«Дженоа» — «Монако». Александр Головин готовится к «Арсеналу»

29 июля состоится товарищеский матч «Дженоа» — «Монако». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу французов можно с коэффициентом 2.00. Успех итальянцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Дженоа» — «Монако» 29 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Дженоа» — «Монако» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Дженоа» — «Монако» (29.07.2023)

В некоторых чемпионатах уже стартовал новый сезон, но во Франции продолжается отпуск. Чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящим розыгрышам своих первенств, команды принимают участие в товарищеских матчах. 29 июля на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе местный «Дженоа» примет «Монако».

По итогам минувшего сезона «Дженоа» занял второе место в Серии В и вышел в Серию А. Не последнюю роль в её успехе сыграл бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито. Забитый им на 95-й минуте мяч помог «грифонам» обыграть «Бари» в матче финала плей-офф.

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После встречи Кришито объявил о завершении карьеры. Он написал очень трогательное прощальное письмо для поклонников и сотрудников «Дженоа». Остаётся лишь поблагодарить Доменико за выступления и пожелать всего наилучшего в будущем. Какими будут «грифоны» без него?

Летом красно-синие приобрели нападающего аргентинского клуба «Тигре» и сборной Италии Матео Ретеги. Также ходили слухи о том, что они планируют подписать полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса и хавбека московского «Спартака» Даниила Хлусевича, но до конкретики дело так и не дошло.

В недавней товарищеской встрече «Дженоа» с разгромным счётом уступил «Венеции» (1:4), занявшей по итогам минувшего розыгрыша Серии В лишь восьмое место в турнирной таблице. Удастся ли «грифонам» по итогам нового сезона сохранить прописку в Серии А? Пока что в этом есть большие сомнения.

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«Монако» по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Франции занял шестое место в турнирной таблице. Впервые за последние четыре года он не попал в зону еврокубковых турниров. Руководство красно-белых приняло решение отправить в отставку Филиппа Клемана, и назначить на его должность опытного 53-летнего специалиста Ади Хюттера.

Ранее австриец работал во франкфуртском «Айнтрахте», мёнхенгладбахской «Боруссии», «Янг Бойз» и «Зальцбурге». В прошлое межсезонье он покинул должность главного тренера «жеребят» и год находился без работы. Также этим летом монегаски подписали голкипера «быков» Филиппа Кёна и расстались с бразильским полузащитником Жеаном Лукасом.

На этом нововведения заканчиваются. Александр Головин, ставший в прошлом сезоне одним из лидеров «Монако», никуда не перешёл. Вместе с командой он отправился сначала на предсезонный сбор в Англии, а теперь в Италию. В недавних товарищеских матчах он помог красно-белым обыграть «Бетис» (3:1) и «Лидс» (2:0).

Через несколько дней монегасков ждёт встреча за Кубок Флориды с «Арсеналом». Главный вопрос — станет ли Хюттер беречь силы ведущих игроков или захочет как можно лучше подготовить их к встрече с лондонской командой? Скорее всего, всё-таки первое.

Дело в том, что игра с «Болоньей» была совсем недавно. Для того чтобы игроки были в тонусе к матчу с «Арсеналом», её вполне достаточно. Думается, Хюттер выделит много игрового времени молодёжи и резервистам. К тому же уровень предстоящего соперника совсем невелик.

Принимая во внимание этот аспект, предлагаем поставить на ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.23. За 38 туров в минувшем розыгрыше Лиги 1 монегаски забили 70 мячей — больше только у «ПСЖ». Однако и пропустили красно-белые очень много — 58. И это несмотря на старания Александра Нюбеля. Голкипер очень часто выручал.

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Из-за нехватки надёжности в обороне монегаски также вылетели из еврокубов. У «грифонов» гораздо хуже комплектация состава, но один гол на домашнем стадионе они наверняка сумеют соорудить. За 38 туров в прошлом розыгрыше Серии В красно-синие забили 53 мяча. Сами пропустили 28.

Прогноз и ставки на матч «Дженоа» — «Монако» 29 июля 2023 года

У «Дженоа» намного меньше ресурсов. Однако встреча состоится на её домашнем стадионе. Плюс матч товарищеский, и «Монако» наверняка задействует игроков ротации. С результативностью порядок у обеих команд, но вот в обороне красно-белые в прошлом сезоне очень часто проваливались. Много пропускали они даже во встречах с аутсайдерами, несмотря на старания талантливого голкипера. Думаем, предстоящая встреча получится результативной и ознаменуется голами с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.23.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

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