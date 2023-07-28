Франция — Бразилия. Рано разыгрывать первое место

«Королевы самбы» могут досрочно выиграть группу, но француженки против.

27 июля состоится матч 2-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 Франция — Бразилия. Начало — 13:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение француженкам: коэффициент на их победу составляет 2.65, а на итальянок можно поставить за 2.75. Ставки на ничью принимают за 3.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Франция — Бразилия 29 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч Франция — Бразилия не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.63. Ставку на победу француженок с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 7.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч женского чемпионата мира Франция — Бразилия (29.07.2023)

В субботу всё внимание будет приковано к группе F, в которой на стадионе «Лэнг Парк» пройдёт матч 2-го тура чемпионата мира среди женщин по футболу между Бразилией и Францией.

Бразильянки в своём стартовом матче разгромили Панаму со счётом 4:0, а француженки сыграли безголевую ничью с Ямайкой.

«Тоттенхэм» отстранил Санчеса от тренировок из-за отказа переходить в «Спартак».

В результате Бразилия опережает Францию на два очка в группе F, а значит, победа южноамериканок обеспечит им место в плей-офф досрочно.

Несмотря на 73% владения мячом и 14 ударов по воротам, синие не смогли обыграть Ямайку в 1-м туре ЧМ-2023.

Тем не менее Франция проиграла только один из девяти последних матчей во всех соревнованиях, одержав шесть побед и два раза сыграв вничью. Обыграв Колумбию (5:2), Канаду (2:1) и Ирландию (3:0) в преддверии турнира, синие не должны испытывать проблем с выходом в плей-офф.

Игало: Роналду продолжает играть ради денег, а не из-за страсти к футболу.

В то же время Бразилия в прошлом туре одержала уверенную победу над Панамой со счётом 4:0, а Ари Боржес оформила хет-трик. «Королевы самбы» не только владели мячом 73% времени, но и нанесли 32 удара по воротам, 10 из которых пришлись в створ.

Благодаря выигранным встречам с Германией (2:1) и Чили (4:0) в начале года Бразилия подходит к субботнему матчу с трёхматчевой победной серией.

Если посмотреть на ситуацию в целом, то бразильянки выиграли 15 из 19 последних встреч во всех соревнованиях, что подчеркивает их силу.

За последние годы Франция и Бразилия встречались друг с другом 11 раз, и во всех случаях синие избегали поражений.

Несмотря на то что «королевы самбы» в прошлом матче разгромили Панаму, синие будут уверены в себе. К тому же статистика очных встреч на стороне француженок, даже несмотря на опыт Марты, которая несомненно придаёт уверенности команде. Мы рекомендуем не ставить на победу, а взять обмен голами. В пяти из шести очных встреч играла ставка «обе забьют».

Представитель Дженгиза Ундера подтвердил интерес со стороны «Зенита».

Букмекерская контора «Фонбет» предлагает поставить на обе забьют за 1.95. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе забьют за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

«Атлетико Паранаэнсе» сделал предложение ЦСКА по трансферу Карраскаля.

Прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» с коэффициентом 4.00.

«Сан-Паулу» потребовал у «Зенита» € 40 млн за Нестора.

Прогноз на матч «Факел» — «Локомотив» с коэффициентом 4.00.