«Ростов» — «Рубин». Валерий Карпин найдёт решение

26 июля состоится матч Кубка России «Ростов» — «Рубин». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех казанцев оценивается в 3.12. На ничью дают коэффициент 3.44.

Лучшие прогнозы на Кубок России.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ростов» — «Рубин» 26 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра Кубка России «Ростов» — «Рубин» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча оцениваются коэффициентом 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Рубин» (26.07.2023)

Фонбет Кубок России. Группа B Фонбет Кубок России. Группа B 26 июля 2023, среда. 20:45 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался Рубин Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Большинство тренеров клубов РПЛ критикуют составителей календаря, которые решили не откладывать встречи Кубка России на август. Вслед за матчами 1-го тура чемпионата подоспел старт группового этапа. 26 июля «Ростов» принимает на домашнем стадионе «Рубин». Начало игры – в 20:45 мск.

Валерий Карпин невольно оказался в схожих условиях с героем популярного сериала. Тед Лассо неоднократно сталкивался с дефицитом футболистов, каждый раз выискивая оригинальные способы одерживать победу.

Перед 1-м туром наставник «Ростова» вынужден был исключить из состава сразу шесть футболистов, которые пополнили клуб в межсезонье. Это серьёзный удар, поскольку Карпин наверняка планировал использовать некоторых из них.

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А беда пришла из Швеции. Футбольный клуб «Норрчёппинг» не дождался денег за трансфер Альмквиста и обратился в ФИФА. Организация отреагировала оперативно и закрыла доступ для Карпина к регистрации новичков. Поэтому Мохаммад Мохеби, Алексей Ионов, Роман Акбашев и Евгений Чернов не могут быть заявлены.

Пришлось Валерию Георгиевичу заходить в архив и искать тактические схемы прошлого сезона. К большому облегчению для болельщиков «Ростова», тренер всегда найдёт выход. Хозяева одержали волевую победу над «Факелом» со счётом 2:1.

Карпин действительно вернулся к старому составу, который доказал свою жизнеспособность. Весьма вероятно, что с таким же сочетанием «Ростов» будет играть с «Рубином». Однако во 2-м туре РПЛ предстоит визит к действующему чемпиону, и тренер вполне может пожертвовать кубковой игрой.

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«Рубину» проблемы соперника не грозят — у Рашида Рахимова достаточно игроков в заявке, чтобы без потери качества поддерживать высокий темп в матче. Казанцы довольно уверенно стартовали в РПЛ, едва не забрав три очка с «РЖД-Арены».

«Рубин» во встрече с «Локомотивом» (2:2) продемонстрировал высокий уровень командного взаимодействия и сумел нейтрализовать Дзюбу, который представлял главную угрозу воротам Дюпина. Гости не отсиживались в защите, при первой возможности убегая в отрыв.

Подопечные Рахимова сосредоточили усилия на контратаках, стараясь использовать превосходство в физической готовности. Два забитых мяча Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе подтвердили правильный выбор тренером тактической модели. Скорее всего, Рахимов будет играть с «Ростовом» в похожей манере.

«Ростов» в сложной ситуации. Проблемы с заявкой футболистов заставляют Валерия Карпина действовать ограниченным числом игроков. Кроме того, новички наигрывались в основу на сборах, и теперь предстоит ломать схему.

Тренер вполне может выпустить на поле в кубковой встрече резервистов, учитывая, какой серьёзный соперник будет у «Ростова» во 2-м туре РПЛ. Играть с чемпионом, пусть и на своём поле, очень сложно. В таком случае нападение «Рубина» может воспользоваться несыгранностью защитников хозяев.

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В первых матчах сезона футболисты стараются действовать в атакующем стиле, что подтверждают результаты «Ростова» и «Рубина». Потери в составе хозяев заставляют Карпина идти на риск, что сразу же отразится на надёжности обороны. Рекомендуем обратить внимание на тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.96.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Ростов» — «Рубин» 26 июля 2023 года

Ударное начало сезона порадовало Карпина и Рахимова. Тренеры добились результата в 1-м туре через атакующую игру. Нет явных резонов отказываться от работающей модели и отходить в глухую оборону. Весьма вероятно, что соперники согласятся на открытый футбол. В игре ждём больше двух забитых мячей, на что и поставим.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 9.80.

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Прогноз на матч «Ракув» — «Карабах» с коэффициентом 2.95.

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