воронеже будет иначе, однако на сей раз и хозяева без гола уйти не должны. Ростовчане пропускали в трёх из четырёх последних игр. Предлагаем ставку на тотал больше 3.5 мяча за 2.15.

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Факел» — «Ростов» 15 июля 2023 года

Эти команды встречаются второй раз за неделю, а впереди у них матч в РПЛ. Времени на подготовку к сезону всё меньше, поэтому расслабляться нельзя. «Ростов» пока действовал в межсезонье очень уверенно, одержав четыре победы подряд. Команда неплохо усилилась и готова к новому вызову. У «Факела» потерь больше, но дома он должен постараться себя проявить. Осторожничать соперники не станут, поэтому голов ждём много и в обе стороны.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 13.43.

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