«КАМАЗ» — «Кубань». Григорян научится признавать вину

После поражения в игре с «Енисеем» наставник предложил лидерам команды разделить с ним ответственность. Это неправильно!

23 июля состоится матч 2-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «Кубань». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу клуба из Набережных Челнов можно с коэффициентом 2.34. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Кубань» 23 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Кубань» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «Кубань» (23.07.2023)

В России стартовал новый футбольный сезон. На 23 июля запланировано семь встреч 2-го тура Первой лиги. В одной из них на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах померяются силами местный «КАМАЗ» и «Кубань». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

По итогам минувшего сезона «КАМАЗ» занял 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. За лето он практически не изменился. Тренерский состав остался прежним. Единственное, покинули команду из Набережных Челнов два защитника — 34-летний Александр Денисов и Амир Мохаммад.

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Взамен автозаводцы подписали голкипера «Пари Нижний Новгород» Артура Анисимова, игрока медийной команды 2DROTS Бориса Фартуну и молодого нападающего «Балтики» Григория Борисенко. Пока что о положительных и отрицательных моментах трансферной кампании судить трудно.

Во встрече 1-го тура Первой лиги «КАМАЗу» в соперники достался ставший одним из главных открытий прошлого сезона «Акрон». Несмотря на то что встреча проходила в Жигулёвске, автозаводцы сумели навязать борьбу подопечным Евгения Калешина, признанного лучшим тренером сезона в Первой лиге по версии болельщиков.

Клуб из Набережных Челнов выиграл по владению мячом, а также создали множество опасных моментов. В первом тайме они чаще атаковали. «КАМАЗ» вполне мог открыть счёт, но немного не хватило удачи и реализации. По сути, исход встречи решили две скоростные контратаки «Акрона» под занавес первого тайма. До этого «КАМАЗ» смотрелся предпочтительнее соперника.

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«Кубань» закончила минувший сезон только на 14-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. Ей очень повезло, что в последних трёх встречах «Велес» потерпел поражения. Не потеряй он очки, краснодарцы оказались бы в чемпионате уровнем ниже.

Летом жёлто-зелёные подписали двух ветеранов — 36-летнего Евгения Осипова («Шинник») и 34-летнего Ивана Темникова, некогда выступавшего за московское «Динамо». Несмотря на их старания в матче 1-го тура, краснодарцы уступили на домашнем стадионе «Енисею» (1:2), который лишился главного тренера за три дня до игры.

В послематчевом интервью главный тренер «Кубани» Александр Григорян признался, что первые 20 минут игры его подопечные полностью провалили. Наставник отметил, что предложил лидерам разделить с ним ответственность за этот фактор. Поможет ли это?

Велика вероятность, что в предстоящем матче не сможет принять участия ведущий полузащитник «Кубани» Виталий Чуперка. Григорян рассказал, что хавбек выступал в матче с «Енисеем» с серьёзной травмой. Тренер подчеркнул, что с такого рода повреждением обычный футболист просто не в состоянии играть.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.71. За 17 туров в минувшем розыгрыше Первой лиги «КАМАЗ» на домашнем стадионе уступил только четыре раза. За этот период времени он пропустил только 15 мячей. Сам забил тоже немного — 20.

Краснодарцы за 17 туров на выезде одержали только три победы. Меньше в гостях выигрывали только вылетевшие во Вторую лигу «Велес» и «Уфа». Забили за этот промежуток времени жёлто-зелёные 17 мячей, а сами пропустили 25. Как показывает статистика, мощность нападения у команд не очень высокая.

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Также в пользу низкой результативности и того, что челнинцы не проиграют, свидетельствует история очных встреч. Ни в одной из четырёх игр грядущие соперники не забивали больше трёх мячей на двоих. В трёх из этих матчей автозаводцам удалось не проиграть.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Кубань» 23 июля 2023 года

В победу «КАМАЗа» верится больше. Он неплохо усилил состав и навязал борьбу прогрессирующему «Акрону». На выезде, да ещё и без основообразующего игрока, «Кубани» вряд ли удастся обыграть автозаводцев. История очных встреч и статистика предвещают низкую результативность. К тому же челнинцы приобрели талантливого голкипера, а краснодарцы – двух опытных защитников. Много голов не ждём.

Ставка: «КАМАЗ» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.71.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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