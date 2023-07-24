«Динамо» Загреб — «Астана». Удача на стороне Григория Бабаяна

Даже гол в гостях с хорватами будет хорошим подспорьем перед ответной встречей.

25 июля состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Астана». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу загребцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех астанчан оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Астана» 25 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Загреб — «Астана» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.81. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Астана» (25.07.2023)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 25 июля состоятся семь матчей второго квалификационного раунда. В одном из них на стадионе «Максимир» в Хорватии загребское «Динамо» примет «Астану».

В прошлом сезоне «Динамо» из Загреба очень здорово проявило себя на международной арене. Оно сумело выйти в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв на предыдущих стадиях «Шкупи» (2:2 и 1:0), «Лудогорец» (2:1 и 4:2) и одну из главных сенсаций позапрошлого сезона «Будё-Глимт» (0:1 и 4:1 ДВ).

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На групповом этапе «синие» также выступили неплохо по собственным меркам. Им даже удалось победить «Челси» (1:0) и сыграть вничью с «Зальцбургом» (1:1). Также «Динамо» уступило «аристократам» (1:2) и «красным быкам» (0:1). Помимо того, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Хорватии «синие» стали чемпионами.

Не последнюю роль в успехах клуба из Загреба сыграли Доминик Ливакович и Мислав Оршич. В частности благодаря их стараниям сборная Хорватии взяла бронзовые медали чемпионата мира в Катаре и серебро недавнего розыгрыша Лиги наций. В финале последнего турнира она обидно уступила Испании (0:0, по пенальти 4:5).

Этим летом Ливакович и Оршич покинули загребское «Динамо». Голкипер перебрался в состав «Фенербахче», а полузащитник перешёл в «Саутгемптон». Как и ожидалось, уход ведущих футболистов негативно отразился на «синих». В игре 1-го тура чемпионата Хорватии они уступили на домашнем стадионе принципиальному сопернику — «Хайдуку» (1:2).

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«Астана» не так успешно выступила в минувшем розыгрыше еврокубковых турниров, как загребское «Динамо». В Лиге чемпионов она не сумела пробраться даже дальше второго квалификационного раунда. Уступила команда из Казахстана польскому «Ракуву» (0:5 и 0:1).

После столь сокрушительных неудач руководство жёлто-синих приняло решение произвести смену наставника. Должность занял бывший главный тренер ЦСКА Григорий Бабаян. Ранее в качестве ассистента Станимира Стойлова он четыре раза подряд выигрывал с «Астаной» чемпионат Казахстана и дважды становился обладателем Суперкубка страны.

В ту пору преуспевали «столичные» и на международной арене. Они выходили в групповой этап Лиги чемпионов, а также добирались до 1/16 финала Лиги Европы. С тех пор прошло немало времени. Состав полностью изменился. Бабаяну пришлось отстраивать команду по новой. С этой задачей он справился очень здорово.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Казахстана «Астана» выиграла золотые медали. В текущем пока что идёт на втором месте. Отставание от лидирующего «Ордабасы» составляет три очка. В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «горожане» прошли «Динамо» Тбилиси (1:1 и 2:1).

Думается, и загребскому «Динамо» астанчане как минимум сумеют навязать борьбу. Предлагаем поставить на то, что в предстоящем матче сыграет «обе забьют». Коэффициент — 2.15. После ухода Ливаковича вратарская позиция «синих» заметно ослабла. Голкипер очень часто выручал.

Однако, даже несмотря на старания талантливого голкипера, за 36 туров в минувшем розыгрыше чемпионата Хорватии команда из Загреба пропустила 28 мячей. Сама забила 83. На домашнем стадионе она наверняка сумеет забить как минимум один гол «Астане», обладающей куда меньшими ресурсами.

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У астанчан также полный порядок с результативностью. За 26 туров в минувшем розыгрыше чемпионата Казахстана они забили 65 мячей. В текущем сезоне статистика похуже, но обусловлено это тем, что «горожане» отвлекались на участие в Кубке Казахстана. Они дошли до полуфинала, уступив «Ордабасы» (1:0 и 0:2).

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Астана» 25 июля 2023 года

Думается, мы увидим как минимум по одному забитому мячу от обеих команд в предстоящем матче. У клубов полный порядок с результативностью. Особенно у загребского «Динамо». Однако теперь за оборонительную линию «синих» есть поводы переживать. Без Ливаковича они более уязвимы. Учитывая и то, что «горожане» стремительно прогрессируют под руководством Бабаяна, в то, что обе забьют, верится без особого труда.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.15.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

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Прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо» с коэффициентом 2.80.