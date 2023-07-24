«ПСЖ» — «Аль-Наср». Битва Роналду и Мбаппе откладывается?

25 июля состоится товарищеский матч «ПСЖ» — «Аль-Наср». Начало игры — в 13:20 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех саудовцев оценён экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 6.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Аль-Наср» 25 июля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Аль-Наср» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.50. Если забьют парижане, сыграет коэффициент 1.01. Гол клуба из Саудовской Аравии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.37.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «ПСЖ» — «Аль-Наср» (25.07.2023)

В некоторых чемпионатах уже стартовал новый сезон, но во Франции и Саудовской Аравии пока что перерыв. Чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящим первенствам, команды принимают участие в товарищеских матчах. 25 июля в Японии померяются силами «ПСЖ» и «Аль-Наср».

В прошлом году «ПСЖ» испытывал себя на прочность в товарищеской встрече со сборной звёзд Эр-Рияда. Несмотря на игру в меньшинстве с 39-й минуты, он одержал победу со счётом 5:4. За саудовскую команду забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (дубль), Чан Хюн Су и Андерсон Талиска.

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В составе парижан отличились Лионель Месси, Маркиньос, Серхио Рамос, Килиан Мбаппе (также он записал на свой счёт две результативные передачи) и Уго Экитике. Предстоящий матч вряд ли получится столь же результативным. В пользу данного предположения свидетельствует несколько причин.

Во-первых, в этот раз «ПСЖ» наверняка собраннее и дисциплинированнее сыграет в обороне. Во-вторых, красно-синих покинул Лионель Месси. Обладатель семи «Золотых мячей» перебрался в состав клуба Дэвида Бекхэма «Интер Майами» из МЛС и уже даже успел отметиться победным голом в дебютном матче.

Кроме того, обострились разногласия в отношениях между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе. Лучший бомбардир Лиги 1 отказывается продлевать контракт с клубом до сезона-2024/2025. Он уже согласовал с «Реалом» переход в 2024 году. Это не устраивает руководство парижан, которое хочет либо пролонгировать договор с французом, либо избавиться от него сейчас.

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Промежуточным итогом конфликта является то, что Мбаппе отстранён от участия на сборах в Японии. Кто же тогда будет забивать за красно-синих? Неймар? Маловероятно. Бразилец пропустил конец минувшего сезона из-за жуткой травмы. Совсем недавно он начал частично принимать участие в коллективных тренировках. Если бразилец и появится на поле в предстоящей игре, то ненадолго.

Впрочем, а нужно ли надолго? У «Аль-Насра» гораздо хуже комплектация состава, чем у «ПСЖ». Благодаря Криштиану Роналду он обрёл всемирную известность, но на этом из позитивных моментов пока всё. В прошлом сезоне «всемирный клуб» не выиграл ни одного трофея, а знаменитый португалец стал участником нескольких скандальных историй.

Летом «Аль-Наср» укрепил состав игравшими в Европе футболистами. Он подписал защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса и полузащитника «Ланса» Секо Фофана. Также в шаге от перехода в саудовский клуб нападающий «Баварии» Садио Мане. Он уже дал своё согласие на трансфер.

Всё бы ничего, но в недавних контрольных матчах «Аль-Наср» разгромно уступил «Сельте» (0:5) и «Бенфике» (1:4). Криштиану Роналду сыграл в обеих встречах. В матче с испанской командой он провёл на поле 48 минут, а в игре с португальским клубом – 84 минуты. Результативными действиями не отметился.

Скорее всего, уступит «Аль-Наср» и в грядущей игре, а Роналду вновь останется без забитого гола. Поставить на победу «ПСЖ» и тотал меньше 5.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Без Месси и Мбаппе предстоящий матч будет менее интересным.

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У Криштиану Роналду наверняка будет меньше мотивации отличиться. Теперь встреча с командой из Парижа ничем не отличается от других контрольных матчей. Из принципиальных соперников остался только Неймар, да и тот вряд ли получит игровое время. Ему нужно как следует восстановиться после травмы.

Прогноз и ставки на матч «ПСЖ» — «Аль-Наср» 25 июля 2023 года

В победе «ПСЖ» не возникает никаких сомнений. Даже если он сыграет вторым составом, наверняка победит. У парижан совсем другой класс. В то же время большого количества голов не ждём. Неймар продолжает восстанавливаться после повреждения, Месси ушёл, а Мбаппе исключён. Молодёжь вряд ли забьёт много. Кроме того, есть основания полагать, что меньше стимула будет у лидера «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Забить для него теперь не так важно.

Ставка: победа ПСЖ и тотал меньше 5.5 мяча за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат» с коэффициентом 2.40.

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Прогноз на матч «Локомотив» — «Урал» с коэффициентом 3.30.

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