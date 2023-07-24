Бернабе Сапата-Миральес — Андрей Рублёв. Россиянин окрылён

Победа на турнире в Швеции добавила уверенности седьмой ракетке мира. Он хочет больше титулов.

25 июля 2023 года Бернабе Сапата-Миральес и Андрей Рублёв сыграют в матче турнира АТР-500 в Гамбурге (Германия). Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянину: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.14. Успех испанского теннисиста оценивается в 5.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч в Гамбурге Бернабе Сапата-Миральес — Андрей Рублёв 25 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Бернабе Сапата-Миральес — Андрей Рублёв не получится упорным. Тотал больше 20.5 гейма идёт за 2.05, а тотал меньше 20.5 гейма — за 1.80. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 2:0 по сетам, можно за 1.49.

Анализ и прогноз на матч Бернабе Сапата-Миральес — Андрей Рублёв (25.07.2023)

25 июля состоятся матчи первого круга турнира в Гамбурге. Нас заинтересовала встреча Бернабе Сапата-Миральеса и Андрея Рублёва. Россиянин в воскресенье обыграл в финале АТР-250 Каспера Рууда и начнёт поход за новой победой.

На грунтовом корте норвежец считался фаворитом, но Рублёв оказался «крепким орешком». Россиянин в первом сете решил действовать осторожно, стараясь не форсировать события. Подобный сценарий развития матча усыпил бдительность Рууда.

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Норвежец спокойно забрал два гейма на своей подаче, отдав россиянину всего один розыгрыш. В свою очередь, седьмая ракетка мира сконцентрировался на подаче и довольно ловко разбирался с Каспером за счёт сильного и точного ввода мяча в игру.

Затем Рублёв сделал брейк, но этот факт не вывел из спячки Рууда. Норвежец без труда отыграл преимущество, и сет предсказуемо подошёл к тай-брейку. Тут Рублёв включил форсаж и со счётом 7:3 выиграл первую партию.

Затем на корте произошло странное событие — Рууда словно подменили. На второй сет вышел растерянный теннисист, которому россиянин с большим удовольствием отвесил «баранку» — 6:0. Такая вот получилась у Рублёва победа.

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Перед стартом турнира в Германии Андрей не нуждается в отдыхе. Он поймал кураж, который так много значит в его игре. Кроме того, у Рублёва будет возможность снова сыграть с норвежцем.

Это может показаться забавным, но Рублёв и Рууд могут снова встретиться в финале турнира в Гамбурге. Они получили от организаторов первый и второй номера посева, поскольку их позиции в рейтинге АТР не изменились.

Переход на грунтовые корты для россиянина совпал с набором физических кондиций. Рублёв вышел на пик формы, плюс поймал кураж. С учётом того, что Андрей натренировал первую подачу, он является фаворитом турнира в Гамбурге.

Победитель турнира Бостад-2023 поспорит в первом круге с представителем Испании Бернабе Сапата-Миральесом. Этот 26-летний теннисист достойно выступает только на грунте. Главным достижением испанца в сезоне-2023 является выход в финал турнира в Яссы (Румыния). Стоит отметить, что Бернабе участвовал в трёх турнирах на травяных кортах в сезоне-2023 и выбыл в первом же раунде.

Андрей Рублёв — наиболее вероятный победитель матча. Россиянин находится в отличных физических кондициях и намерен доказать, что победа над Каспером Руудом в финале турнира Бостад была неслучайной. Перспективно смотрится ставка на победу Рублёва с форой (-5.5) за коэффициент 2.02.

Прогноз и ставки на матч АТР-500 Бернабе Сапата-Миральес — Андрей Рублёв 25 июля 2023 года

Рублёв набрал оптимальные кондиции. Победа над Каспером Руудом в финальном матче турнира в Швеции подняла его настроение на заоблачный уровень. Плюс его подача является проблемой для всех соперников. Учитывая результаты последних встреч на грунте, вполне вероятно, что россиянин победит с большим преимуществом. Поэтому делаем ставку на то, что Андрей выиграет с форой (-5.5).

Ставка: победа Андрея Рублёва с форой (-5.5) за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

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