«МЮ» — «Лион». Мэйсон Маунт нашёл общий язык

19 июля состоится товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «красных дьяволов»: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Шансы французского клуба оценили в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион» 19 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют «красные дьяволы», сыграет коэффициент 1.12. Гол «львов» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион» (19.07.2023)

Перерыв в европейском футболе продолжается, и многие команды приступают к предсезонной подготовке. Делать они это будут, как всегда, через товарищеские матчи. В одном из таких 19 июля «Манчестер Юнайтед» будет играть с «Лионом». Встреча пройдёт на нейтральном стадионе «Мюррейфилд» в Шотландии. Стартовый свисток раздастся в 16:00 мск.

Минувший сезон для «МЮ» в целом сложился удачно. Благодаря грамотному управлению тен Хага команда справилась со всеми проблемами и ударно провела вторую половину первенства. «Красные дьяволы» заняли третье место в турнирной таблице и получили шанс проявить себя в Лиге чемпионов. Для удачных выступлений в еврокубках потребовались усиления.

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В это межсезонье «МЮ» работает эффективно на трансферном рынке. Самым громким новичком клуба оказался Мэйсон Маунт, ранее игравший за «Челси». С полузащитником руководство команды и тренер связывают большие надежды. Сам англичанин счастлив своим переходом в состав «красных дьяволов» и рассчитывает получить место в основе.

Также, судя по информации источника, удалось продлить контракт на пять лет с Рашфордом, который внёс огромный вклад в результаты «Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне. Такая новость должна хорошо отразиться на всей команде. Вскоре должен присоединиться к клубу Андре Онана. Переход голкипера уже согласован.

«Лион» ничем хорошим в прошлом сезоне не запомнился и занял седьмое место в таблице Лиги 1. До зоны еврокубков команде не хватило пяти очков, и поэтому она может полностью сконцентрироваться на местном чемпионате, выложившись на 100%. Каких-то крупных трансферов со стороны «львов» не было, но важнее, что удалось сохранить Ляказетта.

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Он отстал всего на два мяча от Мбаппе в гонке бомбардиров минувшего розыгрыша. Интересным приобретением «Лиона» станет Скелли Альверо, рост которого 202 см. Полузащитник до этого выступал за «Сошо». Также идёт охота за Брэдли Баркола, которого хотят купить в «ПСЖ». Футболист вряд ли откажется от такой сделки.

«МЮ» уже провёл один товарищеский матч, в котором выиграл у «Лидса» со счётом 2:0. Примечательно, что в этой встрече уже дебютировал новичок Маунт. Результативными действиями он не отметился, но тен Хаг подчеркнул, что остался доволен выступлением Мэйсона. Англичанин уже нашёл общий язык с одноклубниками, на поле он выглядел свежим и прессинговал футболистов соперника, создав несколько опасных моментов. Мячи забивали игроки молодёжки.

«Лион» также провёл одну контрольную встречу, в которой одержал победу над малоизвестным нидерландским «Де Трефферс». Стоит отметить, что легко «львам» точно не было. Они выиграли со счётом 2:1, причём пропустили первыми. Пришлось отыгрываться, и, если бы не пенальти в конце игры, кто знает, чем бы она закончилась.

«Красные дьяволы» выглядят гораздо предпочтительнее, особенно по последним товарищеским матчам. Маунт очень быстро адаптировался в команде и способен сыграть ключевую роль в матче с «Лионом», который может рассчитывать только на Ляказетта. Предлагаем поставить на победу «МЮ» и тотал больше 2.5 мяча за 2.36. Голов должно быть много, учитывая возможность экспериментировать и желание новых футболистов проявить себя.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион» 19 июля 2023 года

Болельщики соскучились по футболу, и товарищеские матчи с такими известными клубами – это удовольствие. Никто не собирается его портить, поэтому голов будет много. «МЮ» под грамотным управлением тен Хага продолжит прогрессировать, появился Маунт, которому есть что доказывать после «Челси». «Лион» тоже постарается собраться с силами после встречи с нидерландским аутсайдером и попробует выдать огненный матч. Но преимущество у «красных дьяволов».

Ставка: победа «МЮ» и тотал больше 2.5 мяча за 2.36.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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