«Атлетико» — «Ман Сити». Эрлинг Холанд когда-нибудь устаёт?

30 июля состоится товарищеский матч «Атлетико» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «горожан»: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Шансы мадридцев оценили в 5.95. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико» — «Манчестер Сити» 30 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетико» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют «горожане», сыграет коэффициент 1.09. Гол «матрасников» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Атлетико» — «Манчестер Сити» (30.07.2023)

В ожидании наступления нового сезона европейские клубы проводят товарищеские матчи. В одном из таких на стадионе «Сеул Уорлд Кап — Сангам» «Манчестер Сити» будет играть с «Атлетико». Начало встречи запланировано на 14:00 мск. Получится обыграть обладателя требла в контрольном матче?

Подопечные Гвардиолы провели великолепный сезон, став безоговорочными фаворитами во всех соревнованиях. Они выиграли Лигу чемпионов, стали чемпионами АПЛ и добыли Кубок Англии. Таким образом, «Ман Сити» стал обладателем требла и будет рассчитывать в новом сезоне повторить успех. «Горожанам» удалось сохранить костяк, поэтому они вновь будут считаться грозной силой.

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В межсезонье команда лишилась Илкая Гюндогана и на днях попрощалась с Риядом Марезом. Полузащитник провёл в «Манчестер Сити» пять лет и решил перейти в «Аль-Ахли». Из входящих трансферов состоялся только переход Матео Ковачича. Полузащитник был выкуплен у «Челси», который решил расстаться с большой частью своего состава.

«Атлетико» в минувшем сезоне занял третье место, отстав от «Реала» всего на одно очко. Команда вполне может гордиться такими результатами. Вот только в межсезонье создаётся впечатление, что состав медленными темпами разбирают, а внутри клуба появились разногласия. Всё это не сулит ничего хорошего перед стартом Примеры.

Нападающий «матрасников» Жоау Феликс набрался смелости и сказал, что хотел бы выступать за «Барселону». Руководство моментально отреагировало на эти слова. Оно отметило, что агенты футболиста прекрасно знают условия, которые они должны выполнить, чтобы игрок покинул команду. В конце добавили, что больше им комментировать нечего. Диего Симеоне тоже не стал сыпать словами, высказавшись о том, что «Атлетико» важнее отдельных личностей.

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Саудовская Аравия не прекращает переманивать легендарных и лучших футболистов Европы. Есть у неё цель и в мадридском «Атлетико». Судя по информации, «Аль-Хиляль» предложил € 40 млн в год Антуану Гризманну. Ответа пока не последовало, но нельзя исключить вероятность того, что он может принять условия.

«Манчестер Сити» держит уровень и выиграл в двух товарищеских встречах. Команда ни на секунду не расслабляется – это радует. Сначала «горожане» встретились с «Иокогамой», выиграв со счётом 5:3. В первом тайме Гвардиола задействовал большое количество резервов, и к перерыву была ничья – 2:2. Во второй половине встречи вышли лидеры, а Холанд оформил дубль, благодаря которому и удалось одержать победу.

Эрлингу не потребовалось много времени, чтобы подойти к нужным кондициям. Он уже готов ворваться в новый сезон АПЛ. В последней игре «Ман Сити» обыграл «Баварию» со счётом 2:1. «Горожане» вели до 81-й минуты, но мюнхенцы сравняли цифры на табло. Отыграться помог гол Эмерика Лапорта за четыре минуты до конца основного времени.

Какими могут быть шансы в этой игре у «Атлетико», который проиграл в единственном контрольном матче со сборной звёзд Южной Кореи. «Матрасники» вели со счётом 1:0, но после большого количества замен во втором тайме футболисты К-Лига Старс сравняли цифры на табло. Радовались они недолго, потому что мадридцы быстро вернули преимущество в один мяч.

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В концовке матча корейские спортсмены реализовали назначенный пенальти, а в добавленное к игре время забили победный мяч, выиграв у «Атлетико» со счётом 3:2. Мы считаем, что у «матрасников» нет шансов навязать борьбу «Ман Сити», который уже может уверенно начать сезон, причём как основным, так и резервным составом. Оба в отличной форме. Предлагаем ставку на победу «горожан» и тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Атлетико» — «Манчестер Сити» 30 июля 2023 года

«Ман Сити» быстро восстановил былые кондиции футболистов. Эрлинг Холанд уже оформил дубль – ему потребовалось совсем немного времени для этого. «Атлетико» не может похвастаться такими результатами, проиграв звёздам Южной Кореи. К тому же в раздевалке «матрасников» царит не самая лучшая атмосфера после слов Жоау Феликса. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу «горожан» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.30.

Ставка: победа «Ман Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

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