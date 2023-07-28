Швеция — Италия. Сюрприз от итальянок

27 июля состоится матч 2-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 Швеция — Италия. Начало — 10:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение шведкам: коэффициент на их победу составляет 1.80, а на итальянок можно поставить за 4.60. Ставки на ничью принимают за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Швеция — Италия 29 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч Швеция – Италия не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.63. Ставку на победу шведок с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 6.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч женского чемпионата мира Швеция — Италия (29.07.2023)

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023 года продолжится 29 июля: в группе G встретятся команды Швеции и Италии.

Игра пройдёт на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак». Шведки возглавляют группу с тремя очками, а итальянки занимают второе место, имея столько же очков, но забив на один гол меньше.

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Сине-жёлтые едут на матч, обыграв в стартовой встрече ЧМ-2023 сборную Южной Африки со счётом 2:1. Примечательно, что на 48-й минуте африканки забили первыми, но их радость длилась всего 17 минут, пока Швеция не сравняла счёт.

В конце матча шведки забили победный гол и взяли три очка. Победа над ЮАР стала для сине-жёлтых первой после безвыигрышной серии длиной в три встречи, но они были товарищескими. Среди них ничьи с Германией (0:0) и Норвегией (3:3), а также поражение от Дании – 0:1.

Статистика показывает, что шведки проиграли только один из пяти последних матчей. Они одержали победы в семи из восьми встреч отборочного турнира ЧМ-2023 среди женщин и потеряли только два очка.

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Сборная Италии выйдет на поле после победы над Аргентиной со счётом 1:0 в стартовом матче на ЧМ-2023. Единственный гол был забит на 87-й минуте, и это был потрясающий старт турнира для итальянок.

Победа над аргентинками означает, что сборная Италии не знает поражений в последних пяти встречах во всех соревнованиях, включая товарищеские. Среди них победы над Колумбией и Новой Зеландией в контрольных матчах, а также выигранная встреча с Южной Кореей на Кубке Арнольда Кларка. В том турнире Италия заняла третье место.

Итальянки провели хорошую отборочную кампанию к чемпионату мира и заняли первое место в своей группе, набрав 27 очков.

Они выиграли 9 из 10 матчей, потерпев поражение лишь однажды. Италия победила в пяти из семи последних встреч на чемпионатах мира, но в 2019 году была выбита на стадии четвертьфинала.

Швеция, скорее всего, выйдет в том же стартовом составе, что и в победной игре с Южной Африкой. Это означает, что Стина Блакстениус снова будет играть в нападении.

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Шведки не выглядели убедительно в стартовом матче с африканками, и итальянки могут воспользоваться этим. Италия вполне способна одержать свою вторую победу в группе. Предлагаем рискнуть и поставить на них за 5.00. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Италии за 5.00.

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