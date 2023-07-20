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«ПСЖ» — «Гавр», прогноз на товарищеский матч 21 июля 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«ПСЖ» — «Гавр». Хороший день для дебюта Кузяева
Александр Лунякин
«ПСЖ» — «Гавр»: прогноз на товарищеский матч
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Но состоится ли он? Пока парижане не настроились, есть шанс навязать им борьбу.

21 июля состоится товарищеский матч «ПСЖ» — «Гавр». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами парижан: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Шансы тёмно-синих оценили в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Гавр» 21 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «ПСЖ» — «Гавр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют парижане, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «ПСЖ» — «Гавр» (21.07.2023)

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
21 июля 2023, пятница. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Гавр
Гавр, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перерыв в европейском футболе продолжается, и многие команды проводят предсезонную подготовку. Для этого они принимают участие в товарищеских матчах. В одном из таких 21 июля «ПСЖ» будет играть с «Гавром». Встреча пройдёт на стадионе «Кампус ПСЖ». Стартовый свисток раздастся в 18:00 мск.

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Для тех, кто не следит за изменениями в клубах во время летнего отпуска, будет большим удивлением увидеть изменившийся «ПСЖ». Во-первых, Кристоф Галтье был отправлен в отставку, а его место занял опытный Луис Энрике. До этого специалист работал со сборной Испании. Во-вторых, объявил о желании покинуть парижан Лионель Месси. Аргентинец переехал в МЛС и стал футболистом «Интер Майами».

Неймар: останусь в «ПСЖ» вне зависимости от желания болельщиков.

Если по прошлому курсу «ПСЖ» приобретались исключительно звёздные футболисты, которые так и не помогли выиграть Лигу чемпионов, то под руководством Энрике собирается достаточно молодой и перспективный состав. Из «Реала» перешёл Марко Асенсио, за € 60 млн был куплен Мануэль Угарте.

Близка к завершению сага с Мбаппе, ситуация с которым долгое время напряжена. По последним сведениям, контракт между «Реалом» и Килианом согласован и даже объявлены подробности. Судя по слухам, за француза мадридцы заплатят € 180 млн и € 47 млн бонусов. Более того, «сливочные» заявили о дате дебюта Мбаппе – 12 августа. Очень интересно, ведь на товарищеский матч форвард попал в заявку парижан.

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Зато заявил, что не собирается никуда уходить, Неймар. При этом бразилец добавил, что не испугает его даже недоброжелательное отношение фанатов клуба. Решение правильное, ведь без Месси, да ещё и если переедет Мбаппе, у футболиста будет больше шансов стать лидером «ПСЖ».

Иньеста договорился о контракте с «Интер Майами».

«Гавр» вернулся в Лигу 1 спустя 14 лет. Всё это время он выступал во втором по значимости дивизионе Франции. По итогам минувшего сезона команда заняла первое место, опередив ближайшего преследователя всего на три очка. Теперь у тёмно-синих будет возможность закрепиться или даже удивить болельщиков. Неоднократно мы наблюдали, как такие новички или «тёмные лошадки» врывались в верхнюю часть таблицы.

«Гавр» пополнил состав Далером Кузяевым. Пока ещё экс-игрок «Зенита» остаётся самым дорогим в клубе, и поэтому с него будет повышенный спрос со стороны тренера, а также болельщиков. Придётся соответствовать, чтобы не получать критику. Россиянин очень хорош в отборе мяча, он умеет развивать атаки, а также полезен при удержании. Такой разносторонний футболист придётся к месту.

Далер уже провёл первую тренировку в «Гавре», и есть вероятность, что он сможет дебютировать в матче с парижанами. К слову, на днях команда выиграла Кубок Нормандии, победив «Кан» со счётом 3:1. До этого «небесные» крупно обыграли «Триглав» — 9:2. Они в невероятной форме, и подспорье Кузяева поможет стать ещё сильнее.

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Луис Энрике обладает огромным опытом, но внутри команды идёт большая перестановка. Возможный трансфер Мбаппе в «Реал» будет мощным ударом по всему составу парижан. Наверняка в первом контрольном матче испанец решит задействовать новичков. Не исключаем победы «ПСЖ», но лучшим вариантом для ставки видим обе забьют. Пока красно-синие набирают тонус, «Гавр» уже провёл несколько достойных игр.

Прогноз и ставки на матч «ПСЖ» — «Гавр» 19 июля 2023 года

«ПСЖ» – сильнейший клуб, и с этим не поспоришь. Скорее всего, он выиграет, но сага с Мбаппе, большие перестановки в составе, наплыв новичков – всё это может помешать победе. Тем более у команды большой застой, и это будет её первый контрольный матч межсезонья. «Гавр» уже успел стать обладателем Кубка Нормандии. Поставим на обе забьют и будем надеяться, что Далер Кузяев сможет дебютировать.

Ставка: обе забьют за 1.92.

Экспресс с коэффициентом 11.08.

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