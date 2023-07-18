«Бетис» — «Монако». Александру Головину повезло с Ади Хюттером

19 июля состоится товарищеский матч «Бетис» — «Монако». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Шансы испанского клуба оценили в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бетис» — «Монако» 19 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Бетис» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют монегаски, сыграет коэффициент 1.23. Гол севильцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Бетис» — «Монако» (19.07.2023)

Перерыв в европейском футболе продолжается, и многие команды приступают к предсезонной подготовке. Делать они это будут, как всегда, через товарищеские матчи. В одном из таких 19 июля «Монако» будет играть с «Бетисом». Встреча пройдёт на нейтральном стадионе «Сент Джордж Парк» в Англии. Стартовый свисток раздастся в 21:00 мск.

Зелёно-белые неплохо провели минувший сезон, получив путёвку в групповой этап Лиги Европы. Они заняли шестое место в таблице, опередив ближайшего преследователя на семь очков. Поэтому Мануэль Пеллегрини не просто остался на посту тренера, а ещё и подписал новый контракт с клубом. Напомним, во главе с чилийцем «Бетис» стал обладателем Кубка Испании. Новый контракт будет рассчитан до 2026 года.

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Команда продолжает бороться за нужных футболистов на трансферном рынке, но пока без удачи. Она не может договориться с клубами и пока не усилилась. Продлил контракт 40-летний Клаудио Браво, удалось оформить переход Айосе Переса, который выступал за «Бетис» в прошлом сезоне в аренде.

«Монако», можно сказать, провалил сезон-2022/2023 и не попал в пятёрку лучших клубов чемпионата Франции. Поэтому монегаски остались без еврокубков и будут сконцентрированы на выступлениях в Лиге 1. Было решено искать нового наставника, и команду возглавил Ади Хюттер.

Австриец за свою тренерскую карьеру выигрывал чемпионат и Кубок Австрии, а также с «Янг Бойз» становился чемпионом Швейцарии. Последние годы он работал с «Айнтрахтом» и «Боруссией» Мёнхенгладбах. По словам директора «Монако», опыт специалиста поможет вывести команду на новый уровень. Время покажет.

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Александр Головин нормально отреагировал на изменения и отметил, что будет стараться доказывать на поле, что нужен клубу. Он полетел на сборы вместе с составом в Англию и наверняка будет полезен. Однако красно-белые уже провели две товарищеские встречи, но в Бельгии.

Монегаски начали с бельгийского «Юниона» и сыграли вничью 1:1. Причём по ходу матча «Монако» пришлось отыгрываться с 0:1. Помог гол Желсона Мартинша после 70-й минуты. В следующей игре красно-белые потерпели разгромное поражение от «Серкль Брюгге» со счётом 0:3. Александр вновь был в составе, но помочь не сумел.

«Бетис» тоже не отсиживался и принял участие в контрольном матче с «Айнтрахтом». Зелёно-белые проиграли со счётом 1:3. Единственный гол за команду был забит с пенальти. Благодаря этому удалось избежать разгрома. Оба клуба не в лучшей форме, и в таких условиях сложно определиться с победителем.

Команды проиграли две последние контрольные встречи, пропустив в них по три мяча. Новый тренер «Монако» Ади Хюттер работал с очень результативными клубами, поэтому не стоит гадать, какой курс выберет команда на будущий сезон. Подготовка к нему уже началась, а значит, никаких мыслей об обороне у красно-белых не будет. «Бетис» тоже не собирается переходить в режим ожидания. Есть смысл поставить на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

Прогноз и ставки на матч «Бетис» — «Монако» 19 июля 2023 года

Нас ждёт интересная встреча команд, которые в целом похожи по уровню, но по-разному закончили минувший сезон. «Монако» ждёт предсезонный сбор, на который полетели все лидеры. Новому тренеру необходимо изменить модель игры и просмотреть всех футболистов. В свою очередь, «Бетис» не славится надёжной обороной и в последнем контрольном матче пропустил три гола от «Айнтрахта». Учитывая всё это, ждём, что встреча будет результативной.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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