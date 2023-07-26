«Базель» — «Тобол». Секрет в российских футболистах?

27 июля состоится матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Базель» – «Тобол». Начало — в 20:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение швейцарскому клубу: коэффициент на его победу составляет 1.25, а на «комбайнёров» можно поставить за 11.5. Ставки на ничью принимают за 5.70.

Лучшие прогнозы на Лигу конференций.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Базель» — «Тобол» 27 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Базель» – «Тобол» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.30. Ставку на победу швейцарского клуба с точным счётом 2:0 можно сделать в «Фонбет» за 6.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Базель» — «Тобол» (27.07.2023)

«Базель» начинает свою квалификационную кампанию в Лиге конференций, принимая в четверг «Тобол» в первом матче второго раунда.

Жёлто-зелёные имеют шестиматчевую беспроигрышную серию и приедут в «Санкт-Якоб Парк», чтобы продолжить радовать своих болельщиков.

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В прошлую субботу «Базель» потерпел поражение от «Санкт-Галлена» со счётом 1:2. Это произошло после неубедительной предсезонки, в ходе которой клуб одержал две победы и столько же раз потерпел поражение.

В прошлом сезоне подопечные Тимо Шульца вышли в полуфинал Лиги конференций и хотят во второй раз подряд повторить своё достижение, а то и перемахнуть за его рамки.

Тем временем «Тобол» преодолел первый раунд отборочного турнира, одержав победу над финским клубом «Хонка» с общим счётом 2:1 по сумме двух встреч.

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В воскресенье подопечные Чурчича одержали пятую победу в шести последних встречах чемпионата Казахстана, обыграв «Окжетпес» — 2:0. Один раз за этот период они сыграли вничью.

Это будет третья встреча между «Базелем» и «Тоболом», а в двух последних швейцарцы одержали одну победу и один раз сыграли вничью. Казахстанская команда не проигрывала в трёх из четырёх последних выездных матчей, дважды уступив и один раз сыграв вничью.

После неудачного начала нового сезона в чемпионате Швейцарии «Базель» будет стремиться одержать в четверг победу, которая поднимет его моральный дух.

Не стоит смотреть на разницу в классе, ведь в современном футболе нередко даже аутсайдер может выгрызть очки. Мы предлагаем поставить на обе забьют, ведь казахстанский клуб на ходу, а «Базель» традиционно плохо действует в обороне, но в атаке хорош.

Ставки на обе забьют в букмекерской конторе «Фонбет» принимаются с коэффициентом 2.25. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей. В составе «Тобола» выступают четыре россиянина, а директор клуба Андрей Канчельскис заявил, что готов усиливать состав спортсменами из России и дальше.

Ставка: обе забьют за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 15.12.

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