«Атлетико Минейро» — «Палмейрас». Халк не может тащить вечно

Несмотря на усилия экс-форварда «Зенита», подопечные Сколари не выиграли ни одного из последних девяти матчей. Дела плохи.

3 августа состоится первый матч 1/8 финала Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Палмейрас». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Атлетико Минейро» можно с коэффициентом 2.65. Успех «Палмейрас» оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» 3 августа 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» (03.08.2023)

Кубок Либертадорес продолжает набирать обороты. Настала пора плей-офф. На 3 августа запланированы три встречи 1/8 финала турнира. Среди прочих выделяется матч, в котором в Белу-Оризонти померяются силами «Атлетико Минейро» и «Палмейрас».

Восемь последних очных встреч свидетельствуют отнюдь не в пользу «Атлетико Минейро». Шесть из них заканчивались ничейным исходами, а в двух других победил «Палмейрас» (по разу в основное время и в серии послематчевых пенальти).

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Удастся ли хозяевам обыграть зелёно-белых в этот раз? На данный момент они располагаются на 13-м месте в турнирной таблице бразильской Серии А. Поначалу дела у команды из Белу-Оризонти шли довольно неплохо. В стартовых девяти турах она потерпела только два поражения и дважды сыграла вничью.

Однако затем «Атлетико Минейро» угодил в чёрную полосу. В последних восьми встречах он не одержал ни одной победы. Вничью клуб из Белу-Оризонти сыграл с «Ред Булл Брагантино» (1:1), «Флуминенсе» (1:1), «Америкой Минейро» (2:2) и «Гоясом» (0:0). Уступил он «Форталезе» (1:2), «Коринтиансу» (0:1), «Гремио» (0:1) и «Фламенго» (1:2).

Лишь в двух из этих игр не принял участия лидер «Атлетико Минейро» Халк, регулярно радовавший результативностью в начале сезона. Во встрече с «Коринтиансом» он не смог принять участия из-за дисквалификации. Бывший форвард «Зенита» получил красную карточку матчем ранее за спорный момент.

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Так или иначе, несмотря на старания Халка, в других встречах подопечные Сколари выступили плохо и по делу потеряли очки. Кажется, легендарный тренер потерял нить успеха. Его подопечные проиграли сильным соперникам по всем статистическим показателям. К наставнику появляются вопросы.

У «Палмейраса» всё гораздо стабильнее и лучше. За 17 туров в чемпионате Бразилии он уступил только лидирующему «Ботафого» (0:1) и «Баие» (0:1). Причём в игре с первыми зелёно-белые могли сравнять счёт в концовке с пенальти, а в матче с «Баией» пропустили лишь в компенсированное ко второму тайму время.

Также подопечные Абела Феррейры семь раз сыграли вничью. Пять из них — на выезде. Таким образом, команда из Сан-Паулу расположилась на третьем месте в турнирной таблице бразильской Серии А. У неё столько же очков, сколько у идущего на второй строчке «Фламенго», но чуть хуже дополнительные показатели.

В Кубке Либертадорес «Палмейрас» идёт не менее уверенно. В пяти из шести встреч группового этапа турнира он одержал победы. Любопытно, что Абел Феррейра практически не выделял игрового времени одному из самых перспективных футболистов — нападающему мадридского «Реала» Эндрику.

17-летний форвард пока что не может выступать за испанскую команду. Наставник «Палмейраса» может полагаться на него до конца сезона. Однако Феррейра данной возможностью практически не пользуется. Суммарно во всех официальных матчах в этом сезоне он выделил Эндрику пока только 407 минут игрового времени.

Это говорит о том, что у «Палмейрас» отличная глубина состава. Результаты это подтверждают. За 17 туров в чемпионате Бразилии зелёно-белые забили 32 мяча, а сами пропустили только 15 — меньше лишь у лидирующего «Ботафого». Х2 + ТМ 3.5 мяча принимается с коэффициентом 1.84.

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В шести из восьми последних очных встреч сыграл данный исход. У «Атлетико Минейро» тоже порядок в обороне. За 17 туров он пропустил только 17 мячей. Однако и сами хозяева забили только 19 голов. Несмотря на наличие Халка, им явно не хватает мощности в атакующей линии.

Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» 3 августа 2023 года

«Атлетико Минейро» не одержал ни одной победы в последних девяти матчах во всех официальных турнирах. Он угодил в чёрную полосу, и предстоящий матч — далеко не самый удобный для того, чтобы из неё выбраться. «Палмейрас» стабилен, и у него отличные результаты как в чемпионате Бразилии, так и в Кубке Либертадорес. На стороне зелёно-белых глубина состава и история очных встреч. Думается, они как минимум не проиграют. Много голов не ждём. Во-первых, у обеих команд надежная оборона. Во-вторых, в последнее время у подопечных Сколари заметно ухудшилась результативность.

Ставка: «Палмейрас» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.84.

Экспресс с коэффициентом 12.31.

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