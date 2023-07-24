«Удинезе» — «Лейпциг». У Марко Розе полный порядок

Тренер «красных быков» проделал классную работу. В этом матче он может рассчитывать на победу.

25 июля состоится товарищеский матч «Удинезе» — «Лейпциг». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немецкому клубу: поставить на победу «красных быков» можно с коэффициентом 2.15. Успех итальянской команды оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Удинезе» — «Лейпциг» 25 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Удинезе» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют «красные быки», сыграет коэффициент 1.21. Гол итальянской команды доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Удинезе» — «Лейпциг» (25.07.2023)

В некоторых чемпионатах уже стартовал новый сезон, но не в Италии и Германии. Чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящим розыгрышам своих первенств, команды принимают участие в товарищеских матчах. 25 июля в Австрии померяются силами «Удинезе» и «Лейпциг».

По итогам минувшего розыгрыша Серии А «Удинезе» занял лишь 12-е место. Стоит отметить, что он очень здорово начал сезон, но затем стал стремительно сбавлять обороты. Отразились на результатах и игре команды травмы ведущих футболистов, в частности Жерара Деулофеу. Он выбыл до конца сезона из-за повреждения мениска.

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У «маленьких зебр» не нашлось равноценной замены Деулофеу. За последние 11 туров в чемпионате Италии они обыграли только «Кремонезе» (3:0) и «Сампдорию» (2:0). Вничью сыграли с «Монцей» (2:2) и «Наполи» (1:1). Забили за этот период времени только 10 мячей, а сами пропустили 17.

Если бы не бывшие футболисты московского ЦСКА — Яка Бийол и Родриго Бекао, показатели были бы ещё хуже. Защитники не только здорово выполняли свои прямые обязанности, но и успевали радовать результативностью. На двоих в минувшем розыгрыше чемпионата Италии они забили пять мячей, а также отметились тремя голевыми передачами.

В это межсезонье «маленькие зебры» пока что не приобрели ни одного футболиста. А вот без важных потерь, к сожалению для их болельщиков, не обошлось. Покинул чёрно-белых Родриго Бекао. 27-летний защитник перебрался в состав «Фенербахче». На замену ему команда из Удине может подписать защитника московского «Динамо» Сабу Сазонова. Однако претендентов на него немало.

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«Лейпциг», в свою очередь, по итогам минувшего сезона занял третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Кроме того, он выиграл Кубок Германии, одержав ряд уверенных побед во встречах с сильными соперниками. За шесть матчей он забил целых 24 мяча, в то время как сам пропустил только два.

В этом сезоне качество оборонительной линии у «Лейпцига» вряд ли будет таким же высоким. Этим летом он отпустил в «Манчестер Сити» своего ведущего защитника Йошко Гвардиола. С другой стороны, «горожане» заплатили за него огромную сумму. Сообщается, что хорват станет самым дорогим защитником в мире.

Также «красные быки» продали за большие деньги Доминика Собослаи в «Ливерпуль» и Кристофера Нкунку в «Челси». На вырученные с продаж средства «Лейпциг» приобрёл 18-летнего центрального защитника «ПСЖ» Эль-Шадая Битшиабу и 23-летнего нападающего «Ланса» Луа Опенда. Также он арендовал 20-летнего хавбека парижан Ксави Симонса.

«Лейпциг» умеет раскрывать таланты. То, что он потратил лишь малую часть из вырученных средств с продаж футболистов — говорит о многом. «Красные быки» наверняка усилят состав летом ещё парой-тройкой молодых перспективных футболистов и в новом сезоне выступят не хуже, чем в минувшем.



Под конец прошлого сезона подопечные Марко Розе набрали очень хороший ход. За последние восемь игр в Бундеслиге они уступили только «Байеру» (0:2), причём на выезде. Во всех остальных матчах «красные быки» одержали результативные победы, в том числе над «Баварией» (3:1).

Поставить на то, что «Лейпциг» выиграет в предстоящем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. В товарищеских встречах ставить на победу одной из команд, на первый взгляд, не лучшая затея. Однако в этой конкретной встрече сталкиваются команды с абсолютно разным уровнем развития молодёжи.

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«Красные быки» в данном компоненте намного сильнее, чем «маленькие зебры». Они уже далеко не первый год держатся в верхней части турнирной таблицы чемпионата Германии и выступают в Лиге чемпионов за счёт грамотного управления резервами, а также умения воспитывать звёзд из молодых футболистов.

Ярким примером является Тимо Вернер. Когда-то он соревновался с Робертом Левандовским за звание лучшего бомбардира чемпионата Германии. После перехода в состав «Челси» у нападающего случился спад. Однако в минувшем сезоне он вернулся в «Лейпциг» и снова начал забивать.

Прогноз и ставки на матч «Удинезе» — «Лейпциг» 25 июля 2023 года

«Удинезе» гораздо хуже завершил минувший сезон, чем «Лейпциг». Кроме того, чёрно-белые пока что не нашли замену ушедшему в «Фенербахче» Бекао. «Красные быки» поступили грамотнее. Продав ряд ведущих игроков, они сразу же подобрали им потенциальные замены. Осталось только раскрыть молодые таланты. У немецкого клуба лучше комплектация состава, опытнее тренер и эффективнее работает система развития молодёжи. Фаворит, на наш взгляд, очевиден.

Ставка: победа «Лейпцига» за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

Сёмин: Захаряну подойдёт стиль игры «Лацио».

Прогноз на матч ХИК — «Мольде» с коэффициентом 2.81.

Ловчев похвалил «Зенит» за продажу Малкома.

Прогноз на матч «Серветт» — «Генк» с коэффициентом 3.50.